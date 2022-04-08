"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Müslüman olmak iman etmek midir?

Süleyman KÖSMENE
08 Nisan 2022, Cuma
Çamdibi’nden Ahmet Aladağ: “İman ettik diyenle Müslüman olduk diyenin itikadı aynı mıdır? Hucûrat Suresinde bazı bedeviler İman ettik demişler ayet onlara hayır İman etmediniz siz Müslüman olduk deyin diyor. Bu meseleyi açıklar mısınız?”

Müslüman Kime Denir?

Kelime olarak İslam, teslim olmak; iman ise inanmak ve inancın sağlam şekilde kalpte yerleşmesi demektir. 

Terim olarak ise İslam Hazret-i Muhammed’e (asm) vahyedilen dinin adıdır. Bu dine inanarak giren ve gereğini yerine getirmeye başlayan kimseye Müslüman denir. Müslüman olmak isteyen birisi inancını şehadet kelimesi getirerek ibraz eder. Allah’tan başka ilah olmadığını, Muhammed Aleyhissalatü vesselamın Allah’ın kulu ve elçisi olduğuna şehadet eden kişi zahirde Müslüman kabul edilir. Kalbi ise Allah’a bırakılır. 

Beni Esed ibn-i Huzeyme kabilesi bir kıtlık senesinde Medine’ye geldiler. Baktılar ki, iki şehadet kelimesi söyleyen herkes, Hazret-i Peygambere (asm) gelen sosyal yardımlardan karşılıksız alıyor. Onlar da söylediler. “Eşhedü enla ilahe illallah ve eşhedü enne muhammeden abduhu ve resuluhu” dediler. Peygamber Efendimiz’e (asm) de:

“Biz falancalar gibi sana savaş açmadık. Ailemizle birlikte geldik ve teslim olduk.” dediler ve ganimetten pay almak istediler. Zahirde Müslüman olmuş sayılıyorlardı. Çünkü kelime-i şahadet getirmişlerdi. Fakat hallerinden sanki ganimetten faydalanmak için kelime-i şahadet getirmiş gibiydiler. Kalplerini yarıp bakma imkânı ise yoktu. Müslüman olmadıklarını düşünmeye de su-i zan mani idi. Gerçek hallerini ise Allah biliyordu. 

Bu ayet bu esnada indi. Onların sadece teslim olduklarını, ama iman etmediklerini deşifre etti. Ayet şöyledir: “Bedevîler, “İman ettik” dediler. De ki: “Siz sadece teslim oldunuz. Ama henüz iman gönüllerinize yerleşmedi. Bununla beraber Allah’a ve Resulüne itaat ederseniz yaptığınız hiçbir şeyi boşa çıkarmaz.”1

İman İz’andır 

Bediüzzama’a ait olan, “İslamiyet iltizamdır. İman iz’andır.” tespiti burada yerine oturuyor. Beni Esed kabilesi İslamiyet’e teslim olmak zorunda kalmışlar, ama kalplerinde tasdik ve iman henüz oluşmamıştır. 

Bunun örneği günümüzde vardır. Kur’ân ahkâmının adaletini ve hakkaniyetini gören ve takdir eden bir kişi Kur’ân’a tarafgirlik gösterse, ama kalbi iman etmemiş olsa, bu kişi “dinsiz Müslüman” oluyor. Kur’ân’ın hakkaniyetine teslim olmuş, ama iman etmemiştir. 

Öte yandan Kur’ân ahkâmına tarafgirlik göstermeyen mü’minler de vardır. Kalbinde iman var, ama Kur’ân’ın ahkâmına teslim olamıyor, Kur’ân’ı eleştiriyor. Böyle mü’minler de “gayr-i Müslim mü’min” tabirine mazhar oluyorlar.2 

Her iki durum da necat açısından sıkıntılıdır. 

Biz Zahire Göre Hükmederiz

Bununla beraber, bizim insanları taksimata tabi tutmamız doğru değildir. Biz zahire göre hükmederiz. Aksi taktirde su-i zan yapmış oluruz.   

Hiç kimse hiç kimsenin kalbini yararak içinde ne olduğunu öğrenmek ve ona göre hüküm vermekle mükellef değildir. İman bakımından herkes kendi kalbinden sorumludur.

Halid bin Velid (ra) savaşta düşman askerini yere düşürdüğü sırada adamın kelime-i şehadet getirdiğini duyunca korkudan söylediğini düşündü ve bir kılıç darbesiyle adamı öldürdü. Fakat durumu Peygamber Efendimiz’e (asm) anlatırken çok zorlandı. 

“Ya Resulallah! Adam korkudan söylemişti.” dedi. 

Peygamber Efendimiz (asm) öyle celallendi ki…

“Kalbini yarıp da baktın mı? Kalbini yarıp da baktın mı? Kalbini yarıp da baktın mı?” buyurdu. Hatta öyle ki Halid bin Velid, içinden keşke ben daha sonra Müslüman olsaydım demeye başladı.3 

Kelime-i şehadet getiren kişinin, zahirde iman etmiş ve Müslüman olmuş olduğuna hükmedilir. Bu kişi İslam hukuku ile mükellef tutulur. Ölse Müslüman mezarlığına gömülür. İç dünyası ise Allah’a bırakılır.

Dipnotlar:

1- Hucurat Suresi: 14., 2- Mektubat, s. 46., 3- Ebû Dâvud, Cihad, 95; Ibn Mâce, Fiten, 1.

Okunma Sayısı: 227
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Parlamenter Sistem diyenler ikiye katlandı

    Artık Yeni Asya’yı takip edeceğiz

    En büyük mutluluk sebebi 'sağlık'

    Sağlıkçı kıtlığı kapıda

    Faizde G20 üçüncüsüyüz

    AYM’den iki ihlal kararı daha

    Cari açık 38 milyar doları aşacak

    Maaş zamları 3 ayda eridi

    AİHM’den ağır tazminat

    Otobüs seyahatine de zam geldi

    Bu harami düzen gidecek

    Enflasyonda korkutan tablo

    Adaletiniz batsın

    Stoltenberg: Putin'in asıl hedefini değiştirdiğine dair hiçbir işaret yok

    Yarın ikinci ara tatil başlıyor

    "Buça'daki görüntüler gerçekten kabul edilemez"

    Rusya, BM İnsan Hakları Konseyinden çıkarıldı

    Son 24 saatte 36 kişi vefat etti, 9354 kişinin testi pozitif çıktı

    Şırnak'a toz taşınımı uyarısı

    3. buluşma 24 Nisan’da

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Hukuksuzluğun AİHM faturası büyüyor
    Genel

    Artık Yeni Asya’yı takip edeceğiz
    Cevher İLHAN

    Algı operasyonları artık kâr etmiyor
    Genel

    Parlamenter Sistem diyenler ikiye katlandı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    Ramazan-ı Şerif’i nasıl bayraklaştırabiliriz?
    Genel

    En büyük mutluluk sebebi 'sağlık'
    Süleyman KÖSMENE

    Müslüman olmak iman etmek midir?
    Genel

    Wetzlar okuyucularımız iftarda buluştu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kahramanlar geçidi (2)

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.