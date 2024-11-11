"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Gerçeklerin “teklif sırrı” örtüsü-1

Süleyman KÖSMENE
11 Kasım 2024, Pazartesi
Almanya’dan M. Filiz: Hz. İsa ve Mehdî gelecek mi? Çok hoca Kur’ân’da âyet ve sahih hadis olmadığını söylüyor. Ve gelmeyecek diyen bir kişi dinden çıkar mı? Kâfir olur mu?”

Mecrasından Saptırılmamalı

Kıyamete yakın Hazret-i Mehdî’nin geleceği ve Hazret-i İsâ’nın (as) nüzûl edeceği ile ilgili gaybî  haberlerin kaynağı, Allah Resûl’ünün (asm) sahih hadisleridir. 

Her ne hikmetse her iki konu da iki grup insanı, yani ehl-i ifratı ve ehl-i tefriti netice vermiş ve ehl-i ifrat her iki konuda da “teklif sırrının” ötesinde  mu’cizevârî kurtarıcılar beklerken, ehl-i tefrit bilakis her iki haberi de inkâr etmişlerdir.  

Biz Ehl-i Sünnet ve’l-Cemaat olarak sahih kaynaklarımızla gelen haberleri alırız, Peygamber Efendimizin (asm) haber verdiği olayların murâd-ı İlâhî çerçevesinde gerçekleşeceğine inanırız. Fakat ne ehl-i ifrat gibi, hadis-i şeriflere “teklif sırrına” uymayacak manalar yükleriz; ne de ehl-i tefrit gibi hepsini birden inkâra kapı açarız!

Her ikisi de gerçeklerden sapmadır. Bir meseleyi mecraından saptırırsan, o meseleyi inkârın önüne de atmış olursun. 

Teklif Sırrı Ne Diyor?

Konuya girmeden önce, teklif ve teklif sırrını açıklamamızda fayda var:   

Teklîf: Cenab-ı Hakk’ın, insanlara kulluğu ve Hak dini tebliğ ve teklîf etmesi ve kullarını Cennete çağırmasıdır. Peygamber göndermekle “teklif” gerçekleşir. Peygamberler sadece akla kapı açarlar; hakkı tebliğ ederler.  

Teklif sırrı ise: Cenab-ı Hakk’ın teklif ve davetine uymada kullarını hür iradeleriyle baş başa bırakması; zorla inandırma cihetine gitmemesidir. Çünkü imanda hür irade esastır. 

İman ve teklifin, hür irade dairesinde bir imtihan olduğunu ifade eden Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i Ebu Bekir gibi elmas ruhluların alâ-yı illiyyîne çıkması, Ebu Cehil gibi kömür ruhluların ise esfel-i sâfilîne düşmesinin bu teklif sonucu yapılan hür tercihle mümkün olduğunu, ihtiyar ve irade olmazsa teklif de olmayacağını kaydeder.1

Cenab-ı Hak isteseydi elbette zor kullanırdı ve herkesi inanmak zorunda bırakırdı. Söz gelişi gökteki yıldızlardan net biçimde “Lâ ilâhe illallah” yazısını gök yüzüne çakarcasına yazmak, Allah’ın kudreti için zor değildir. “Allah dileseydi, puta tapmazlardı!”2, “Onların kalplerini ve gözlerini çeviririz!”3,  “Eğer Biz onlara melekleri indirsek, ölüler onlarla konuşsa ve her şeyi karşılarına toplasaydık, Allah dilemedikçe, yine inanmazlardı!”4 ayetleri zaten bu iradeyi anlatıyor.  

Fakat insanlar zor kullanarak inanmak zorunda kalsalardı, bu makbul bir iman olmazdı. İnanma tercihlerini hür iradeleri ile yapmış olmazlardı. Peygamberlerin vazifelerinin sadece tebliğ olması5 ve görevlerini yaparken zor kullanmamaları6 bundan dolayıdır.

Peygamberler

Hazret-i Âdem’den (as) Hazret-i Muhammed’e (asm) bütün Peygamberler teklif sırrı çerçevesinde insanları Hakka ve kulluğa çağırmışlardır. Peygamberler kavimlerince taşlanmışlar, kovulmuşlar, işkenceye ve eziyete maruz bırakılmışlar, hakârete uğramışlar, şehit edilmişler; fakat ellerinde “mu’cizeden” başka hiçbir görünen kuvvet bulunmamıştır.

Hiçbir Peygamber maddî bir polisiye gücüne dayanarak vazife yapmamıştır.

Mu’cizeler de insanların diledikleri gibi yorumlamalarına imkân verecek ölçülerde gelmiştir. Yani inanmayanların “sihirdir!” diyebilme hakları ellerinden alınmamıştır. Cenab-ı Hakk’ın yer yüzünde “sihre” ve “büyüye” izin verişinin bir hikmeti de bu; yani, mu’cizenin “icbar” vasıtası olmasını önlemek olsa gerektir!

Hazret-i Mehdî ve Hazret-i İsa (as) hakkında gelen rivayetleri de, teklif sırrına uygun biçimlerde yorumlamamız gerekiyor.  

Konuya inşallah yarın devam edelim. 

Dipnotlar:

1- Şualar, s. 498.

2- En’am Suresi: 107.

3- En’am Suresi: 110.

4- En’am Suresi: 111.

5- Mâide Suresi: 99; Nahl Suresi: 35, 82.

6- Kaf Suresi: 45; Gâşiye Suresi: 22.

Okunma Sayısı: 166
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Arap ve İslam ülkeleri Filistin için ortak duruş sergilemeli

    ABD - California'da 132 yapı yok oldu

    Lübnan'daki İsrail saldırılarında can kaybı 3136'ya yükseldi

    Pakistan - Pencap'ta 17 Kasım'a kadar hava kirliliği alarmı!

    3 Kasım'da Beyaz Saray'da görüşecekler

    Gazze'nin kuzeyi mezarlığa döndü

    Çocuklar 'ekran'a teslim

    Güvenilir yargı olmadan kalıcı düzelme olmaz

    'Dünya içilebilir suya hasret kalacak'

    Gıda konusunda kamuoyu paniğe sevk edilmemeli

    UNESCO’ya çağrı: Tarihi eserleri İsrail’den koru

    Barajlar alarm veriyor

    Çaykur Rizespor Trabzonspor'u 3-1'le geçti

    Abbas: Trump'la adil bir barış için çalışmaya hazırız

    Pakistan'da tren istasyonunda terör saldırısı: En az 26 kişi öldü

    Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

    Yıpranan Kur’an-ı Kerim’leri ciltliyor

    Gazzeli öğrenciler: Sınır kapılarını açın

    1.2 milyon abone gizli zamdan etkilenecek

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “İktidarın insafa gelme ihtimali yok gibi!”
    Şükrü BULUT

    Diyanet hocalardan ne istiyor?
    İbrahim Aktaşcı

    Atana rahmet!
    Mehmet KARA

    Gerçek niyet ortaya çıktı
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risaleleri okuyan “Nur”lanıyor
    Yeni Asya'dan Size

    MEDYA OKURYAZARLIĞI: Şuurlu bir okuyucu olmak
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    Evvel âhir tavsiyemiz, tesanüdünüzü muhafaza
    M. Said ZEKİ

    “Nereden geldiğimi bilmiyorum, nereye gittiğimi de”
    Hüseyin GÜLTEKİN

    “Nemelâzımcılığın” akıbeti

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.