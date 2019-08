Kütüb-ü sabıkada müjdeli remizler

Salih Sütçüoğlu: “Hafız Ali Ağabey’in Barla Lâhikası’ndaki mektubunda Risale-i Nurlar’la ilgili olarak; “Kütüb-ü sabıkada remzen ve Hazret-i Kur’ân’da sarahaten göstermesi...” 1 ifadesini nasıl anlamamız gerekiyor?”

REMİZ İMTİHAN SIRRINA UYGUNDUR

Kütüb-ü sabıka denilen Kur’ân’dan önceki İlâhî kitaplar açık olmasa da, hadisenin vukuundan sonra bugün biraz dikkat edince görebileceğimiz gizli remizlerle Risale-i Nur hakkında müjdeler taşıyorlar. Hafız Ali Ağabeyin mektubu bu gaybî müjdelerden haber veriyor. Meselâ İbrahim Aleyhisselâmın suhufunda yer alan muhteşem bir hikâye, binler sene sonra Risale-i Nur’da Sekizinci Söz’de yerini alıyor. Böylece daha baştan Hazret-i İbrahim (as) ile Risale-i Nur arasında manevî bir mutabakat kuruluyor. Bu, İbrahim Aleyhisselâm’ın suhufundan bir remizdir. Zaten remizler böyle işaretlerdir. Aksi takdirde açık ifadeler olsaydı, imtihan sırrına aykırı olurdu.

TEVRAT’IN MÜJDESİ

Tevrat bir âyetinde şöyle der:

“Beni İsrail’in kardeşleri olan Beni İsmail’den senin gibi birini göndereceğim. Ben sözümü onun ağzına koyacağım. Benim vahyimle konuşacak.” 2

Tevrat Hazret-i Muhammed’i (asm) müjdeliyor. Ancak aynı pak nesilden gelmiş, son İbrahimî din olan İslâm’ı ihya etmiş, iman esaslarını ahir zamanda ispat etmiş ve İbrahîm Aleyhisselâmın yaşadığı topraklara dönerek orada dar-ı Bekaya irtihal etmiş; böylece İbrahimî dinler için son düğümü de atmış bulunan Bediüzzaman’ı da müjdesinin cebine aldığı görülüyor. Bediüzzaman neslen de Beni İsmail’dendir. Vahiyle konuşmamıştır, ancak vahye yakın bir ilham ve sünûhat tarzıyla konuşmuştur. Ara sıra kullandığı “ihtar edildi” sözlerinin manası budur.

ZEBUR’UN MÜJDESİ

Zebur’un bir âyetinde şöyle bir duâ vardır:

“Allah’ım! Fetret döneminden sonra bize sünneti ikame ve ihya eden (Mukimü’s-Sünne) bir zat gönder!” Mukîmü’s-Sünne Hazret-i Muhammed’dir (asm). Ama aynı duânın, ahir zamanda fetret devrinden sonra, terk edilmiş, tezyif edilmiş ve unutulmuş sünneti aynen ihya eden Risale-i Nurlar’ı da içine aldığı kanaatindeyiz. Risale-i Nurlar Mukimü’s-Sünne’nin ahir zamandaki temsilcisidir.

EŞ’İYA PEYGAMBER’İN KİTABININ MÜJDESİ

Eş’iya Aleyhisselâm beni İsrail peygamberidir.

Kitabında şöyle bir âyet vardır:

“Hak sübhanehu, ahir zamanda kulunu gönderecek ve O’na Ruhu’l-Emîn’i yollayıp din-i İlâhisini talim edecektir. Ve O dahi Ruhu’l-Emin’in talimi üzere nasa talim eyleyecektir. Ve beynennas hak ile hükmedecektir. O bir nurdur. Halkı zulümattan çıkaracaktır. Rabbin bana kablelvuku bildirdiği şeyi ben de size bildiriyorum.” 3 Bu âyetteki müjdenin ilk muhatabı Hazret-i Muhammed’dir (asm). Fakat aynı âyetin, veraset-i nübüvvet sırrıyla ahir zamanda görev yapan ve ahir zaman insanına sadece Nur getiren Bediüzzaman’ı da aguşuna aldığı anlaşılıyor.

İNCİL’DEKİ MÜJDELER

İncil’in müjdeleri daha manidardır. Bediüzzaman Hazretleri, Hazret-i İsa’nın (as) iki bin sene önceden yaptığı tevhid mücadelesinin çağdaş bir yüzü olarak vazife yapmıştır. Risale-i Nur’da geçen kimi temsiller ve ifadeler İncil’deki bahislerin çağdaş bir tezahürü gibidir.

İki İncil’den iki örnek:

1- “İsa (as) havarilerine dedi ki: “Üç dünya vardır: 1- Allah’ın iradesini temsil eder. 2- İnsanlar Allah’ı ve ahireti fıtratları gereği ister. Neden? Çünkü herkes ebedî olanı ister ve özler. 3- İnsanı, Allah’a isyana ve günaha götüren dünya.” 4

Dünyanın üç yüzü olduğunu Bediüzzaman Sözler’de ve Mektubat’ta asr-ı hazır insanının anlayacağı daha kâmil ifadelerle açıklıyor. 5

2- “İsa (as) Passah yemeğinde konuşurken şöyle dedi: “Ben bir asma çubuğu gibiyim. Kuru çubuk hükmündeyim. Babam da bağcıdır. O benden ürün vermeyen her çubuğu keser. Ürün veren her çubuğu ise daha fazla vermesi için budar ve temizler.” 6

Bediüzzaman da diyor ki: “Lezzetli üzüm salkımlarının hasiyetleri, kuru çubuğunda aranılmaz. İşte ben de öyle bir kuru çubuk hükmündeyim.” 7

