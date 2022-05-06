"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2022 CUMA - YIL: 53

Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?

Süleyman KÖSMENE
06 Mayıs 2022, Cuma
Bayan okuyucumuz: “Hıdrellez günü sabah namazında dua edilirse kabul olurmuş diyorlar. Doğru mudur?”

Altı Mayıs Nedir?

Altı Mayıs, sıradan bir bahar günüdür. Bu tarihte Hazret-i Hızır ile Hazret-i İlyâs’ın bir su başında bir araya geldikleri, görüştükleri ve sohbet ettikleri rivayeti, doğrulama şansımızın olmadığı bir halk bilgisidir. Bizim bugünü bu nedenle bayram yapmamız için, bize yeterli delil vermez.

Hele bugünde ateş yakmak, ateşten atlamak, eğlence düzenlemek bazı toplumların kültürü olmanın dışında dinî bir mahiyeti yoktur. 

Dolayısıyla hıdrellez günü sabah namazında dua edilirse kabul olacağı bilgisi de boşlukta kalıyor. Fakat hangi gün ve hangi namaz olursa olsun, namazdan sonra dua edilirse Allah boş çevirmez demek daha doğru olur. Her gün en özel dua günüdür. 

Baharın Gelişi

Baharın gelişi her canlıya büyük sevinç ve heyecan verir. Çünkü her baharda diriliş gününün örneği yaşanır. Odun gibi ağaçlar dirilir, ölü hayvanlar canlanır, ölü yeryüzü hayat bulur, her tarafa yepyeni bir diriliş şenliği gelir. 

Sevinçle karşıladığımız bahar için ve baharda verdiği taze nimetler için Allah’a (cc) sonsuz şükür borçluyuz. Baharın her bir günü binlerce şükre, her bir anı sayısız minnete değer. Şükür tek bir güne sığdırılamaz. Fakat bazı günlerin şükür günleri ilan edilmesi şükrü gündemde tutmak için faydadan hali değildir. Fakat bunun da sağlam delilleri olması gerekir. 

Dolayısıyla hıdrellez günü diye bilinen altı Mayıs gününün, dua ve şükür açısından diğer günlerden farkı yoktur. Bugün düzenlenen eğlence ve etkinliklerin de dini mahiyeti yoktur.  

Hızır ile İlyas Aleyhimesselam Hayattadırlar

Fakat şu bilgileri paylaşalım: Hızır, yeşillik demektir. Hazret-i Hızır bastığı her yeri yeşerten bir zat idi. Adı da bu sıfatını vurgular. Peygamber Efendimiz (asm) buyurur ki: “Hızır, otsuz ve kuru bir yere otururdu da, ansızın o otsuz yer yeşillenerek peşi sıra dalgalanırdı.”1 

Hıdrellez, “Hızır-İlyas” isimlerinin halk arasında yan yana getirilmesiyle meydana gelmiştir. Bilindiği gibi Hazret-i Hızır (as), Hazret-i Mûsâ (as) ile mâceraları Kur’ân-ı Kerîm’de anlatılan ledün ilmine vâkıf bir zattır. Hazret-i İlyas da (as) Hazret-i Süleyman’dan (as) sonra gelmiş İsrâil oğulları peygamberlerindendir. Hazret-i Hızır (as) hakkında bilgilere yer veren Kur’ân’da Hazret-i İlyas (as) hakkında da âyetler buluruz. “İlyâs’a selam olsun. İyilik yapan ve iyi kullukta bulunanları işte Biz böyle mükâfâtlandırırız.”2 

Hazret-i İlyas ile Hazret-i Hızır’ın (as) hayatta olduklarını beyan eden Bedîüzzaman, hayat dâirelerini beş sınıfa ayırır ve onların ikinci hayat sınıfında halen serbest biçimde yaşamakta olduklarını, bir anda pek çok yerde bulunabildiklerini, bizim gibi insanlık kayıtlarıyla kayıtlı ve sınırlı olmadıklarını, insânî ihtiyaç içinde de olmadıklarını, bazen istedikleri vakit bizim gibi yiyip içtiklerini, fakat bizim gibi mecbur olmadıklarını kaydeder. Hazret-i Hızır ile (as) bazı evliyânın yaptıkları sıhhatli görüşmelerin bu hayat sınıfını ispat ettiğini bildirir.3

Dipnotlar:

1- Buhârî, 9/1389., 2- Sâffât Sûresi, 37/123-132., 3- Mektûbât, s. 11.

Okunma Sayısı: 74
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    40 milyon kişi daha açlık sınırının altında

    Dünya Sağlık Örgütü: 15 milyon ölüm Kovid-19 ile bağlantılı

    Hafta sonu da serin ve yağışlı geçecek

    Son 24 saatte 11 kişi vefat etti, 1253 kişinin testi pozitif çıktı

    İsrail’den yeni tahrik: Camiye siyonist bayrağı

    İlaç yokluğu alarm veriyor

    Türkiye hızla yoksullaşıyor

    Gıdada 3 haneye gidiyoruz

    Her gün zarar ediyoruz

    KHK acısını çok iyi biliyoruz

    Kamu ihalelerinde iş tersine döndü

    Eski Adalet Bakanı Bekir Sami Daçe ebedi yolculuğuna uğurlandı

    Fed faiz arttırdı, daha da zorlanacağız

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın

    Lukaşenko: Ukrayna'daki savaşın bu kadar uzamasını beklemiyordum

    Rusya, Ukrayna’ya ait 3 savaş uçağının düşürüldüğünü açıkladı

    Motorine zam, otogaza indirim bekleniyor

    Enflasyon rakamları açıklandı

    Beyaz Saray: Rusya, Ukrayna savaşını çoktan kaybetti

    Sığınmacılar siyaset malzemesi yapılmasın

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    “Trabzonlu hemşehrin olarak sana küskünüz!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Sığınmacı krizi
    Süleyman KÖSMENE

    Hızır ile İlyâs (as) 6 Mayıs’ta buluştu mu?
    Şükrü BULUT

    Çatışma ve iktidar...
    M. Latif SALİHOĞLU

    İmam-ı Âzam Ebû Hanife
    Genel

    Nurdan Katreler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mehmet Soydan

    Ermeni sürgünü
    İbrahim ERSOYLU

    Uhuvvet ve tesanütle fitne tuzaklarını bozmak
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.