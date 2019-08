Muzır mahlûkat kime düşmanlık eder?

Mete Bozdağ: “25.sözde, ‘Yılandan şeytana kadar muzır mahlûkatın dahi ona itaat etmeyip düşmanlık ettiğini ifade ediyor1... Hz Âdem’e yılan ve muzır mahlûkatın itaat etmeyişi konusunu açıklar mısınız?”

KUR’ÂN’DA HARİKA MUCİZELER

Bahse konu yer, 25. Söz’ün 2. Şuaının 5. Lem’asına ait olan 4. Işık’ta işlenen bir mu’cizedir. Bu kısım Kur’ân’ın icazının cami ve harika oluşunu dikkat etse herkesin görebileceğini ispat ediyor. Kur’ân’ın öyle mu’cizevî bir cümle kurgusu vardır ki, bazen bir denizi bir ibrikte gösteriyor gibi çok geniş, çok uzun ve küllî düsturları ve umumî kanunları basit bir cüz ile, hususî bir hadise ile ortaya koyuyor. Burada buna iki misal verilmiştir:

Misallerden birincisi, insanoğluna ilham olunan ilimlere ve fenlere Hazret-i Âdem’e (as) talim-i esma hadisesinde işaret edilmesidir. Ayet şöyledir:

“Allah Âdeme bütün esmayı ta’lim eyledi.”2

Misallerden ikincisi de diğer bir ayettir. Bu ayet, Hazret-i Âdem’e (as) şeytanın kibri nedeniyle secde etmeyişini ve bu nedenle de küfre sürüklenişini haber veriyor.

Ayet şöyledir:

“Hani Biz meleklere demiştik ki: «Âdem’e secde ediniz.» Onlar da hemen secde etmişlerdi. Yalnız İblis (Şeytan) kaçınmış, kibirlenmiş ve kâfirlerden olmuştu.”3

TALİM-İ ESMA VE İLİMLER

Bu iki ayetler, cüz’î birer hadiseden haber veriyorlar. Bu ayetlerden ilki Hazret-i Âdem’e (as) talim olunan esma ile ilgilidir.

Hazret-i Âdem (as) bir şahıstır ve ona esmanın talim olunması onun şahsı ile alakalı bir gelişme olması yönüyle cüz’î bir hadisedir. Fakat bu cüz’î hadisenin ifade ettiği derinlik küllîdir. Bütün insanlığı ilgilendiren bir hadisedir. Hazret-i Âdem’e (asm) bütün bir insanlık namına esma talim olunmuştur.

Hazret-i Âdem’e (as) esmanın talim edilmesi, insanoğluna ilham olunan bütün ulûm ve fünunun talimini ifade eder.4 Hiç şüphesiz ilimlerin ve fenlerin arka planında Allah’ın esması vardır. İnsanoğlu Allah’ın esmasını öğrenebilecek, gerekleriyle amel edebilecek ve bu esmanın kapı açtığı çeşitli ilimleri ve fenleri kavrayabilecek bir kabiliyette ve fıtratta yaratılmıştır. Üzerindeki emanet-i kübrayı ve hilafet vazifesini de böylece kâinata ilan edecektir, üstünlüğünü kanıtlayacaktır.

Öyle ki insan Şafî ismini ve bu ismin bir ifadesi olan Tıp ilmini, Batın ismini ve bu ismin bir hediyesi olan Kimya ilmini, Zahir ismini ve bu ismin bir beyanı olan Fizik ilmini kavrayacaktır. Keza Adl ve Mukaddir isimlerini ve bu isimlerin birer muktezası olan Matematik, Geometri ve Hendese ilimlerini, Hakîm ismini ve bu ismin bir gereği olan Hikmet ilmini5 öğrenecek ve kendisine ilham olunan bunlar ve sair ilimlerle medeniyetler kuracak bir liyakate sahiptir.

MUZIR MAHLÛKATIN DÜŞMANLIĞI

Yukarıda zikrettiğimiz ikinci ayet ise Hazret-i Âdem’e (as) şeytanın secde etmemesi gibi cüz’î bir hadiseyi haber vermektedir. Fakat bu cüz’î hadise, Hazret-i Âdem’in (as) şahsıyla sınırlı kalmamıştır. Hazret-i Âdem’in (as) evlatları olan bütünüyle insanoğlunun başı da, şeytanın tecavüzlerinden ve zulümlerinden çok derde girmiştir. Kıyamete kadar da girecektir.

Dahası, şeytan kadar olmasa da yılan gibi, sokucu, ısırıcı ve yırtıcı mahlûkat gibi, nice hayvanlar insanoğluna zarar vermekte, en azından itaat etmemekte, düşmanlık etmekte ve bu hayvanlar bu itaatsiz ve düşman tavırlarını o gün bu gündür şeytanla beraber sürdürmektedir.

Hiç şüphesiz başta meleklere ve insanoğlunun evinde, odasında, işinde insanoğluna itaat ederek ona arkadaş ve yardımcı olan nice evcil ve mübarek hayvana sözümüz yoktur.

Dolayısıyla şeytanın Hazret-i Âdem’e (as) secde etmemesi gibi görünüşte cüz’î bir hadisenin çok küllî bir yönü vardır.

Kur’ân’ın bu küllî kanuna böyle cüz’î bir hadise ile işaret etmesi emsalsiz bir mucizedir.

Dipnotlar:

1- Sözler, s. 648

2- Bakara Suresi: 31

3- Bakara Suresi: 34

4- Sözler, s. 648

5 Sözler, s. 415