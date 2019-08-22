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22 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Trabzonspor, AEK karşısında avantaj arıyor

22 Ağustos 2019, Perşembe 20:27
Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Yunanistan temsilcisi AEK ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

Başkent Atina'daki OAKA Spyros Louis Stadı'nda 22 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de başlayacak karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Daniel Siebert yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Sparta Prag'ı eleyerek adını play-off turuna yazdıran bordo-mavililer, gruplara kalma yolunda ilk maçtan avantajlı skor ile ayrılmayı hedefliyor. Karşılaşmanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Trabzon'da oynanacak ve gruplara kalan takım belli olacak.

AEK, 3. eleme turunda Romanya temsilcisi Universitatea Craiova'yı elemişti.

Trabzonspor'da uzun süreli sakatlığı bulunan Ogenyi Onazi haricinde eksik oyuncu bulunmuyor.

Trabzonspor'un kozu Sörloth

Trabzonspor'un mücadelede gol bakımından en güvendiği isim Norveçli golcü Alexander Sörloth olacak.

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Sparta Prag takımı ile oynanılan iki maçta 1'er gol atan, Kasımpaşa ile ligdeki ilk karşılaşmada da rakip fileleri havalandıran 23 yaşındaki golcü, 3 resmi maçta da boş geçmedi.

İlk 3 maçta 3 gol atan Norveçli golcü, AEK maçında da takımı adına gol arayan isimlerin başında gelecek.

Muhtemel 11

Trabzonspor'da teknik direktör Ünal Karaman'ın, Kasımpaşa maçında dinlendirdiği oyunculara görev vermesi bekleniyor.

Karadeniz ekibinin AEK karşısına Uğurcan Çakır, Pereira, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Abdulkadir Parmak, Sosa, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme ve Shörloth 11 ile çıkması bekleniyor.

Avrupa'da 128. randevu

Yunanistan'ın AEK takımı ile karşılaşacak Trabzonspor, Avrupa kupalarındaki 128. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, geride kalan 127 maçta 49 galibiyet ve 33 beraberlik aldı, 45 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Avrupa sınavlarında rakip fileleri 166 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 169 gol gördü.

Trabzonspor, ilk olarak 1976-1977 sezonunda başladığı Avrupa serüveninde Şampiyon Kulüpler Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 28, 2009-2010 sezonundan itibaren UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenmeye başlanan eski adıyla UEFA Kupası'nda 79, Avrupa Kupa Galipleri Kupası'nda 12 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 8 maç oynadı.

UEFA'da 80. maç

Trabzonspor, AEK ile oynayacağı maçla, UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi altında düzenlenen Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 80. maçına çıkacak.

UEFA Kupası'nda ilk olarak 1982-1983 sezonunda Almanya'nın Kaiserslautern takımı ile eşleşen bordo-mavililer, bugüne dek oynadığı 79 maçın 32'sinde sahadan galibiyetle ayrıldı. 21 maçta berabere kalan Karadeniz ekibi, 26 maçta ise yenildi.

Bu maçlarda rakip fileleri 110 kez havalandıran Karadeniz ekibi, kalesinde 105 gol gördü.

AA

Etiketler: trabzonspor, uefa
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