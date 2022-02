Altı isimli güçlü bir duâ: Sekîne

Abdurrahman Ceylan: “Sekine’deki âyetlerin izahı ve faziletleri hakkında bilgi verir misiniz?”

Sekine’de Altı İsim

Hazret-i Cebrâil Aleyhisselâm Peygamber Efendimizin (asm) huzurunda bir sayfa indiriyor. Allah’ın altı ismi yazılı bulunan bu esrarlı ve tılsımlı duâ sayfası Hazret-i Ali’ye (ra) tebliğ ediliyor. Hazret-i Ali (ra) diyor ki:

“Ben Cebrâil’in şahsını yalnız alaimüssema suretinde (gök kuşağı gibi) gördüm. Sesini işittim. Sayfayı aldım. Bu isimleri (Ferd, Hayy, Kayyûm, Hakem, Adl ve Kuddûs isimlerini) içinde buldum.” 1

Bu altı isim Hazret-i Ali (ra) için ism-i azamdır. Hakem ve Adl isimleri İmam-ı Azam için; Hayy ismi, Abdülkadir-i Geylânî için; Kayyûm ismi, İmam-ı Rabbânî için ism-i azamdır. 2 Kezâ bu isimlerin tamamının asrımızda bir meyvesi zuhur etmiştir: Risâle-i Nur.

Üstad Bedîüzzaman Hazretleri Risâle-i Nûr’u bu altı ismin mazhariyetinde telif etmiş, Otuzuncu Lem’ayı da özel olarak bu altı ismin izah ve tefsîrine ayırmıştır.

Sekine her sıkıntı anında serbest olarak okunabilir. Feyizli bir duâ metnidir.

Altı İsmin Kısa İzahları

Ferd: Allah birdir, tektir, yegânedir, biriciktir, istiklal ve infirad Sahibidir.

Hayy: Allah sonsuz diridir, ezelî, ebedî ve ölümsüz hayat Sahibidir. Her şeye hayatı veren, her şeyi dirilten O’dur.

Kayyûm: Allah dâimâ kâimdir, yarattığı her şeye hâkimdir, varlıkları dilediği gibi idâre eder, Allah’ı ne bir uyuklama, ne bir uyku, ne bir gaflet hâli almaz.

Hakem: Allah hüküm Sahibidir, hikmet Sahibidir, yarattığı her şeyde binlerce hikmet gözetir. Yarattıklarını gözetler ve denetler.

Adl: Allah adâlet Sahibidir, hiç kimseye hiçbir zaman haksızlık yapmaz, mahşerde adâletle hükmeder. Allah kendisi adâlet Sahibi olduğu gibi, kullarına da adâleti emreder.

Kuddûs: Allah pâktır, temizdir, noksanlıktan, kusurdan, âcizlikten, küfür ve dalâlet ehlinin düşündüğü her türlü eksik sıfatlardan münezzehtir.

Sekinede Geçen Âyetler

Bu isimlerin zikrinden sonra, on dokuz âyetle, dünyevî ve uhrevî sıkıntılarımızı aşmak için Allah’a sığınılır.

Sekinede geçen âyetler (mealen):

1- Allah her sıkıntıdan sonra kolaylık lütfedecektir. 3 2- Yüzlerin sıkıntısı Hayy-ı Kayyûm içindir. 4 3- Allah size karşı çok şefkatli, çok merhametlidir. 5 4- Allah tövbeleri çok kabul edici ve kullarına çok merhamet edicidir. 6 5- Allah çok bağışlayıcı ve çok merhamet edicidir. 7 6- Allah her şeye gücü yettiği halde çok bağışlayıcıdır. 8

7- Allah her şeyi işitir, ve her şeyi görür. 9 8- Allah her şeyi bilir ve her işi hikmetle yerine getirir. 10 9- Allah sizin üzerinizde gözeticidir ve her halinizi görür. 11 10- Biz sana apaçık bir fetih yolu açtık. 12 11- Ve Allah sana pek şerefli bir zaferle yardım etsin. 13 12- Allah’a tâbi olan topluluk gerçek galiplerin tâ kendisidir. 14 13- Allah azabında pek kuvvetlidir ve kudreti her şeye galip olandır. 15

14- Hiçbir şeye ihtiyacı olmayan ve her türlü övgüye lâyık olan ancak Allah’tır. 16 15- Allah bana yeter. O’ndan başka ibadete lâyık hiçbir ilah yoktur. 17 16- Allah bize yeter. O ne güzel vekildir. 18 17- Kıyametin dehşeti onlara üzüntü vermez. 19 18- Ancak Sana kulluk eder ve ancak Senden yardım isteriz. 20 19- Ve âlemlerin Rabbi olan Allah’a hamd olsun. 21

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 240., 2- Lem’alar, s. 639., 3- İnşirah Sûresi, 5 ve 6. âyetten., 4- Bakara Sûresi, 255. âyetten iktibastır., 5- Hadîd Sûresi, 9. âyetinden., 6- Nisâ Sûresi, 16. âyetten., 7- Nisâ Sûresi: 23. âyetten., 8- Nisâ Sûresi: 149. âyetten., 9- Nisâ Sûresi: 58. âyetten., 10- Nisâ Sûresi: 11. âyetten., 11- Nisâ Sûresi: 1. âyetten., 12- Fetih Sûresi: 1. âyettir., 13- Fetih Sûresi: 3. âyettir., 14- Mâide Sûresi: 56. âyetten., 15- Hûd Sûresi: 66. âyetten., 16- Hac Sûresi: 64. âyetten., 17- Tevbe Sûresi: 129. âyetten., 18- Âl-i İmrân Sûresi: 173. âyetten., 19- Enbiyâ Sûresi: 103. âyetten., 20- Fâtihâ Sûresi: 5. âyettir., 21- Fâtiha Sûresi: 1. âyetten.