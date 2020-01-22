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'Taraftar haklı'

22 Ocak 2020, Çarşamba 23:00
Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek bu organizasyona veda eden Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı, "Taraftar protestosunda haklı." dedi.

Türkiye Kupası son 16 turunda TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a 3-2 yenilerek bu organizasyona veda eden Beşiktaş'ın teknik direktör Abdullah Avcı, sezonun ikinci yarısı itibarıyla sıkıntılı bir süreç yaşadıklarını söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısına katılan Avcı, "Maçın değerlendirmesi var mı bilmiyorum. Bizim ayağımıza top değmeden gol yemek, sonra 60 dakika uğraşıp öne geçmek ve ardından 4 dakikada bir alt lig takımından 2 gol yemek üzüntü verici. Hedeflerimizden birisi bu kupaydı. İkinci yarı başladığından itibaren hem skorlar hem oyun sıkıntılı gidiyor. Takım adına oyuncu grubu da biz de bunun değerlendirmesini yapıyoruz. Taraftar protestosunda haklı. Buraya gelince iyi şeyler görmek ister, sahanın içinde aksiyon ister. Herkes bunun değerlendirmesini şapkasını önüne koyup yapmalı. Bizim için üzüntü verici bir akşam. Rakibi de tebrik ediyoruz." diye konuştu.

Radikal kararlar alıp almayacağı yönünde bir soruya Avcı, "Küçümseme anlamında söylemiyorum ama bir alt lig takımı karşısında iç sahada, gol yiyorsun ve öne geçiyorsun, 4 dakikada geriye düşüyorsun. Öne geçince Atiba'yı oyuna alıp güvenlik önlemi alacağımı mı düşüneceğim? Zaten Atiba'yı çağırana kadar golü yedik. Bugün maç bitti ama henüz durum sıcak. Belki yönetim belki biz toplantı yapmak isteyeceğiz. Buradan tesislere gideceğim. Duruma bakacağız. 18 müsabaka sonunda 10 puan fark var. Şu anda ne söylesem geçerliliği olmayacak. İyi gitmeyen bir durum var. " şeklinde cevap verdi. 

"Önümüzdeki senelerle ilgili süreklilikte bir şey olacağını düşünmüyorum"

"Transfer olmaması durumunda bu kadrodan bir şey çıkar mı?" şeklindeki bir soru üzerine Avcı, "İlk yarı itibarıyla aynı duyguları yaşadık. Başlangıçların kötü, sonrasının ivme kazandığı bir dönemdi ama kazanırken de tatmin olmadığımı söylemiştim. 6 maç kazandığımızda ligin ikincisi olmuştuk. Uzun vadede, önümüzdeki senelerle ilgili süreklilikte bir şey olacağını düşünmüyorum. Bu sene ile ilgili konuşursak, yakın tarih bunu daha net gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Tecrübeli çalıştırıcı, Oğuzhan Özyakup'un performansından memnun olmadığını vurgulayarak, "Atiba 3 gün önce maça çıktı ve dinlenmesi gerekiyordu, bu nedenle Oğuzhan'a yer verdik. Oğuzhan kazanmak istediğimiz bir oyuncu ancak performansından memnun değilim. Bu süreç de böyle devam ediyor." şeklinde görüş belirtti.

Saha içinde disiplin zaaflarına yönelik dikkatini çeken unsurlar olduğunu dile getiren Avcı, "Elneny ne yaşadı bilmiyorum ama bir futbol takımında teknik taktik tabii ki önemlidir fakat bunları daha iyi hale getiren grup enerjisidir. Herkes birbirinin elinden tutup sahayı veya hayatı paylaşırsa yukarı doğru çıkarsın. Bizim de dikkatimizi çeken şeyler var." değerlendirmesinde bulundu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takım performansını yukarı çekmeye çalıştıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yaşıyorsun, görüyorun, paylaşıyorsun, performansı yukarıya çekmeye çalışıyorsun. Bununla ilgili birtakım çalışma metotları vardır. Antrenmanlardaki verilere bakarsın. Ne kadar yetenekli olursan ol, oyun aklın ve fizik kaliten yeterli değilse rakibe karşı fark oluşturamıyorsun. Bunun karşılığını alamıyorsan zihinsel yorgunluk vardır ve bunun da genel değerlendirmesi yapılacaktır."

AA

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