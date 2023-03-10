"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Kur’ân Yahudilerden neden çok bahseder?

Süleyman KÖSMENE
10 Mart 2023, Cuma
Eyüp Aygün: “Kur’ân neden Yahudilerden çok bahsediyor?”

Kur’ân Doğrulayıcıdır

Kur’ân kendinden önce gelen tüm kitapları tasdik eden ve insanlar tarafından sokuşturulmuş yanlış bilgileri düzelten son İlahî kitaptır. Şöyle buyurulur: “Söyle (Yahudilere ki): Cebrail’e kim düşman ise bilsin ki, Allah’ın izniyle önce gelen kitapları doğrulayıcı, mü’minler için hidayet rehberi ve müjdeci olarak Kur’ân’ı senin kalbine indiren O’dur.”1

Kur’an’dan önceki son ilahi kitaplardan birisi Tevrat, diğeri İncil’dir. Fakat ne var ki, her ikisi de insanlar tarafından bozuldu, ayetleri içine tevhid dininin kabul etmeyeceği bid’at ve hurafeler dolduruldu. Oysa her iki kitap da vahiy kaynaklı idi. Doğru peygamberlere inmişlerdi. Ama asılları bozulmuş olduğundan, peygamberlerini temsil edemez duruma gelmişlerdi.  

Dolayısıyla Kur’ân’ın bu son iki kitaptan ve bu kitapların getirdiği tevhid inancından çok sık bahsetmesi, her ikisinin de başlarına gelen bunca deformasyonu ıslah etme gayreti olsa gerektir. Öyle ki başta İncil olmak üzere, “Kitab-ı Mukaddes” adı çerçevesinde Tevrat’ın inanırları çok fazladır. 

Tevhid İnancının Seyri

Tevrat’ın haramlarının birçoğu Kur’an’ın da haramlarıdır. Tevrat’ın hükümlerinin birçoğu Kur’an’ın da hükümleridir. Tevrat’ın on emri neredeyse hepsi Kur’ân’ın da emirledir. Bu hükümler insanlığa saadet getiren hükümlerdir ve asrımızda da yaşanması gereken, ama bozulduğu için bilinmeyen, İslamiyet’in yenilediği hükümlerdir. Dolayısıyla bunların daha önceki insanlara emredilmiş olması ve ibret olması açısından hikayesi de önemlidir.  

İncil ise temelde tevhid inancı üzerinde yoğunlaşmıştır. Çünkü Hazret-i İsa (as) insanları çoğunlukla putperestliğe sapmış buldu. Koca Roma İmparatorluğu resmi olarak putperest idi. Afrodit, Herkül, Apollon, Mars, Merkür, Jüpiter, Venus, Neptün, Plüton, Roma, Satürn ve daha nice putlar revaçtaydı.  

Hazret-i İsa (sa) Tevrat’ın hükümlerini durdurdu ve sadece tevhid inancıyla insanlığa yeni bir yol açtı. Hazret-i İsa’ya (as) “Mesih” (önceki dinin hükümlerini kaldıran) denmesi bundandır. Fakat o kendisi de, hem de tevhid açısından yara almaktan kurtulamadı. Roma’da O’na “Allah’ın oğlu” dediler. 

Hastalıkta Benzerlik

Bugün dünyayı sâri bir illet gibi saran manevî hastalıkların birçoğu Yahudilerden bulaşmış, İslam toplumunun da kendini kurtaramadığı, hatta kıyametin de kopmasına sebep olacağı anlaşılan hastalıklardır. 

Maddecilik, dünyevileşme, maddeyi ve dünyayı putlaştırma, sekülerleşme, paraya ve altına çok tamah etme ve dinin önüne geçirme, rüşvet, faiz, hile, sahtekârlık, Allah’ın hükümlerini kendi adetlerine uydurma, kitapla amel etmeme, ırkçılık taassubu, üstün ırk iddiası, sihir, fesadı yayma, bozgunculuk yapma, bilginlerini tabulaştırma, Tevrat’ın kelimelerini tahrif etme, Karun gibi servete, ziynete, gösterişe önem verme, hırs, aşırı dünya sevgisi, Cumartesi yasağına uymama, cimrilik, kibir, zulüm, Cehennemin ebedî olmadığını ileri sürme, Cehennemden er-geç çıkılacağını iddia etmek, Peygamberleri yalanlamak…

Bu ve buna benzer hastalıkların hemen hepsi günümüz Müslüman’ını da esir almış eski Yahudi dalaletidir. Yahudiler eskiden altından yaptıkları buzağıya tapıyorlardı.2 Şimdi buzağıya karşılık maddenin ve dünyanın her türlü cazibesini, taparcasına dinin önüne geçiriyorlar.3 Dünyalarını şekillendiren din değil, dünyadır. 

Bu konu maalesef Müslümanların da hastalığıdır.  

Dipnotlar:  

1- Bakara Suresi: 97

2- Bakara Suresi: 51, 52, 54, 250; A’raf Suresi: 148, 151, 152; Taha Suresi: 86, 98; Ankebut Suresi: 92

3- Sözler, s. 277

Okunma Sayısı: 56
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    En ucuz Ramazan kolisi yüzde 131 zamlı

    YSK heyeti: Eksikler giderilebilir

    Bediüzzaman Vakfı deprem bölgesinde

    Yunanistan’da grevler büyüyor

    Deprem bölgesinde 55 çocuk 140 yetişkin kayıp

    İki ayda her gün 393 esnaf kepenk kapattı

    Fransa'da gündem kabul edilen en tartışmalı emeklilik maddesi

    Bakan Kasapoğlu: "GSB yurtlarımızda dönem için ücret ödeyenlerin ücretleri iade ediliyor"

    Kahramanmaraş'ta normalin 4 katı radon gazı

    "6 ayda 6 bin kilometre" şartına uymayanlara 35,1 milyon lira ceza

    Tutuklanan şüpheli sayısı 269'a yükseldi

    AB'ye gelen 16 milyon Ukraynalıdan 11 milyonu geri döndü

    2022'de 9 Filistinli kadın daha İsrail tarafından öldürüldü

    ABD: Rusya bu yıl büyük topraklar ele geçiremeyecek

    Mısır Dışişleri Bakanı Şukri: Türkiye ve Suriye’deki yıkıcı deprem bizi çok üzdü

    Filistinli aktivistin evine tahrik dolu çirkin saldırdı

    'Çin, TikTok üzerinden cihazlardaki veri ve yazılımları kontrol edebilir'

    Cezayir ile Fas arasında harita gerginliği: ''Ordumuz sınırlarımızı korumaya hazır''

    Freddy Kasırgası tarihin en uzun süren kasırgası olabilir

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ERSOYLU

    Millet İttifakı ve CHP
    M. Latif SALİHOĞLU

    Büyük Marmara depremleri
    Süleyman KÖSMENE

    Kur’ân Yahudilerden neden çok bahseder?
    Ali FERŞADOĞLU

    Depremi isyanlarımız tetikledi!
    Cevher İLHAN

    “Demokratik muhalefet” ekseni
    İbrahim Aktaşcı

    İktidarın yoğurdu ekşi mi?
    Faruk ÇAKIR

    Hidayet, nasip işi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Kuru direğin ağlaması
    Şemseddin ÇAKIR

    Musibetten saadet nasıl çıkar?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.