Külliyatsız gönül kalmasın

Gazetemiz Yine Atakta

Bu günlerde gazetemiz Yeni Asya’nın canhıraş ve kıymetli bir gayreti var. Külliyat yeniden, yeni formlarla, yeni tanzimlerle basmak... Külliyatı milletimizin her ferdine, her gencine ulaştırmak.

Bu amaçla iki yeni takım hazırlandı. Genç nesiller için. Çekiciliği ile göze hitap ediyor, ucuzluğu ile cebe hitap ediyor, satırlarının nuranîliği ile okumayı cezb ediyor.

Yeni Asya bünyesinde basılan Risale-i Nur Külliyat çeşidinin, böylece sekize yükseldiğini de buradan duyuralım.

İki takımdan birisi termo deri esnek cilt. Özel bir tasarımla hazırlandı. Dayanıklı cildi ile öne çıkıyor. Bu takım on dört kitaptır. Renkli bir baskı, derkenar lügatçesi, 7550 sayfalık muhtevası, termo deri kapağı ve esnek cilt tasarımıyla tam bir okuma ve tefekkür hazinesi. Arapça kısımların metin tercümeleri, risalelerin telif tarihleri ve genel bir indeks olması hasebiyle bu cilt tam bir başvuru kaynağı mahiyetinde.

Ötekisi, daha sade ve tabiî bir görünüme sahip. 14x20cm ebadında 14 kitaptan meydana geliyor. Renkli baskılı, lügatçeli, 7.550 sayfa, derkenarlar, esnek bez cilt ve özel kâğıt özellikleriyle özenle hazırlandı. Kapak varak yaldız detayları, ayet ve hadis mealleri, Arapça metin tercümeleri, Risalelerin telif tarihleri ve genel indeksi ile bu külliyat da Risale-i Nur’u derinlemesine anlamak isteyenler için ideal bir seçenek.

Eski Said Dönemi Eserleri Hediye

Bu muhteşem 14 ciltlik külliyatlardan herhangi birini tercih eden okuyucularımıza, Bediüzzaman Said Nursî’nin 624 sayfalık “Eski Said Dönemi Eserleri” kitabı hediye ediliyor.

Bu kıymetli eser, Risale-i Nur Külliyatı’nı bir bütün olarak kavramanıza yardımcı olacak ve Üstad’ın hayatının “Eski Said, Yeni Said ve Üçüncü Said” olarak ayırdığı üç dönemini daha derinlemesine tanımanızı sağlayacak.

Bu eserde de sayfa lügatçeli, dipnotlu, indeksli ve Arapça ibarelerin mealleri verilmiş. Bu özel kitapta, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye gibi ilk dönem eserleri yer almaktadır.

Kur’ân-ı Kerîm’in çağdaş tefsiri olan ve asrımız insanının sorularına ikna edici cevaplar bulduğu Risale-i Nur Külliyatı’ndan azamî derecede istifade etmenizi sağlamak için çıktığımız bu yolda, yayınevimiz, siz değerli okuyucularımızın yakın ilgisini bekliyor.

Günümüzün Vesveseleri Sarsıcı

Unutmayalım: Kur’ân’ın bin dört yüz yıldır gösterdiği cadde-i kübra ve çağırdığı yol iman yoludur. İmanı tahkikle, araştırarak elde etme misyonudur. Nitekim Kur’ân’ın, sık sık “Akletmiyor musunuz?”, “Düşünmüyor musunuz” tarzındaki yönlendirmeleri1 “araştırmaya”e dâvetten ibarettir.

Fakat geçmişte insanların teslimleri kuvvetli, âriflerin beyânâtları makbul, fen veya felsefeden gelen dalâlet de etkisiz olduğundan, umûm için “îmânda tahkîk” mertebesine pek ihtiyaç hissedilmiyor idi. Âriflerin şuhud mertebesine bazen ulaşabilen mârifetleri ise, irşad için yeterli bir kılavuz nitelikte idi.

Ancak günümüzde şeytanî vesveseler, nefsanî evhamlar ve felsefî şüphe ve inkâr karşısında sarsılmamak, çaresiz kalmamak ve maazallah teslim olmamak için, imanı tahkikî bir tarzda elde etmeye özen göstermek artık zaruret hâlini almıştır.

İşte Risale-i Nur bunu kazandırıyor.

Bu sebeple bu indirim imkanlarını fırsat bilmeli ve eğer risalemiz yoksa bu ürünlerden mutlaka bir takım almalıyız. Risalemiz varsa bile, bu ürünlerden birini edinmek, Risaleyi daha iyi anlamamıza fayda sağlayacaktır.

Dipnotlar

1 Meselâ bakınız: Bakara Suresi, 164; En’âm Suresi, 32; Mü’min Suresi, 67...vd. ayetler.

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