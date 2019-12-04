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4 ARALIK 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

TFF 1. Lig'de ayrılan teknik direktör sayısı 12'ye yükseldi

04 Aralık 2019, Çarşamba 12:42
TFF 1. Lig'de 2019-2020 sezonunda 13. haftanın ardından Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Altay ve Osmanlıspor'un teknik direktörleriyle yollarını ayırmasıyla ligde teknik heyetinde değişikliğe giden takım sayısı 12'ye yükseldi.

İlk olarak Adana Demirspor’un Ümit Özat’la yollarını ayırdığı 1. Lig’de, Adana ekibinden sonra Eskişehirspor’da Fuat Çapa dönemi sona erdi.

Ligde 4. haftanın ardından Büyükşehir Belediye Erzurumspor Muzaffer Bilazer'le, Boluspor Giray Bulak'la ve Giresunspor da Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı. 5. haftadan sonra Ekol Göz Menemenspor Ramazan Kurşunlu ile 6. haftanın ardında da Hatayspor İlhan Palut’la yollarını ayırdı. Ligde 7. haftadan sonra ise Fatih Karagümrük’te Cüneyt Dumlupınar, Adanaspor’da ise Levent Eriş dönemi sona erdi.

Ligde son olarak Ekol Hastanesi Balıkesirspor, Ali Tandoğan'la, Altay, Sait Karafırtınalar'la ve Osmanlıspor da Mustafa Dalcı ile yollarını ayırdı.

Bu süreçte Cüneyt Dumlupınar'ın ardından Fatih Karagümrük'te göreve gelen Erkan Zengin'in de ayrılmasıyla, Giray Bulak'la anlaşıldı.

Bulak'ın dışında Adana Demirspor, Uğur Tütüneker'i, Eskişehirspor, Coşkun Demirbakan'ı, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Erkan Sözeri'yi, Boluspor, Osman Özköylü'yü, Giresunspor, Hakan Kutlu'yu, Ekol Göz Menemenspor, Cenk Laleci'yi, Hatayspor, Bayram Toysal'ı ve Adanaspor da Engin İpekoğlu’nu takımın başına getirdi.

Görevlerinin başında olanlar

Bu değişikliklerden sonra ligde geçen sezondan bu yana takımlarının başında yer alan isim sayısı 4’e düştü.

Altınordu'da Hüseyin Eroğlu, İstanbulspor'da Fırat Gül, Keçiörengücü'nde Serkan Özbalta ve Cesar Grup Ümraniyespor'da Ahmet Taşyürek geçen sezon olduğu gibi takımlarının başında yollarına devam ediyor.

Akhisarspor'da Mehmet Altıparmak ve Bursaspor'da Yalçın Koşukavak da bu sezon başladıkları görevlerini sürdürüyor.

7 isim Süper Lig'e yükselme sevinci yaşadı

TFF 1. Lig'de şu anda görev yapan 7 isim daha önce takımlarını Süper Lig'e taşıdı.

Engin İpekoğlu, Kocaelispor ve Adanaspor'la, Mehmet Altıparmak Gaziantep FK ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la, Uğur Tütüneker Konyaspor ile Osmanlıspor'la, Coşkun Demirbakan Diyarbakırspor'la, Giray Bulak, Kardemir Karabükspor'la, Hakan Kutlu, Mersin İdmanyurdu ile Osman Özköylü ise Kayseri Erciyesspor'la Süper Lig vizesi aldı.

AA

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