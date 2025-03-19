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19 MART 2025 ÇARŞAMBA - YIL: 56

Türkiye, Macaristan ile karşılaşacak

19 Mart 2025, Çarşamba 14:15
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında yarın Macaristan'ı ağırlayacak.

RAMS Park'ta oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

 

Karşılaşmada Slovakya Futbol Federasyonundan hakem Ivan Kruzliak düdük çalacak. Kruzliak'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Branislav Hancko ve Jan Pozor yapacak. Mücadelenin 4. hakemi Peter Kralovic olacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 23 Mart Pazar günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

Turu geçen ekip UEFA Uluslar A Ligi'nde mücadele etme hakkını elde edecek.

Arda Güler ve Merih Demiral cezalı

Ay-yıldızlı ekipte Arda Güler ve Merih Demiral kart cezaları nedeniyle bu mücadelede forma giyemeyecek.

İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Mert Müldür ve Orkun Kökçü ise ilk maç öncesinde ceza sınırında bulunuyor. Bu dört oyuncu İstanbul'daki mücadelede sarı kart görmeleri halinde rövanşta cezalı duruma düşecek.

Üç oyuncu ilk kez aday kadroda

A Milli Takım aday kadrosunda üç oyuncu ilk kez yer buldu.

Savunma oyuncuları Yusuf Akçiçek ve Taha Şahin ile orta sahada görev alan Demir Ege Tıknaz ilk kez A Milli Takım'a davet edildi.

Türkiye'nin aday kadrosu​​

Otuz futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Altay Bayındır, Çağlar Söyüncü, Doğan Alemdar, Enes Ünal, Ferdi Kadıoğlu, Ozan Kabak, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

A Milli Takım'ın Macaristan maçı aday kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Berke Özer (ikas Eyüpspor), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan (Galatasaray), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Merih Demiral (Al-Ahli), Mert Müldür, Yusuf Akçiçek (Fenerbahçe), Samet Akaydın, Taha Şahin (Çaykur Rizespor)

Orta Saha: Atakan Karazor (Stuttgart), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund),

Forvet: Ahmet Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Arda Güler (Real Madrid), Can Uzun (Eintracht Frankfurt), Deniz Gül (Porto), Emre Mor (ikas Eyüpspor), İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın (Fenerbahçe), Kenan Yıldız (Juventus), Kerem Aktürkoğlu (Benfica)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda yarınki rakibi Macaristan ile tarihinde 16. kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli takımları arasında 8'i resmi ve 7'si özel olmak üzere oynanan 15 maçta, Macaristan'ın galibiyet sayısında üstünlüğü bulunuyor. Geride kalan 15 maçtan 4'ünü Türkiye kazanırken, Macaristan bu süreçte 9 kez sahadan galip ayrıldı, 2 maç ise berabere bitti.

Türkiye'nin toplam 15 golüne, Macaristan 29 golle yanıt verdi.

Son maç 1 sene önce

İki ülke milli takımları arasındaki son karşılaşma geçen yıl oynandı. 22 Mart'ta Macaristan'da oynan özel maçı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle tamamlanan karşılaşmayı Macaristan, 48. dakikada Dominik Szoboszlai'nin penaltıdan attığı golle 1-0 galip tamamladı.

Resmi maçlarda galibiyet sayısı eşit

Türkiye ile Macaristan arasında şimdiye kadar 8 resmi maç yapıldı. Türk Milli Takımı, Macaristan karşısında elde ettiği 4 galibiyetten 3'ünü resmi maçlarda elde etti. Resmi karşılaşmalarda rakibine 3 kez yenilen ay-yıldızlı ekip, 2 maçta da sahadan beraberlikle ayrıldı.

1996 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Budapeşte'de yapılan maç 2-2 bitti, İstanbul'da yapılan rövanşı Türkiye 2-0 kazandı.

2008 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu'nda Türkiye, deplasmanda 1-0, İstanbul'da ise 3-0 galip geldi.

2014 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde Budapeşte'te yapılan müsabakada Macaristan, Türkiye'ye 3-1 üstünlük kurarken, İstanbul'daki karşılaşma ise 1-1 sona erdi.

İki takım arasında 3 Eylül 2020'de İstanbul'da oynanan UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasını ise Macaristan 1-0 kazandı.

UEFA Uluslar Ligi'nde 18 Kasım 2020'de deplasmanda oynanan karşılaşmayı da Macaristan 2-0 galip tamamladı.

Macarlardan farklı galibiyet

Türkiye, 97 yıllık tarihindeki en farklı skorlu yenilgilerinden birini, rakibi Macaristan karşısında aldı.

Ay-yıldızlı ekip, 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul yapılan özel maçta Macaristan'a 6-0 yenildi.

Macaristan B Milli Takımı ile 2 maç

A Milli Futbol Takımı, Macaristan'ın B milli takımı ile de 2 özel maç yaptı.

Türkiye, 17 ve 22 Nisan 1932 tarihlerinde yapılan 2 maçı 2-1 ve 4-1'lik skorlarla kaybetti.

AA

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