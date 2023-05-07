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Son iki maçında 5 puan kaybeden lider Galatasaray, Başakşehir'i ağırlayacak

07 Mayıs 2023, Pazar 22:16
Galatasaray ile Medipol Başakşehir, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Galatasaray'ın sahasında 30. kez karşı karşıya gelecek.

Nef Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

Galatasaray, ligin geride kalan bölümünde oynadığı 30 maçta 22 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı takım, topladığı 70 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Medipol Başakşehir ise ligde oynadığı 30 maçın 15'ini kazanırken, 6'sında berabere kaldı, 9'unda mağlup oldu. 51 puanı bulunan turuncu-lacivertli ekip, 5. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Galatasaray 7-0 kazanmıştı.

Son iki maçta 5 puan kaybetti

Galatasaray, Süper Lig'deki son iki maçında galibiyet elde edemedi.

Bu maçlarda VavaCars Fatih Karagümrük ile 3-3 berabere kalan ve Beşiktaş'a 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı takım, 5 puan kaybetti.

Sahasında 14 maçtır yenilmiyor

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 14 maçta rakiplerine mağlup olmadı.

Bu sezon ligde Nef Stadı'ndaki tek yenilgisini 2. haftadaki Bitexen Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılı takım, daha sonra rakiplerini konuk ettiği 14 maçta 12 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.

Sahasındaki son 14 maçta 35 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 14 gol gördü.

Beş futbolcu kart ceza sınırında

Galatasaray'da Medipol Başakşehir maçı öncesinde 5 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.

Sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi, Kerem Aktürkoğlu, Sacha Boey, Sergio Oliveira ve Milot Rashica, yarın kart görmeleri durumunda ligin 34. haftasındaki İstanbulspor maçında forma giyemeyecek.

Altı oyuncu kart ceza sınırında

Medipol Başakşehir'de Leo Duarte, Serdar Gürler, Ahmed Touba, Ömer Ali Şahiner, Stefano Okaka ve Caner Erkin, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Bu 6 futbolcu, yarınki maçta kart görmeleri durumunda 34. haftada oynanacak HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında görev yapamayacak.

Galatasaray'ın sahasındaki maçlar

Galatasaray, ligde daha önce Medipol Başakşehir'i 14 kez konuk etti.

Sarı-kırmızılı takım, bu maçların 7'sini kazanırken, 5'inde berabere kaldı ve 2'sinde mağlup oldu.

Sahasındaki müsabakalarda 28 gol atan Galatasaray, kalesinde 14 gol gördü.

En farklı skorlu galibiyetler

Galatasaray, Medipol Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini bu sezonun ilk yarısında deplasmanda oynadığı maçta 7-0'lık sonuçla aldı.

Meddipol Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini, ev sahibi olduğu maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-2018 sezonunda 5-1, 2014-2015 ve 2016-2017 sezonlarında da 4-0 mağlup etti.

AA

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