Osmanlı Devletinin kuruluş döneminde Somuncu Baba adıyla bilinen, Hacı Bayram Velî’nin de şeyhi bulunan Hamîdüddin-i Aksarayî, (1331-1412) yılları arasında yaşamış mutasavvıflardandır. Safevî tarikatının kurucusudur. Sonraları Bursa’dan ayrılmış, Aksaray’a gitmiş, burada dergâhını kurmuştur. Mezarı Aksaray’dadır. Malatya Darende’de olduğu da söylenir.

Bursa’da somun çıkaran bir ekmek ustası olarak tanındı. İlk zamanlarda sadece Emir Sultan kendisini tanıyordu.

Emir Sultan’ın ondan tek bir ricası oldu: Ulu Camiin açılışında hutbe okuması. Bunu ona söyledi ve onu ikna etti.

Ve Somuncu Baba, Ulu Camiin açılışında hutbe okudu. Ama ilimdir bu; taşınca taşıyor. Fatiha Suresini yedi ayrı cepheden tefsir etti. Sonuncusunda dedi ki:

“Bu tefsiri o direğin arkasında oturan zat da bilmez.”

Meğer Emir Sultan, Somuncu Babayı mahcup etmemek için direğin arkasında oturmuştu.

Cuma’dan sonra Somuncu Baba Ulu Camiin yedi kapısında da halka elini öptürmüş. Ardından: “Bursa’da sırrım ifşa oldu, artık burada kalamam!” demiş ve Bursa’dan ayrılmış.

Bursa’dan ayrılırken Anıtçınar’ın yanından Bursa’ya son defa bakmış ve şöyle demiş:

“Yeşil Kalasın Bursa!”

Çok Sayıda Katılım Oldu

Bursa’da şimdi Emir Sultan’ın, Somuncu Baba’nın, Üftade Hazretlerinin talebeleri yerine, Bediüzzaman’ın talebeleri “Nurlu kalasın Bursa!” dercesine koşturuyorlar. Allah razı olsun.

Bediüzzaman’ın talebeleri geçtiğimiz Pazar günü Bursa Uludağ Tuzaklı Mevkiinde bir piknik düzenlediler. Katılım yoğundu. Muhabbet Fedaileri oradaydı. Fenafilihvan diyenler oradaydı. Kardeşliğini iman hizmetine bandırmak ve hem dünyada, hem de yarın mahşerde ve ötesinde de kardeş kalmak isteyenler oradaydı.

Bursa’dan çok sayıda katılım olmakla beraber, İzmit’ten, Eskişehir’den, İstanbul’dan, Sakarya’dan, Bilecik’ten, Ankara’dan, İzmir’e kadar çok sayıda, kadınlı erkekli katılım oldu.

Rıfat Okyay ve Yönetim Kurulundan Orhan Kaşlıoğlu Ağabeyler dersler yaptılar. Yönetim Kurulu Başkanımız İzzet Atik pikniğin şeref misafiriydi. Son Şahitlerden Erdoğan Utangaç, İzmir’den uzun bir dönem Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Hasan Şen Ağabeyler de pikniğe şeref verdiler. Gazetemiz yazarlarından Kâzım Güleçyüz ve M. Ali Kaya da bizleydi.

Tuba Ağacının Dalları Gibi

Her taraf ağaç, her taraf orman, her taraf çam ve meşe ormanı. Her taraf gölge. Yeşil ağaçları Cennetin Tuba ağaçları saymamızda ne sakınca var? Ağaçların küçük ve güzel tomurcuklarını Tuba ağacının meyvesi bilmemizde ne yanlışlık var? Ağaçların serin gölgelerini Tuba ağaçlarının tatlı ve koyu gölgesi görmemizde ne gariplik var?

Gölgesinde kardeşlerle beraber olmak kadar güzel bir şey var mıdır? Piknikleri arttırmalı evet. Kardeşlik ve uhuvvet fışkıran piknikler bizim can damarımız olmalı. Üstadımız da kırlara, tepelere, ağaçların tatlı gölgelerine gidermiş tenezzüh için.

Piknik alanı için her türlü ayrıntı düşünülmüş. Alanın orta yerindeki küçük mescid her karesi ile “Ben buradayım; ibadet yapmak isteyenleri barındırabilirim” diyor. Piknik alanına imzasını atmış. Orta yerde büyükçe alanda gençler futbol oynuyorlar.

WC ve lavabolar düzenli ve yeterli. Gerçi WC’lerde biraz sıkıntı oldu yoğun saatlerde. Fakat o kadar olur. Bu hizmetleri için Uludağ’da bu hizmetleri gören birimlere teşekkürler. Ayrıca Jandarma’nın güvenliğinde bu pikniğin gerçekleştiğini duydum. Jandarmaya teşekkürler.

Namaz ve yemekle piknik devam etti. Ardından her piknikte olduğu gibi kitap reyonunda imzalar atıldı, yazarlar okuyucularıyla sohbet etti ve kitap satışı vardı.

Pikniğin fedakâr ev sahiplerinden Ramazan Oruç ağabey diyor ki: “Cenab-ı Hakk’a sonsuz hamdolsun. İnşallah kaynaşmaya uhuvvete, tesanüde vesile olmuştur. Kocaeli, İstanbul, Eskişehir, İzmir, Yalova, Ankara başta olmak üzere pek çok illerimizden ilçelerimizden yoğun bir ilgi oldu. Katılan ve katılamayıp da gönülleri bizimle olan herkesten Allah razı olsun.”