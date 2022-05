Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?

Bayan okuyucumuz: “Hıdrellez günü sabah namazında dua edilirse kabul olurmuş diyorlar. Doğru mudur?”

Altı Mayıs Nedir?

Altı Mayıs, sıradan bir bahar günüdür. Bu tarihte Hazret-i Hızır ile Hazret-i İlyâs’ın bir su başında bir araya geldikleri, görüştükleri ve sohbet ettikleri rivayeti, doğrulama şansımızın olmadığı bir halk bilgisidir. Bizim bugünü bu nedenle bayram yapmamız için, bize yeterli delil vermez.

Hele bugünde ateş yakmak, ateşten atlamak, eğlence düzenlemek bazı toplumların kültürü olmanın dışında dinî bir mahiyeti yoktur.

Dolayısıyla hıdrellez günü sabah namazında dua edilirse kabul olacağı bilgisi de boşlukta kalıyor. Fakat hangi gün ve hangi namaz olursa olsun, namazdan sonra dua edilirse Allah boş çevirmez demek daha doğru olur. Her gün en özel dua günüdür.

Baharın Gelişi

Baharın gelişi her canlıya büyük sevinç ve heyecan verir. Çünkü her baharda diriliş gününün örneği yaşanır. Odun gibi ağaçlar dirilir, ölü hayvanlar canlanır, ölü yeryüzü hayat bulur, her tarafa yepyeni bir diriliş şenliği gelir.

Sevinçle karşıladığımız bahar için ve baharda verdiği taze nimetler için Allah’a (cc) sonsuz şükür borçluyuz. Baharın her bir günü binlerce şükre, her bir anı sayısız minnete değer. Şükür tek bir güne sığdırılamaz. Fakat bazı günlerin şükür günleri ilan edilmesi şükrü gündemde tutmak için faydadan hali değildir. Fakat bunun da sağlam delilleri olması gerekir.

Dolayısıyla hıdrellez günü diye bilinen altı Mayıs gününün, dua ve şükür açısından diğer günlerden farkı yoktur. Bugün düzenlenen eğlence ve etkinliklerin de dini mahiyeti yoktur.

Hızır ile İlyas Aleyhimesselam Hayattadırlar

Fakat şu bilgileri paylaşalım: Hızır, yeşillik demektir. Hazret-i Hızır bastığı her yeri yeşerten bir zat idi. Adı da bu sıfatını vurgular. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki: “Hızır, otsuz ve kuru bir yere otururdu da, ansızın o otsuz yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı.”1

Hıdrellez, “Hızır-İlyas” isimlerinin halk arasında yan yana getirilmesiyle meydana gelmiştir. Bilindiği gibi Hazret-i Hızır (as), Hazret-i Mûsâ (as) ile mâceraları Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan ledün ilmine vâkıf bir zattır. Hazret-i İlyas da (as) Hazret-i Süleyman’dan (as) sonra gelmiş İsrâil oğulları peygamberlerindendir. Hazret-i Hızır (as) hakkında bilgilere yer veren Kur’ân’da Hazret-i İlyas (as) hakkında da âyetler buluruz. “İlyâs’a selam olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte Biz böyle mükâfâtlandırırız.”2

Hazret-i İlyas ile Hazret-i Hızır’ın (as) hayatta olduklarını beyan eden Bedîüzzaman, hayat dâirelerini beş sınıfa ayırır ve onların ikinci hayat sınıfında halen serbest biçimde yaşamakta olduklarını, bir anda pek çok yerde bulunabildiklerini, bizim gibi insanlık kayıtlarıyla kayıtlı ve sınırlı olmadıklarını, insânî ihtiyaç içinde de olmadıklarını, bazen istedikleri vakit bizim gibi yiyip içtiklerini, fakat bizim gibi mecbur olmadıklarını kaydeder. Hazret-i Hızır ile (as) bazı evliyânın yaptıkları sıhhatli görüşmelerin bu hayat sınıfını ispat ettiğini bildirir.3

Dipnotlar:

1- Buhârî, 9/1389., 2- Sâffât Sûresi, 37/123-132., 3- Mektûbât, s. 11.