Süper Lig, 35. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle: Süper Lig Bugün: 16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor 16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor 19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor 19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü Yarın: 13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor 16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor 19.00 Göztepe-Galatasaray 18 Nisan Pazar: 16.00 Gaziantep-Kasımpaşa 19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe TFF 1. Lig Yarın: 16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor 19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor 18 Nisan Pazar: 13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor 16.00 Akhisarspor-Altınordu 19.00 İstanbulspor-Menemenspor 19 Nisan Pazartesi: 13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor 16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor 16.00 Altay-Adanaspor 19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor 3. Lig 1. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor 15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor 15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya 15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor 15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor 15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor 15.00 Belediye Derincespor-Ofspor 15.00 Payasspor-Diyarbekirspor 2. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun 15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor 15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor 15.00 Fethiyespor-Tokatspor 15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor 15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor 15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği 3. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor 15.00 Gölcükspor-Cizrespor 15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor 15.00 Isparta 32-Arhavispor 15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor 15.00 Osmaniyespor-Somaspor 15.00 Altındağspor-Karşıyaka 15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor 4. Grup 21 Nisan Çarşamba: 15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor 15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor 15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor 15.00 Alanya Kestelspor-Modafen 15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor 15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor 15.00 Bayrampaşa-Kozanspor 15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954 AA

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