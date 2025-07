Çamlıca tepesinde bir gün

Nejat ve Ali Beyler:

“Lem’alar’da, 26. Lem’a 11. Rica da Üstad Hazretleri şöyle diyor: “O sıralarda, en sadakatli zannettiğim bir arkadaşımda, umulmadık bir sadakatsizlik ve hatıra gelmez bir vefasızlık gördüm. Hayat-ı dünyeviyeden bir ürkmek geldi. Kalbime dedim: “Acaba ben bütün bütün aldanmış mıyım? Görüyorum ki, hakikat noktasında acınacak halimize, pek çok insanlar gıptayla bakıyorlar. Bütün bu insanlar divane mi olmuşlar? Yoksa şimdi ben divane mi oluyorum ki, bu dünyaperest insanları divane görüyorum?” Her ne ise. Bu cümlede bahsedilen arkadaşı ve gördüğü vefasızlık nedir ve bu kimdir? Bir bilgi var mıdır?”

İhtiyarlıklar Ne Anlatır?

Yirmi Altıncı Lem’a, Bediüzzaman’ın, bir insan hayatının her anından ebediyetle alakalı hayat dersleri çıkarıp yazdığı muhteşem bir risaledir. O risaleye baktığımızda, hayatta olumsuz bir an yoktur deriz. Hayatın her anı ebediyet için muhteşem bir biçimde işe yarar. Yaşlılık, yalnızlık, musibetler, belalar, hastalıklar, acizlikler, zayıflıklar, ölüm, güz mevsimi, solgunluklar, hüzünler, firaklar, devasızlıklar, karanlıklar, ağlamak, feryad etmek…

Sayamayacağımız kadar olumsuz işler ve tecelliler… Bunların hepsi ebediyet âlemine tahvillidir. Yani bunlar, insanın istemeyerek kendini içinde bulduğu; fakat ebediyet âleminde nur ve sevap getirecek ve insanın yüzünü ak edecek işlerden ve amellerdendir. Buna benzer insanın başına çok tecelliler de gelir. Hepsi de sabretmek şartıyla insanın ebediyeti için iyidir, hayırdır.

Bu çerçeveden bakınca, mü’minin başına şer gelmez. Gelen şerler hayra tahvil olunur.

Saçımda Beyaz Kılları Gördüm

On Birinci Ricada Üstad Hazretleri İstanbul’dadır. Ama henüz Risale-i Nur hizmetleri başlamış değildir. Dolayısıyla henüz Nur Talebesi yoktur. Ama Üstad Hazretlerinin çok yönlü sosyal hizmetleri gereği görüştüğü kimseler vardır. Hepsi de güzeldir. Orada Üstad diyor ki:

“Esaretten geldikten sonra, İstanbul’da Çamlıca tepesinde bir köşkte, merhum biraderzadem Abdurrahman ile beraber oturuyorduk. Bu hayatım, hayat-ı dünyeviye cihetinde bizim gibilere en mesûdâne bir hayat sayılabilirdi. Çünkü esaretten kurtulmuştum; Darü’l-Hikmette, meslek-i ilmiyeme münasip, en âlî bir tarzda neşr-i ilme muvaffakiyet vardı. Bana teveccüh eden haysiyet ve şeref, haddimden çok fazla idi. Mevkice İstanbul’un en güzel yeri olan Çamlıca’da oturuyordum. Hem herşeyim mükemmeldi. Merhum biraderzadem Abdurrahman gibi gayet zekî, fedakâr, hem bir talebe, hem hizmetkâr, hem kâtip, hem evlâd-ı maneviyem beraberdi. Dünyada herkesten ziyade kendimi mesut bilirken, aynaya baktım, saçımda, sakalımda beyaz kılları gördüm.”1

Çürük Şeyler

Birden bu beyaz kıllardan Üstad Hazretleri irkiliyor. Ve dünya saadetinin sebebi olan şeyleri araştırmaya başladığını, hangisini incelediyse “çürük” olduğunu gördüğünü söylüyor.

İşte o sırada sadakatli zannettiği bir arkadaşından bir vefasızlık ve sadakatsizlik görüyor.

Burada Bediüzzaman, bu arkadaşının kimliğinden ve bu hadiseden bahsetmiyor. Esasen bize düşen de, en azından su-i zan ve gıybete düşmemek için bu arkadaşın kimliğini ve hadiseyi -ki madem açıklanmamış- merak etmemek olacaktır. Burada vak’a üzerinde durmamız sanırım yeterlidir. Vefasızlık ve sadakatsizlik yapan herhan- gi birisidir diyebiliriz.

Kanaatimce, tarihi zorlamayalım. Gerekseydi açıklanırdı demek daha doğru olmaz mı?

Bununla beraber bu konu araştırmacıların masasındadır. Bilen birisinin açıklamasına ihtiyaç vardır.

Dipnot:

1- Lem’alar, s. 367.