Süper Lig, 33. hafta karşılaşmalarıyla devam edecek

Süper Lig'in 33. haftası yarın oynanacak üç karşılaşmayla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Galatasaray'ın maç oynamadan (bay) geçtiği ligin 33. haftasının programı şöyle: Yarın: 16.00 Göztepe-Çaykur Rizespor 16.00 Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor 19.00 Trabzonspor-Hes Kablo Kayserispor 7 Nisan Çarşamba: 16.00 Gençlerbirliği-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-MKE Ankaragücü 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Demir Grup Sivasspor 19.00 Beşiktaş-Aytemiz Alanyaspor 8 Nisan Perşembe: 16.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa 16.00 Gaziantep-Medipol Başakşehir 19.00 Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe AA

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