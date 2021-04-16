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16 NİSAN 2021 CUMA - YIL: 52

Süper Lig, 35. hafta maçlarıyla devam edecek

16 Nisan 2021, Cuma 11:57
Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:

 

Süper Lig

Bugün:

16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor

16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor

19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü

Yarın:

13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor

16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor

19.00 Göztepe-Galatasaray 

18 Nisan Pazar:

16.00 Gaziantep-Kasımpaşa 

19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe

TFF 1. Lig

Yarın:

16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor 

19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor 

18 Nisan Pazar:

13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor 

16.00 Akhisarspor-Altınordu 

19.00 İstanbulspor-Menemenspor 

19 Nisan Pazartesi:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor 

16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor 

16.00 Altay-Adanaspor 

19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor

3. Lig

1. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor 

15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor

15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya 

15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor 

15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor 

15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor 

15.00 Belediye Derincespor-Ofspor 

15.00 Payasspor-Diyarbekirspor 

2. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun 

15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor 

15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor 

15.00 Fethiyespor-Tokatspor 

15.00 Yomraspor-Ağrı 1970 

15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor

15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor

15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği 

3. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor 

15.00 Gölcükspor-Cizrespor

15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor

15.00 Isparta 32-Arhavispor 

15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor

15.00 Osmaniyespor-Somaspor 

15.00 Altındağspor-Karşıyaka 

15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor 

4. Grup

21 Nisan Çarşamba:

15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor 

15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor 

15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor 

15.00 Alanya Kestelspor-Modafen

15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor 

15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor

15.00 Bayrampaşa-Kozanspor 

15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954

AA

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