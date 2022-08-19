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19 AĞUSTOS 2022 CUMA - YIL: 53

İzmit’te dünyanın en güzel işi

Süleyman KÖSMENE
19 Ağustos 2022, Cuma
Bir Günün Özeti

Geçtiğimiz Pazartesi-Salı günleri İzmit Başiskele’de Risale-i Nur Eğitim Merkezi Hızlandırılmış Eğitim Programı için toplanan gençlerle birlikteydik. Anadolu’nun muhtelif yerlerinden gelmiş otuzu mütecaviz zekâ tarlası, mütefekkir, hakîm, muhakeme sahibi genç. Maşallah diyelim, nazar değmesin inşallah. Bir maşallah da böyle gençleri bir araya toplayan Risale-i Nur Eğitim Merkezinin genç ve dirayetli yetkililerine. 

Bu ahir zamanda, bu sokakların günah çukuruna dönüştüğü tehlikeli zamanda, Risale-i Nur Eğitim Merkezi gençlerle her gün harika programlar icra ediyor. Binler tebrikler…

Sabah namazında erken vakitte başlayan hayat, namazdan sonra sahilde şahsî okumalarla devam ediyor. Sahil saatinden sonra kahvaltı; ardından o gün öğleye kadar günün konusu şahsî olarak okunuyor. Öğleden sonra beşerli gruplar halinde günün konusu değişik açılardan ele alınıyor, müzakere ediliyor, meşveret ediliyor. Ortak akıllar hareket ediyor, bir sonuca ulaşmak için çabalıyor. Nihayet ardından “şûra” dedikleri bir ana toplantı ile tüm gruplar bir araya geliyor. Günün konusu masaya yatırılıyor. Şura’da herkes konuşuyor. Herkes geldiği neticeyi, öğrendiği bilgilerin zübdesini, yaptığı tespitleri üçer dakikalık zaman diliminde sunuyor. Burada güzel fikirler ve neticeler ortaya çıkıyor. 

İkindi namazından sonra danışman ağabey günün konusu ile ilgili gün boyu aldığı notları, edindiği intibaları, günün konusunun ana hatlarını özetliyor. Biriken soruları ve cevaplarını veriyor.  Konuyu toparlıyor. 

Ardından akşam yemeği, akşam namazı, cevşen ve tesbihat saati ile devam eden günlük çalışmalar nihayet yatsı namazı ile noktalanıyor.    

Dolu Dolu   

Haftada bir tefekkür gezileri planlanmış. Geziler için Kocaeli çok müsait. Her taraf yeşillik. Yukarılarda dağlar, tepeler, sarp yamaçlar, kanyonlar, baraj göletleri ile dinlendirici mekânlar var. 

Biz de Serindere Kanyonuna gittik. Fakat yangınlar nedeniyle olacak tedbir amaçlı ormana girmek yasaklanmış. Pek fazla ileriye gitmedik. Ama o yemyeşil ve sıkı ağaçları görmek bile tefekkür açısından yeterliydi. 

Dolu dolu günler, dolu dolu programlar, dolu dolu gençlerle Risale-i Nur Eğitim Merkezi, dünyayı ayakta tutan çalışmalarıyla göz kamaştırıyor. 

Program, birbirinden güzel 17 konu ile 17 Danışman Ağabey ile birlikte 17 gün sürüyor. Her gün bir konuyu öğreniyorlar, müzakere ediyorlar. Konular şöyle: Bismillah, Mu’cizat-ı Kur’âniye, Bediüzzaman Said Nursi, Uhuvvet, Hürriyet, Nübüvvet, Ahirzaman, Mehdi, Deccal, Süfyan, Tevhid, 27. Mektup, Lahikalar, Letaif-i İnsaniye ve Ene, İhlas, Hucumat-ı Sitte, İktisad, Risale-i Nur ve Hususiyetleri, Ubudiyet, Adalet, Beka-i Ruh ve Melaike, Meşveret, Müdafaalar, Haşir.

Her biri zorlu 17 konu için 17 gün belirlenmiş. Bizim konumuz da Letaif-i İnsaniye ve Ene idi.  

Aktif Metot

Risale-i Nur Eğitim Merkezi bu defa yeni ve aktif bir metotla talim-i ders ediyor. Gençlerin konularını başta okumaları, notlar almaları, ardından müzakere etmeleri konuyu kavrama açısından, oturup ders dinlemeye göre aktif bir metod. İşin içine herkes fikir işçisi olarak katılıyor. Konuyu sahipleniyor. Sorgulama, araştırma, merak uyandırma ve netice elde etme açısından oldukça faydalı. Bu sistemi gençler de sevmişler. Çünkü sistem hepsini aktive etmiş. Hepsi öğrenmeye, fikir üretmeye ve öğrendiklerini paylaşmaya adeta aşina olmuşlar. 

 İki günün akşamlarında derslere gittik. Bir akşam Damlar mahalline, diğer akşam Gölcük ilçe dersine katılma imkânı bulduk. Cemaati risalesinin başında ders tezekkür ederken bulduk. Binler maşallah!

Bütün bu hizmetlere ev sahipliği yapan, külliyesini tahsis eden, hizmetlerini eksik etmeyen İzmit cemaati de ayrıca en büyük teşekkürü hak ediyor. 

Böyle meyvedar çalışmaları üretenlerden, uygulayanlardan, ev sahipliği yapanlardan ve hizmeti için seferber olanlardan Allah razı olsun. 

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