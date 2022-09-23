"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
23 EYLÜL 2022 CUMA - YIL: 53

Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur

Süleyman KÖSMENE
23 Eylül 2022, Cuma
Mustafa Bey: “28. Lem’a’da Üstadımız, ‘Mesnevi-i Şerif Kur’ân’ın yedi nurundan bir nuruna mazhar olmuş. Risale-i Nur ise Kur’ân’ın yedi nurunun tamamına mazhardır’ der. Bu konuyu açar mısınız?”

Risale-İ Nur Bütüncül Bakmıştır 

Öncelikle Hazret-i Mevlana’yı saygıyla ve rahmetle anıyoruz. O asırda ona ihtiyaç varmış ve Mesnevi-i Şerif Kur’ân’ın bir nuruna mazhar olarak yazılmış. Kur’ân İslâm’ın güneşidir. İnsanın temel yedi latifesini, yani kalbini, ruhunu, aklını, iradesini, sırrını, hafî ve ahfa latifelerini ve nefsini tenvir eden Kur’ân güneşi yedi i’caz nuruyla parlar. 

İmamların ve Muhakkiklerin eserlerinde yedi küllî i’cazından farklı nurlar gösteren, mesela Mevlana’nın Mesnevî-i Şerif’inde bir nurunu gösteren Kur’ân güneşi, Risale-i Nur’da yedi i’caz nurunu göstermiştir.1 Risale-i Nur, bu özelliği nedeniyle Kur’ân’a bütüncül bakmış ve bütününe mazhar olmuştur. Çünkü bu asır buna ihtiyaç duydu.       

Eğer Kur’ân’dan Şüphe Duyarsanız

İ’câz nurundan maksat, Kur’ân’ın mu’cize olması nedeniyle beşeri âciz bıraktığı ve beşer tasarrufunun yetişemediği yedi mu’cizevî yöndür. Her bir ayette bu yedi i’câz nuru vardır. Bir beşer kalksa da ‘bir ayete benzer ben de bir cümle kurabilirim’ dese, sadece kuru, karanlık, hayatsız ve nursuz bir cümle kurmuş olur. Onun cümlesi ne kadar veciz olursa olsun; bu yedi i’câz vechinden hiçbirisi bulunmaz.  

Zaten Kur’ân da, insanoğluna damarlarına dokunarak çağrı yapıyor: Kur’ân’ın Allah kelamı olduğundan şüphe ediyorsanız, haydi siz de Kur’ân’a benzer bir kitap yazın! Beşer sözü ise yazarsınız. Haydi yazın! Tamamı kadar olmasa da, bir ayet olsun, yazın! 

“Eğer kulumuza (Muhammed’e –asm-) indirdiğimiz Kur’ân’dan şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz. Yok yapamadıysanız, ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlar ve taşlar olan, inkârcılar için hazırlanmış ateşten sakının.”2

Tarihte Kur’ân’a benzer kitap yazma iddiasıyla bilinen sadece Müseylime-i Kezzab vardır. Onun bir iki fıkrası da hezeyan olarak tarihlere geçmiştir. 

Yedi İ’câz Nuru

“Mu’cizat-ı Kur’âniye” adıyla bilinen “Yirmi Beşinci Söz” Kur’an’ın yedi i’câz nurunu gözler önüne seriyor. Burada tadat edilen bu nurlar Lemaat’ta “çekirdek” misali özetlendiği gibi3, Risale-i Nur’un tamamında yer yer işlenmiştir. Bu nurlar şunlardır:  

1) Derece-i İ’cazda Belâğat-i Kur’âniye

25. Söz’ün 1. Şule’sinin 1. Şua’ının konusudur. İki suret halinde açıklanmıştır. 

2) Kur’ân’ın Camiiyet-i Harikuladesi

25. Söz’ün 1. Şule’sinin 2. Şua’ının konusudur. Beş Lem’a’da açıklanmıştır.

3) İhbarat-ı Gaybiyesi

25. Söz’ün 1. Şule’sinin 3. Şua’ının konusudur. Üç Cilve’de açıklanmıştır. 

4) Tenasüp ve Selaset-i Nazmı

25. Söz’ün 2. Şule’sinin 1. Nur’unun konusudur.

5) Esma-i Hüsna cihetinde gösterdiği üslub-u bedîi ve fezlekeleri

25. Söz’ün 2. Şule’sinin 2. Nur’unun konusudur

6) Menba’daki Kuvvet

25. Söz’ün 2. Şule’sinin 3. Nur’unun konusudur.

7) Hakikatleri tespit, temsil ve ifadede gösterdiği erişilmezlik

25. Söz’ün 3. Şule’sinin konusudur. Üç Ziya’da açıklanmıştır.

Dipnotlar:

1- Lem’alar, s. 438; Latif Nükteler, s. 23

2- Bakara Suresi: 23, 24. Ayrıca bakınız: İsra Suresi: 88; Hud Suresi: 13, 14

3- Sözler, s. 819; Eski Said Dönemi Eserleri, s. 515

Okunma Sayısı: 85
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    📷

    Işık önce kalbe sonra kalbe düştü

    Atama sözü verilen sağlıkçılar unutuldu

    Gençler ‘sosyal fobi’ kıskacında

    5 aile daha evlat nöbetine katıldı

    'Boş salona' konuşan Macron tartışmaların odağında

    Doğu Karadeniz'e kuvvetli yağış uyarısı

    Bu masa kazanır

    Edirne’de dükkân fiyatları uçtu

    'Ölü doğmuş bir proje'

    6’lı masanın gücü demokrasi ve adalete bağlılığı

    Suriye Perinçek’i istemedi

    Dolar vurguncuları borsada

    “Faize karşıyız” deyip dışarı faiz akıtıyorlar

    Babacan: Daha hızlı çalışma zamanı

    Anter cinayeti davası kapandı

    TCMB, politika faizini yüzde 12'ye indirdi

    Meksika'daki depremde 2 kişi öldü

    Zelenskiy: Rusya'yı cezalandıracak bir mahkeme kurulsun

    'AB, Rusya'ya yeni yaptırımlar hazırlığında'

    'Küresel gıda krizi daha da derinleşecek'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İnşaatla gelip konut kriziyle gitmek
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bunca israf neyin nesi?
    H. Muharrem OKUR

    Hapishaneler ıslahhane olsun
    Risale-i Nur'dan

    İstidatlar hürriyet yağmuruyla sünbüllenir
    Ahmet BATTAL

    İletişim Dairesinden şeyli medya
    Ali FERŞADOĞLU

    Dünyadışı seyahat için ne lâzım?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Mesnevî-i Şerif ve Risale-i Nur
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Fahri UTKAN

    Eylül’ün akla getirdiği…

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.