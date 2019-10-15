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15 EKİM 2019 SALI - YIL: 50

Tarihi bir başarının eşiğindeler...

15 Ekim 2019, Salı 15:34
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde yoluna lider devam eden A Milli Takım, tarihi bir başarının eşiğinde bulunuyor.

Elemelerde H Grubu'nda son dünya şampiyonu Fransa'nın yanı sıra İzlanda, Arnavutluk, Moldova ve Andorra ile mücadele eden ay-yıldızlı takım, 8 maç sonunda 6 galibiyet ile birer beraberlik ve yenilgi yaşadı. 

Milliler, liderlik mücadelesi verdiği Fransa ile dün deplasmanda 1-1 berabere kalırken, topladığı 19 puan ve ikili averajla rakibinin önünde zirvede yer almayı sürdürdü.

A Milli Takım, son iki haftaya girilen elemelerde kayıp yaşamaması durumunda tarihi bir başarıya imza atacak. Ay-yıldızlı ekip, H Grubu'nu ilk sırada tamamlaması halinde tarihinde ilk kez elemelerden gittiği uluslararası bir organizasyona lider unvanıyla katılacak.

İlk kez lider unvanıyla gidilecek

Türkiye, H Grubu'nu lider tamamlaması durumunda tarihinde elemelerden katıldığı 6. büyük turnuvaya ilk kez lider unvanıyla gidecek.

Daha önce 1 FIFA Dünya Kupası ve 4 Avrupa Şampiyonası'na katılan A Milli Takım, bu organizasyonların elemelerini hiç lider tamamlayamadı.

1996, 2000 ve 2008 Avrupa şampiyonalarına elemeleri ikinci bitirerek giden ay-yıldızlı takım, 2016 Avrupa Şampiyonası'na ise en iyi grup üçüncüsü olarak katılmıştı.

Türkiye, üçüncü tamamladığı 2002 Dünya Kupası'na ise elemeleri ikinci tamamlayıp play-off oynama hakkı elde ederek gitmişti.

5. Avrupa Şampiyonası kapıda

A Milli Takım, H Grubu'nu ilk 2'de bitirmesi durumunda tarihinde 5. kez Avrupa Şampiyonası'nda yerini alacak.

Ay-yıldızlı takım, elemelerdeki son 2 maçını 14 Kasım'da İstanbul'da İzlanda ve 17 Kasım'da deplasmanda Andorra ile yapacak. Milliler, İzlanda'dan 1 puan alması durumunda EURO 2020'ye katılmayı garantileyecek. Milliler, İzlanda'ya kaybetmesi durumunda, deplasmandaki Andorra mücadelesinde galibiyet arayacak.

Milliler, Avrupa Şampiyonası bileti alması halinde 1996, 2000, 2008 ve 2016'dan sonra EURO 2020'de de mücadele edecek.

Güneş Avrupa Şampiyonası'na götüren 3. teknik adam olacak

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020 bileti alınması durumunda ay-yıldızlı ekibi Avrupa Şampiyonası'na götüren 3. teknik adam olacak.

Tarihinde 4 kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Türkiye, bu sevinci 2 farklı teknik adam yönetiminde yaşadı.

Ay-yıldızlı takım, 1996, 2008 ve 2016 Avrupa şampiyonalarına Fatih Terim, 2000 Avrupa Şampiyonası'na ise Mustafa Denizli yönetiminde katılmıştı.

Savunma performansı dikkati çekiyor

A Milli Takım, H Grubu'nda sergilediği savunma performansıyla dikkati çekiyor.

Elemelerdeki 8 maçta 16 gol atan milliler, kalesinde ise sadece 3 gol gördü. Ay-yıldızlılar, söz konusu 8 maçın 6'sında kalesinde gole izin vermedi.

Milli takım, deplasmanda 2-1 kaybettiği İzlanda ve dış sahada 1-1 berabere kaldığı Fransa maçlarında kalesini gole kapatamadı. Milliler bu gollerin üçünü de duran toptan yerken, rakiplerine akan oyunda skor üretme imkanı tanımadı.

AA

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