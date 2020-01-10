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10 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Trabzon’un hayâli Talisca

10 Ocak 2020, Cuma
TRABZONSPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ HÜSEYİN ÇİMŞİR, GAZETECİLERİN BREZİLYALI GENÇ YILDIZ TALİSCA’NIN TRANSFERİ İLE İLGİLİ SORULARINA, “BİZE GELMESİ BÜYÜK BİR HAYâL” DİYE CEVAP VERDİ.

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligdeki şampiyonluk şanslarının sorulması üzerine “Şansımızı yüksek görüyorum. Bence çok kaliteli bir kadro var. Bu kadronun bu işi başarabileceğini düşünüyorum.Ben bu takıma inanıyorum. İnşallah hep beraber istenilen hedefe ulaşırız.” ifadelerini kullandı. İyi bir kamp süreci geçirdiklerini belirten genç teknik adam, “Herkesi bu kampta değerlendirip, kimlerle devam edeceğimize bakacağız. İnşallah sakatlıksız, kazasız bir şekilde kampı bitirip, Trabzon’da sezona başlarız.” dedi.  Bursaspor karşısında ilk kez bordo-mavili formayı giyen yeni transferleri Badou Ndiaye’nin durumu hakkında da konuşan Çimşir, “Bildiğim bir oyuncu. Bu ligi, oyuncuları biliyor.  Ndiaye’nin en kısa sürede adaptasyonu atlatacağını düşünüyorum. Bu ülkeyi bildiği için çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum.” değerlendirmesinde bulundu.  Transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamada bulunan Çimşir, “Devre arası hem ekonomik hem de aradığınız oyuncu anlamında kolay değil. Ekonomisi uyacak mı, bize uygun oyuncu olacak mı? Buradaki rekabeti yukarı çıkartacak oyuncular olursa katabiliriz.” dedi. Çimşir, bir gazetecinin “Talisca ile ilgileniyor musunuz?” sorusuna ise, “Talisca herkesin bildiği bir oyuncu. 21-22 yaşında ekonomisini düşünerek İngiltere kariyeri varken Çin’e gitti. Farklı amaçla gittiğini düşünüyorum. Talisca gibi bir oyuncunun bu kulüpte olması herkesin istediği bir şey. Ben de çok hayal olarak görüyorum.” cevabını verdi.

BEŞİKTAŞ’TA ADEM LJAJİC SAKATLANDI

Süper Lig’de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya’da devam eden Beşiktaş’ın önemli isimlerinden Adem Ljajic, sakatlık yaşadı. Belek Turizm Merkezi’nde kamp yapılan otelin sahasında basına açık gerçekleştirilen antrenmanda Ljajic, yaşadığı sakatlık sonrası çalışmaya devam edemedi. Çift kale maç sırasında topu kontrol etmek isterken ayağı kayan ve acı içinde yerde kalan Ljajic’e sağlık ekibi hemen müdahale etti. Saha kenarına gelen oyuncu, bir süre kendini denedikten sonra, sağlık ekibi eşliğinde yürüyerek otele döndü.

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