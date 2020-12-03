Sivasspor, Villarreal'e mağlup oldu

Demir Grup Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu beşinci hafta maçında sahasında Villarreal'e 1-0 yenildi.

4. dakikada Gradel'in ceza sahası dışından sol çaprazdan yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Rulli'de kaldı. 8. dakikada Kubo'nun soldan kullandığı kornerde arka direkte müsait durumdaki Foyth'un yakın mesafeden vuruşunda top yandan auta çıktı. 19. dakikada Costa'nın soldan ceza alanına ortasında Coquelin'in kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü. Sivasspor savunmasında Camara, meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 36. dakikada Baena'nın ceza alanı dışından sol çaprazdan plase vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti. 65. dakikada Fajr'ın ceza yayı üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı. 75. dakikada konuk ekip Villarreal golü buldu. Trigueros'u ceza alanında savunmanın arkasına pasına hareketlenen Costa, topu bekletmeden müsait durumdaki Chukwueze'ye aktardı. Bu futbolcu, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek skoru 1-0'a getirdi. 84. dakikada Trigueros'un ceza alanı dışından vuruşunda top yandan auta gitti. 85. dakikada Claudemir'in ceza sahası dışından uzak mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 87. dakikada Kone'nin pasında topla buluşan Gradel, ceza yayı üzerinden topu auta gönderdi. Karşılaşma 1-0 Villarreal'in üstünlüğüyle sona erdi. AA

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