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27 EYLÜL 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Transfere 48,5 milyar dolar

26 Eylül 2021, Pazar 20:00
DÜNYADAKİ FUTBOL KULÜPLERİ, 2011 BAŞINDAN 2020 SONUNA KADAR 48,5 MİLYAR DOLARLIK TRANSFER HARCAMASI YAPTI. İNGİLTERE, 12,4 MİLYAR DOLARLA TRANSFERE EN FAZLA PARA AYIRAN ÜLKE OLURKEN, TÜRKİYE İSE 1,1 MİLYAR DOLARLA 9. SIRADA YER ALDI.

FIFA'nın raporuna göre dünyadaki futbol kulüpleri, 2011 başından 2020 sonuna kadar 48,5 milyar dolarlık transfer harcaması yaptı. FIFA'nın internet sitesinde yayımlanan "On Yıllık Uluslararası Transfer Raporu", söz konusu dönemde transfer faaliyetinin istikrarlı şekilde arttığını gösterdi. 2011'de 11 bin 890 transfer gerçekleşti. Bu sayı, yeni tip koronavirüs salgını öncesi 2019'da 18 bin 79'a kadar yükseldi. 66 bin 789 oyuncunun takım değiştirdiği, bonservis alma veya kiralama yöntemiyle 133 bin 225 transferin gerçekleştiği bu süre zarfında, en fazla Brezilyalı futbolcular (15 bin 128 kez) yer değiştirdi. Brezilyalı oyuncuları, Arjantinliler (7444), Büyük Britanyalılar (5523), Fransızlar (5027) ve Kolombiyalılar (4287) takip etti.

30 kulüp gerçekleştirdi

 

Transfer faaliyetinde bulunan kulüp sayısı, 2011'de 3167'yken 2019'da 4139'a yükseldi. En fazla transfer ücreti ödeyen 30 kulüp de Avrupa'dan çıktı. Bu 30 kulübün (İngiltere'den 12, İspanya ve İtalya'dan 5'şer, Almanya'dan 3, Fransa ve Portekiz'den 2'şer, Rusya'dan 1) harcadığı para (22,8 milyar dolar), toplam harcamanın yüzde 47'sini oluşturdu. İngiltere, 12,4 milyar dolarla 10 yılda transfer için en fazla para harcayan ülke oldu. İngiliz kulüplerini, İspanyol (6,7 milyar) ve İtalyan (5,6 milyar) takımları izledi. Türk kulüpleri ise 1,1 milyar dolarla listenin 9. sırasında yer aldı. 2011 başından 2020 sonuna transfere en fazla para ayıran 10 ülke şöyle sıralandı: 1. İngiltere: 12,4 milyar dolar, 2. İspanya: 6,7 milyar, 3. İtalya: 5,6 milyar, 4. Almanya: 4,4 milyar, 5. Fransa: 4 milyar, 6. Rusya: 1,7 milyar, 7. Çin: 1,7 milyar, 8. Portekiz: 1,3 milyar, 9. Türkiye: 1,1 milyar, 10. Belçika: 900 milyon.

Menajerler 3,5 milyar dolar komisyon aldı

Rapora göre menajerlere ödenen komisyonlar katlanarak arttı. 2011'de 131,1 milyon dolar olan menajerlik ücretleri, 2019'da 640,5 milyon dolara çıktı. Manajerlere, 2011 başından 2020 sonuna kadar ödenen toplam komisyon tutarı, 3,5 milyar doları buldu.

 

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