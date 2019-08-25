Trabzonspor, Malatyaspor'u 2-1'le geçti

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Yeni Malatyaspor'u 2-1 yenerek sezonun ilk galibiyetini aldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 2. haftasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Maçın 2. dakikasında Ekuban'ın pasında soldan kaleci Farnolle'yi geçerek son çizgiye inen Sörloth, topu gerideki Nwakaeme'nin önüne çıkardı. Bu futbolcunun şutunda meşin yuvarlak üsten auta gitti. 27. dakikada Donald'ın pasında, ceza alanı içinde rakiplerinden sıyrılan Fofana'nın karşı karşıya şutunda kaleci Uğurcan Çakır, yatarak tehlikeyi önledi. 40. dakikada Sosa'nın ceza alanı dışı sol çaprazından kullandığı serbest atışta, kaleci Farnolle, topu üsten kornere gönderdi. 44. dakikada Trabzonspor, golü buldu. Sosa'nın soldan ortasında, arka direkte Abdülkadir Ömür'ün kafa vuruşunda, top filelerle buluştu: 1-0. Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor 1-0 üstün kapattı. İkinci yarı 54. dakikada Pereira'nın soldan ortasında, yakın mesafede Nwakaeme, kötü bir kafa vuruşuyla topu üsten auta gönderdi. 63. dakikada Sosa'nın ortasında, ceza alanı içinde Sörloth'un kafa vuruşunda, top kaleci Farnolle'de kaldı. 70. dakikada Fofana'nın ceza alanı dışından etkili vuruşunda savunmaya çarpan top üst direkten kornere çıktı. 78. dakikada oyuna sonradan dahil olan Gökhan Töre sakatlanarak yerini Eren Tozlu'ya bıraktı. 79. dakikada Trabzonspor farkı 2'ye çıkardı. Pereira, kaptığı topu ceza alanındaki Yusuf Sarı'ya aktardı. Bu futbolcudan tekrar topu alan Portekizli oyuncu, yakın mesafeden yerden bir vuruşla kaleci Farnolle'nin sağından meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 2-0. 82. dakikada ceza alanı sağ çaprazında Pereira'nın şutunda, kaleci Farnolle'den dönen topun sonrasında Obi Mikel'in vuruşunda, meşin yuvarlak üsten auta çıktı. 89. dakikada Yeni Malatyaspor farkı 1'e indirdi. Erkan Kaş'ın soldan ortasında, savunmada Sosa'nın uzaklaştırmak istediği top Eren Tozlu'nun önüne düştü. Bu futbolcunun gelişine vuruşunda Obi Mikel'e de çarpan meşin yuvarlak kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluştu: 2-1. 90+3. dakikada ceza alanına giren Ekuban'ın şutunda kaleci Farnolle yatarak topu kontrol etti. Trabzonspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı. AA

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