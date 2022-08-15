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15 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ - YIL: 53

İslami dayanışma oyunları

Süleyman KÖSMENE
15 Ağustos 2022, Pazartesi
Kim Dur Diyecek?

Aman Allah’ım! Bu nasıl bir gaflet? Bu nasıl bir ihanet? Bu nasıl bir fitne? Bu nasıl bir alay? Gözbebeğimiz Konya’da, Mevlana’nın kentinde, İslamî dayanışma oyunları…

Üzerimize taş yağmazsa şükredelim! Bu kimin eseridir? Hangi akl-ı evvel bu oyun numarasını Müslümanlara yutturmuştur? 

İslamî dayanışma, evet, iki milyara yakın Müslüman olarak, ekmek su kadar ihtiyacımızdır. Ama bu, oyunla mı sağlanacaktır? Haydi oyunla sağlanacak olsun; bu oyunun meşrusu, helali yok mudur? Okçuluktan ciritçiliğe, ata binmekten güreşe kadar… Ata sporlarımıza ne oldu? 

Müslümanca yapılan sporlara ne oldu? Dansla, kız erkek oyunlarla İslâmîlik nasıl birleştirebiliyor? Bu hangi şeytanın icadıdır? Bravo size! Bravo gafletinize, ihanetinize, şeytan aklınıza! Bravo ses çıkarmayan, ben de dahil milyonlara! Bravo doğrusu!

Ne diyelim! Müslümanın gözüne baka baka Müslüman ile böyle alay ederler!Müslüman ile değil; İslam ile böyle alay ederler! Bu dayanışmaya kim yol verdi? Şimdi kim dur diyecek?

Bu Oyunların Serüveni

Meğer bu İslami Dayanışma Oyunları, İslam İşbirliği Teşkilatına üye ülkeler katılıyormuş. Dört yılda bir üye ülkelerin sporcularının oynadıkları geniş kapsamlı bir spor organizasyonuymuş. Bu oyunların seçiminden ve kontrolünden İslami Dayanışma Oyunları Federasyonu (ISSF) sorumluymuş. İlk olarak 2005 yılında Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde İslam Konferansı Örgütünün 57 üyesinin katılımıyla düzenlenmiş. 

Üye ülkelerin Müslüman olmayan sporcularının da katılmasına izin verilmiş. İkincisi 2009 yılı Ekim’inde İran’da planlanmış. Ama İran bu oyunları ülkesine sokmadığı için, 2010 yılı Nisan’ına ertelenmiştir. İran yine sokmadığı için oyunlar iptal edilmiş.

Üçüncüsü 2013 yılında Endonezya’da yapılmış. Dördüncüsü 2017 yılında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de yapılmış. Bu beşincisi ise 2021 yılında Konya’da yapılması planlamış! Ancak Covid-19 pandemisi nedeniyle yapılamamış! Bu seneye ertelenmiş. Bu sene, geçen sene yapılamayan oyunlar yerine, geçtiğimiz 9 Ağustos 2022’de, Konya’da, bu nedenle düzenlenmiş! 

Aman ne güzel! Büyük bir boşluk doldurulmuş meğer! Covid-19 gelmez artık ülkemize… Allah gazap da etmez umarım! Biz Müslüman ülkelerle dayanışmışız ya… Düzenlenmeseydi büyük eksiklik olurdu! Doğu-giller erine gerine gülmüşlerdir artık!  

Müslümanlar Güçlenmişlerdir Artık!

Meğer Müslümanlar çok ilerlemiş! Çok çağdaşlaşmış! Kardeşliklerini hatırlamışlar “İslam” adına dans ederek, kızlı erkekli oynayarak! Çok dayanışma ihtiyacı hissetmişler! 

Aman ne güzel! Doğu Türkistan’lılar Çin barbarlığına karşı, Arakan’lılar Myanmar komünistlerine karşı, Bhasan Char adasına götürülen Arakanlı Mülteciler adadaki sert şartlara karşı, Keşmir’liler Hint saldırganlarına karşı, Yemen’liler İran ve Arap terörüne karşı, Suriye’liler böyük fillerin tepişmelerine karşı, Filistin’liler Yahudilere karşı eminim güçlenmişlerdir artık!

Müslümanlar büyük dayanışma yapmışlar ya artık kendilerini yalnız hissetmezler! 

Bu Hangi Oyunun Eseridir?

İlimde, fende, eğitimde, öğretimde, teknikte, askeriyede, ekonomide, adalette dayanışmayan Müslümanların oyunda dayanışmaları tesadüf mü? Bu hangi oyunun eseri? 

Daha fazla vicdanları sızlatmadan, daha fazla gayretullah’a dokunmadan, daha fazla akl-ı selimleri incitmeden, bu dayanışma oyunlarından “İslamî” adının derhal çıkartılması gerekmektedir. Derhal! Duyarlı, yetkili ve akl-ı selim sahibi kim varsa, ondan beklediğimiz budur.  

Aklınızı peynir ekmekle yemediyseniz eğer…

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