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14 EYLÜL 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Terim'in derdi orta saha

13 Eylül 2020, Pazar 09:00
G.SARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ FATİH TERİM, GAZİANTEP’İ 3-1 YENEREK SEZONA İYİ BAŞLADIKLARINI BELİRTEREK, “CELTA VİGO OKAY YOKUŞLU’YU VERMEDİ. ORTA SAHANIN HER YERİNE OYUNCU ARIYORUZ” DEDİ.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, İspanya'nın Celta Vigo takımında oynayan milli futbolcu Okay Yokuşlu'ya teklif götürdüklerini ancak kulübünden dolayı transferin gerçekleşmediğini söyledi. Orta saha transferiyle ilgili konuşan Terim, "Okay için bir teşebbüsümüz oldu. Okay'ı istedik, istiyorum da ama bildiğim kadarıyla Celta Vigo takımının bırakma niyeti yok. Şu anda öyle bir şey olması söz konusu değil. Orta sahanın her yerine oyuncu arıyoruz." ifadelerini kullandı.

Emre Kılınç, Taylan antalyalı ve Belhanda yorumu

Fatih Terim, etkili performanslarıyla galibiyette önemli rol alan Emre Kılınç, Taylan Antalyalı ve Younes Belhanda hakkında görüşlerini aktardı. Emre Kılınç'ın iyi oynadığını anlatan Terim, şunları kaydetti: "Emre'nin doğrudan defans arkası koşuları çok faydalı oldu. Attığı gol de çok şıktı. Taylan her geçen gün daha iyi oynuyor. Fizik açısından ve teknik anlamda her gün kendisini geliştiriyor.Her tarafta oynayabilen bir genç kazandığımız için çok mutluyum. Belhanda da çok koştu, çok mücadele etti ve iyi oynadı. Orta sahamızdan memnunum.."

Arda TURAN’dan çok memnunum, faydalı olacak

Arda Turan'ın performansından memnun olduğunu dile getiren Terim, şöyle devam etti: "Hem şifahen hem de yazılı olarak çok ısrar ettiğim bir oyuncuydu. Çok iyi oynadı bana göre. Çok istekli, çok mutluydu. Mutlu insanlar da iyi performans verirler. Arda'dan çok memnunum. Gol de yapabilirdi, golleri de attırabilirdi. 60. dakikalarda kendi bekinin çizgisine gelip top kazanma mücadelesini yapan Arda'yı görmek, onun futbolu ne kadar çok özlediğinin en önemli göstergesi. Arda bize çok faydalı olacak. Arda, orijinal bir Galatasaraylı. Kendi yuvasında. Çok mutluyum. Şimdi olağanüstü işler yapmıyor ama futbol oynamadığı süreyi düşününce iyi bir başlangıç yaptığı düşüncesindeyim. Daha da iyi olacak."

BELHANDA GİDER, GİTMEZ BİLMİYORUM

Fatih Terim, takımdan ayrılması gündemde olan Younes Belhanda'nın kıymetli bir futbolcu olduğunu söyledi. Terim, şu ifadeleri kullandı: "Belhanda gider, gitmez bilmiyoruz ama profesyonel hayatta her an her şey olabiliyor. Her kulüp de her şeye hazırlıklı olmalıdır. Belhanda bizim önemli ve kıymetli bir oyuncumuz. Havalimanında karşılamaları çok sevmiyorum ama hizmet etmiş futbolcuları en iyi şekilde yolcu etmeyi, ona sevgi göstermeyi, yaptığı hizmetin karşılığında saygı göstermeyi çok seviyorum. Belhanda, şartlar ne olursa olsun iyi bir profesyonel oyuncu örneği gösteriyor. Kulüplerin ve oyuncuların kendi tasarrufları vardır. Bu biz antrenörlerin işine benziyor. Her an gidecekmiş gibi bir küçük valiz vardır. Bir de uzun kalacakmış gibi büyük valiz vardır. Profesyonel hayat böyle."

***

FALCAO GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'da Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao, sezona golle başladı.Geçen sezon sakatlıklar nedeniyle sadece 16 lig maçında forma giydiği için eleştirilen Falcao, sezonun ilk müsabakasında 2 gol birden attı.Maçın 8. dakikasında penaltıdan Gaziantep FK ağlarını havalandıran 34 yaşındaki futbolcu, 40. dakikada Sofiane Feghouli'nin pasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.Geride kalan sezonda forma giydiği son maç olan Gaziantep FK müsabakasında da gol atan tecrübeli futbolcu, bıraktığı yerden devam etti. Fotoğrafta Falcao attığı gol sonrası sevincini takım arkadaşlarıyla paylaştı.

AA

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