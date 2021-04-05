Süper Lig, 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 33. haftasının programı şöyle:
Yarın:
16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor
16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor
19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor
7 Nisan Çarşamba:
16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor
19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor
8 Nisan Perşembe:
16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa
16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir
19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe
AA