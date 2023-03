Bu gecenin bereketine sınır yok

Şükürler Olsun

Bir mübarek geceye daha bizi ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Hepimiz berata muhtacız. Çünkü günahkârız. Berat alamadığımız takdirde hesabımız Mahkeme-i Kübra’ya kalırsa, işimiz vahim! Ne olur hâlimiz?

Resûlullah Efendimiz (asm) buyurur ki: “Şaban ayının on beşinci gecesi geldiğinde geceyi namazla, gündüzü de oruçla geçirin. O gece güneş battıktan sonra Yüce Allah rahmetiyle dünya semasına iner ve şöyle seslenir: ‘Tevbe eden yok mu? Af ve mağfiret edeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızıklandırayım! Musîbetten kurtulmak isteyen yok mu? Selâmet ve afiyet vereyim!’ Bu durum fecrin doğmasına kadar devam eder.”1

Resul-i Kibriya Efendimiz (asm) Şaban ayının on üçüncü gecesinde mübarek başını secdeye koydu. Ümmeti için af ve mağfiret istiyordu; kendisine ümmetinin üçte birinin bağışlandığı müjdelendi. Resul-i Ekrem (asm), on dördüncü gece tekrar secdedeydi. Yine ümmetinin bağışlanmasını istiyordu; ümmetinin üçte ikisinin mağfiret edildiği müjdelendi. Ve on beşinci gece yeniden o mübarek baş Allah’ın huzurunda eğildi, secdeye kapandı. Allah Resulü (asm) ümmetinin tamamını istiyordu bu defa. Bu gece, Allah’tan yüz çevirenler dışında, ümmetinin tamamı bağışlandı. Bir başka haberle bu gece, Benî Kelb kabilesinin koyunlarının kılları sayısınca ümmetine mağfiret olundu.2

Bu Gece Sevaba Sınır Yok!

Bu gecenin Kadir Gecesi kutsiyetinde bulunduğunu beyan eden Bediüzzaman Hazretleri (ra), Leyle-i Berat’ın, insanlığın geleceği ile ilgili kader programını taşıması cihetiyle, bütün sene için bir kudsî çekirdek hükmünde olduğunu, her bir salih amelin ve her bir Kur’ân harfinin Leyle-i Berat’ta yirmi bin sevabının bulunduğunu, bu gecenin elli senelik bir ibâdet hükmüne geçebileceğini, binaenaleyh bu gecede elden geldiği kadar Kur’ân ile, istiğfar ile ve salâvat ile meşgul olmanın büyük bir kâr olduğunu kaydeder.3

Ayrıca bir mektubunda ehl-i îmân ve ehl-i hizmetin her bir gecesinin, Leyle-i Mi’rac, Leyle-i Berat ve Leyle-i Kadir kadar kıymettar olmasını Cenab-ı Hak’tan niyaz eder.4

Bu gece itibariyle Arş-ı A’lâ’da bizim hakkımızda hükümler alındığı ve emirler verildiği; hakkımızdaki bu hükümlerin ve işlerin yazılmasına bu gece başlandığı ve bu manevî yazı işinin bir ay devam edeceği anlaşılmaktadır. Hakkımızda dünya-âhiret hükümlerin yazıldığı, emirlerin verildiği ve kader çerçevemizin yeniden biçimlendirildiği bu saat ve dakikalarda uyanık bulunmamız ve Cenab-ı Hakk’a duâ ve niyâzda bulunmamız bu açıdan önemlidir.

Kadir Gecesi’ne kadar

Bu geceden başlayarak Kadir Gecesi’ne kadar sürecek olan bu yüksek değerli zaman diliminin her bir saatini duâ ve niyaz hâliyle idrak etmemizin hiç ihmale gelir tarafı yoktur. Mübarek Ramazan ayının da bereketiyle, bizim bir adımımız karşısında, inşallah, Cenab-ı Hakk’ın –tabir caizse- koşarak bizi karşıladığına şâhit olacağız. Duâ ve niyaz içinde, ebedî mutluluğumuz hesabına, Rabb-i Rahîm’imizden sayısız hayır ve hasenat isteyebilme imkânı elde edeceğiz. Allah’ın izniyle, sadece Allah’ın rızasını talep edeceğiz. Âlem-i İslâm’ın ve Müslümanlar’ın üzerinden kara bulutların kaldırılması için duâlarımız inşallah arşa yükselecek. Cehennem azabından Allah’a sığınacağız. Ve Rahmânü’r-Rahîm’den, sayısız duâlarla -inşallah- Cennet’i ve bekayı isteyeceğiz.

Netice olarak, bir manevî ticaret mevsiminin gölgesinin üzerimize düştüğü şu günlerde, doğrudan Rabbimize yönelmemiz, günah kirlerinden kurtulmak ve annemizden doğduğumuz gün gibi arınmak için bulunmaz bir fırsattır.

Berat Gecesi ile birlikte, gelmekte olan mübarek günler hürmetine Cenab-ı Hak ehl-i imanı her türlü maddî manevî, dünyevî uhrevî afet ve musîbetlerden muhafaza buyursun. Âmin. Leyle-i Berat’ınızı tebrik ederim.

Dipnotlar:

1- İbn-i Mâce, İ. Salah, 191.

2- M. H. Yazır, H. Dini K. Dili, S. 4294

3- Şuâlar, s. 433

4- K. Lâhikası, s. 58