Süper Lig, 35. hafta maçlarıyla devam edecek

Süper Lig'de 35. hafta maçları oynanacak. TFF 1. Lig'e 31. hafta karşılaşmalarıyla devam edilecek. 3. Lig'de ise 1. Grup'ta 28'inci, 2-3 ve 4'üncü Grup'ta 32. hafta mücadeleleri yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, bu üç ligde haftanın maç programı şöyle:
Süper Lig
Bugün:
16.00 Gençlerbirliği-Demir Grup Sivasspor
16.00 İttifak Holding Konyaspor-Hes Kablo Kayserispor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Çaykur Rizespor
19.00 Beşiktaş-MKE Ankaragücü
Yarın:
13.30 Yukatel Denizlispor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor
16.00 Trabzonspor-Atakaş Hatayspor
16.00 Helenex Yeni Malatyaspor-Aytemiz Alanyaspor
19.00 Göztepe-Galatasaray
18 Nisan Pazar:
16.00 Gaziantep-Kasımpaşa
19.00 Medipol Başakşehir-Fenerbahçe
TFF 1. Lig
Yarın:
16.00 Ankara Keçiörengücü-Tuzlaspor
19.00 Adana Demirspor-GZT Giresunspor
18 Nisan Pazar:
13.30 Eskişehirspor-Aydeniz Et Balıkesirspor
16.00 Akhisarspor-Altınordu
19.00 İstanbulspor-Menemenspor
19 Nisan Pazartesi:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Ankaraspor
16.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Beypiliç Boluspor
16.00 Altay-Adanaspor
19.00 Yılport Samsunspor-Bursaspor
3. Lig
1. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Nevşehir Belediyespor-Kızılcabölükspor
15.00 Artvin Hopaspor-Malatya Yeşilyurt Belediyespor
15.00 1877 Alemdağspor-Çankaya
15.00 Bucaspor 1928-Fatsa Belediyespor
15.00 Manisaspor-Edirne Belediyesi PAŞ Edirnespor
15.00 Arnavutköy Belediyespor-Antalya Kemerspor
15.00 Belediye Derincespor-Ofspor
15.00 Payasspor-Diyarbekirspor
2. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Mardin Fosfatspor-İskenderun
15.00 Kahta 02-Belediye Kütahyaspor
15.00 Ceyhanspor-Halide Edip Adıvarspor
15.00 Fethiyespor-Tokatspor
15.00 Yomraspor-Ağrı 1970
15.00 Büyükçekmece Tepecikspor-Atlas Maden Çengelköyspor
15.00 Karaman Belediyespor-Nazilli Belediyespor
15.00 Tekirdağspor-Darıca Gençlerbirliği
3. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Elazığ Karakoçan-Yalovaspor
15.00 Gölcükspor-Cizrespor
15.00 Esenler Erokspor-Çatalcaspor
15.00 Isparta 32-Arhavispor
15.00 Erbaaspor-Çarşambaspor
15.00 Osmaniyespor-Somaspor
15.00 Altındağspor-Karşıyaka
15.00 Şile Yıldızspor-Batman Petrolspor
4. Grup
21 Nisan Çarşamba:
15.00 Sultanbeyli Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor
15.00 52 Orduspor-68 Aksaray Belediyespor
15.00 Düzcespor-Bergama Belediyespor
15.00 Alanya Kestelspor-Modafen
15.00 Bursa Yıldırımspor-Kırıkkale Büyük Anadoluspor
15.00 Karbel Karaköprü Belediyespor-Muğlaspor
15.00 Bayrampaşa-Kozanspor
15.00 Siirt İl Özel İdaresi-Dila Gıda Adıyaman 1954
AA