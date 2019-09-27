Trabzonspor gençleriyle sözleşme imzaladı

Bordo-mavili kulüp, genç futbolcuları Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmelerini uzattı.

Trabzonspor, genç futbolcuları Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmelerini uzattı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamaya göre, futbolcular Hüseyin Türkmen, Arda Akbulut ve Abdurrahim Dursun'un sözleşmeleri yenilendi.

Bordo-mavili kulüp, 21 yaşındaki savunmacısı Hüseyin Türkmen'in 31 Mayıs 2022'de sona eren sözleşmesini bir yılı opsiyonlu olmak üzere 2 sezon daha uzattı.

Trabzonspor Kulübü, Hüseyin'e bu sezon 2 milyon lira, gelecek sezon 2 milyon 300 bin lira, 2021-2022 sezonu için 2 milyon 645 bin lira, 2022-2023'te ise 3 milyon 42 bin lira garanti ücret verecek. Trabzonspor, kendisine ait opsiyonu uzatması durumunda genç futbolcuya 2023-2024 sezonu için 3 milyon 498 bin lira garanti ücret ödeyecek.