Türkiye Kupası'nda 4. tur maçlarının hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 4. eleme turu müsabakalarında görev alacak hakemler şöyle:

Yarın: 13.00 Kasımpaşa-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor: Kadir Sağlam 13.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Şanlıurfaspor: Fevzi Erdem Akbaş 14.00 Gençlerbirliği-Mardin 1969: Şevket Teker 14.00 İstanbulspor-Afjet Afyonspor: Adem Cinek 15.00 Bursaspor-Kırşehir Belediyespor: Adnan Deniz Kayatepe 15.00 Altay-Manisa FK: Sarper Barış Saka 17.00 Medipol Başakşehir-Bodrumspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy 19.00 Adana Demirspor-Serik Belediyespor: Alper Akarsu 21.00 Fraport TAV Antalyaspor-Amed Sportif Faaliyetler: Mustafa Kürşad Filiz 1 Aralık Çarşamba: 13.00 Çaykur Rizespor-Ankaraspor: Bahattin Şimşek 13.00 Altınordu-68 Aksaray Belediyespor: Gürcan Hasova 14.00 Yılport Samsunspor-Uşakspor: Yusuf Ziya Gündüz 14.00 Beypiliç Boluspor-52 Orduspor: Muhammet Ali Meteoğlu 14.00 Altaş Denizlispor-Ağrı 1970: Tarık Güldal 15.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Sarıyer: Burak Pakkan 15.00 Adanaspor-Kocaelispor: Ozan Ergün 17.00 Aytemiz Alanyaspor-Osmaniyespor: Direnç Tonusluoğlu 19.00 Yukatel Kayserispor-Alagöz Holding Iğdır: Bülent Birincioğlu 21.00 Atakaş Hatayspor-Eyüpspor: Yasin Kol 2 Aralık Perşembe: 13.00 GZT Giresunspor-Ankara Demirspor: Kutluhan Bilgiç 13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Arnavutköy Belediye Gençlikspor: Mehmet Türkmen 14.00 Nasadoge Menemenspor-Hekimoğlu Trabzon: Ömer Faruk Turtay 15.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Akhisarspor: Turgut Doman 15.00 MKE Ankaragücü-Nazilli Belediyespor: Can Cengiz 17.00 Göztepe-Kahta 02 Spor: Burak Şeker 19.00 İttifak Holding Konyaspor-Silahtaroğlu Vanspor: Emre Kargın 21.00 Gaziantep FK-Sakaryaspor: Volkan Bayarslan AA

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