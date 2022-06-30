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30 HAZİRAN 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Hazret-i İsa (as) hakkında yanlış bilinenler

Süleyman KÖSMENE
30 Haziran 2022, Perşembe
Abdullah bey: Deistlerin düşünceleriyle kafası karışmış bir arkadaşım soruyor: “Hazret-i Meryem erkek eli değmeden bir doğum gerçekleştiriyor. İsmini İsa koyuyor. Hazret-i İsa (as) peygamber oluyor. Fakat daha gencecik yaşında Yahudiler ona kötülük ediyorlar, çarmıha geriyorlar. İnanırlarının ‘Allah’ın oğlu’ diyecek kadar kutsadıkları Hazret-i İsa’yı (as) Allah korumuyor. Bu nasıl çelişkidir?”

İsa (as) Allah’ın Oğlu Değildir

Yanlış bilgiler var. Düşünce sistemimizi yanlış bilgiler üzerine kurduğumuzda çelişkilerden kurtulamayız. Dolayısıyla önce bilgilerimizi doğrulayalım. 

Bir defa Hazret-i İsa (as) inanırlarının iddia ettikleri gibi Allah’ın oğlu değildir. O Allah’ın kuludur ve kelimesidir. Diğer insanlar gibi. Sadece onun babası yoktur. Fatır-ı Hakim Ona baba takdir etmemiştir. 

Bunu Kur’ân şöyle açıklamıştır: “Allah nezdinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu gibidir. O’nu topraktan yarattı. Sonra da ol dedi ve oldu.”1

Hazret-i Âdem (as) doğrudan topraktan yaratılmıştır. Diğer insanlar ise dolaylı olarak topraktan yaratılmıştır. Yani besin kaynakları topraktan geliyor. Hazret-i İsa da (as) böyledir. O’nun babasız doğması konusunda tereddüte düşmeye ve bu tereddüt üzerinde batıl bir inanç geliştirmeye mahal yoktur. 

O aynen görüldüğü gibi bir baba olmadan Hazret-i Meryem’in rahmine düşmüş ve yaratılmıştır. Bu Allah için zor değildir. Sebeplere çok büyük makam verilerek Allah’ın unutulduğu bir devirde Cenab-ı Allah, sebepleri alt üst ederek, pas geçerek, hükümden kaldırarak kendi varlığını insanlara böylece bildirmiştir.  

Yoksa Hazret-i İsa’nın (as) insan olmak bakımından diğer insanlardan hiç farkı yoktur.

Fakat Hazret-i İsa’nın (as) bu durumu, Putperest Roma’da onun Allah’ın oğlu olduğu şeklinde batıl inanca sebep olmuştur.       

O (as) Çarmıha Gerilmemiştir

Hazret-i İsa’nın (as) çarmıha gerildiği de doğru bilgi değildir. Çarmıha gerilmemiştir. Kendisine işkence yapılmamıştır. Allah onu Yahudilerin şerrinden korumuş ve gökyüzüne yükseltmiştir. Kur’ân buyuruyor ki: 

“Meryem oğlu İsa Mesih’i öldürdük’ demelerinden… Oysa onu ne öldürdüler, ne de çarmıha gerdiler. Başkası ona benzer kılındığı için şüphe içine düşürüldüler…. Kesin olarak onu öldürmemişlerdir. Bilakis Allah onu kendisine yükseltmiştir.”2

Ayette de ifade edildiği gibi çarmıha gerilen ona ihanet eden, onu Romalılara şikâyet eden birisidir. Cenab-ı Hak ihanetinin cezası olarak onu İsa (as) şekline çevirmiştir. Hazret-i İsa’yı da (as) semaya yükseltmiştir.

Bir Peygamberin Dirayeti

Dolayısıyla Hazret-i İsa (as) hem Allah’ın oğlu değildir, Allah’ın kuludur. Hem de Allah bu sadık kulunu korumuş, ona işkence yapılmasına izin vermemiştir.  

Zaten Hıristiyanların onun hem Allah’ın oğlu olduğuna, hem de çarmıha gerildiğine inanmaları, evet, çelişkidir. O zaman insan şunu soruyor: “Peki, Allah oğlunu neden korumadı?”

Bu soru bu inanç sisteminde cevapsızdır.

Allah haşa etkisiz eleman değildir. Olayları seyrediyor değildir. Olayların her noktasında vardır ve varlığını hissettirmiştir. Olay bir peygamber için onur veren bir dirayeti gösterir. Yahudiler için ihanetin, Romalılar için de zulmün resmidir. 

Semaya yükseltilen Hazret-i İsa’nın  (as) ahirzamanda kendi dinini batıl inançlardan arındırmak için Hazret-i Muhammed’in (asm) ümmeti olarak yeryüzüne ineceği konusu ise şüphesiz doğrudur.3 Hazret-i İsa (as) Hazret-i Muhammed’i (asm) müjdelemiş; Hazret-i Muhammed de (asm) Hazret-i İsa’yı (as) müjdelemiştir.4 

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Suresi: 59., 2- Nisa Suresi: 157, 158., 3- Mektubat, s. 70., 4- Buhari, 4/205; Müslim, 1/136; Tirmizî, Fiten, 62.

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