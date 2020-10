Peygamberlerin teknolojik mesajları

Aşkın Bey: “Kur’ân’ın bilimsel mu’cizelerine Bediüzzaman’ın bakış açısı nasıldır?”

Talim-i Esma

Yirminci Söz’ün Birinci Makam’ında Hazret-i Âdem’e (as) isimlerin öğretilmesi mu’cizesi ile Hazret-i Musa’ya (as) verilen birçok mu’cizenin işaret ettiği ilmî gerçeklere dikkat çekilir.

Hazret-i Âdem’e (as) isimlerin öğretilmesi mu’cizesi Allah’ın insanlığın başlangıcında gerçekleştirdiği ilmî bir tasarrufudur. Bu mu’cizeyle Hazret-i Âdem’e ve Âdem (as) soyuna ilim ve irfan öğrenme, fen ve teknik elde etme, sanat yapma ve maarif alanında pek çok yüksek dereceler kazanma yolunun açıldığı ifade edilmiştir.

Hazret-i Musa’nın (as) mu’cizeleri ise adeta yerküreyi konuşturan özelliklere sahiptir. Denizin yarılmasından, asa ile vurulan taşlardan on iki gözlü su fışkırmasına… Katı taşların Allah’ın emri karşısında su cetvelleri oluşundan, ağaçların ipek gibi yumuşak kök ve damarları önünde adeta toprak oluşuna kadar… Hazret-i Musa’nın (as) Allah’ı görmek isteyişinden Tur Dağı’nın misak almak için Hz. Musa’nın (as) kavmi üzerinde tutulmasına, nehirlerin dağlardan nasıl kaynadıkları ve asıl kaynaklarının Cennet oluşlarına, taş ve toprak tabakalarının vazifelerine kadar yerle ilgili birçok ilmî mu’cizeye Kur’ân’da yer verilmiştir.

Kur’ân Bir Teknoloji Rehberidir

Yirmi İkinci Söz’ün İkinci Makamında ise Bediüzzaman, Peygamber Mu’cizelerinden asr-ı hazır bilim, fen ve tekniğine, elektriğe, trene, uçağa, telefon ve telgrafa, radyoya, televizyona, cep telefonuna, internete, tıp dünyasına emsalsiz işaretler çıkarır ki, okuyucusunu şaşırtır. Bu bölümde Risale-i Nur adeta Kur’ân’ı bilim, fen ve teknoloji rehberi ilân ediyor.

Meselâ gemiden açıkça bahseden Yasin Sûresi’nin 41 ve 42. Âyetleri trene ve diğer kara vasıtalarına açıkça işaret ettiği gibi, Nur Sûresi’nin 35. Âyeti elektriğe açıkça işaret ediyor.

Keza Nuh Aleyhisselâm insanoğluna gemiyi hediye etmiş, böylece Kur’ân suyun kaldırma kuvvetine sahip olduğunu bin dört yüz yıl öncesinden bildirmiştir. İdris Aleyhisselâm insanlığa elbise dikme sanatını göstermiş, Yusuf Aleyhisselâm beşere bir zaman ölçme aleti olarak saati öğretmiştir.

Mu’cizelerden Teknolojiye

Bediüzzaman Kur’ân’daki Peygamber Mu’cizelerinden öyle teknolojik mesajlar çıkarır ki, Peygamberleri adeta birer teknoloji ve sanayi lideri ilân eder. Özetleyecek olursak:

İbrahim Aleyhissselâm ateşe atılıp yanmamak mu’cizesiyle ateşin yakmadığı amyant, alüminyum folyo, demir gibi maddelere ve bu maddelerden gömlek ve zırh gibi sanayi ürünleri yapmaya işaret etmiştir.

Davut Aleyhisselâm demiri yumuşatma, bakırı eritme, demirden alet ve edevat yapma, dağları taşları konuşturma ve kuşlar ile konuşmak mu’cizeleriyle demiri ve muhtelif madenleri bulup çıkarmayı ve işlemeyi, cansız maddeleri konuşturmayı, meselâ fonoğrafı, gramofonu, hoparlorü, teybi, MP3, MP4 ve flaş bellek teknolojilerini, bilgisayarı insanlığa göstermiş ve günümüz medeniyetinin, sanayiinin ve teknolojisinin önünü açmıştır.

Süleyman Aleyhisselâm havada uçmak, Belkıs’ın tahtını bir anda yanına getirmek ve yeryüzünde olup bitenlerden haberdar olmak suretiyle havada uçabilen araçlara, meselâ uçağa, helikoptere, uzay aracına, füzeye, uydulara, insanlı insansız hava araçlarına, ses ve görüntü nakline, radyo ve televizyona, cep telefonuna, kameralara, mobese teknolojisine, internete ve daha ilerisine meselâ madde nakline işaret etmiştir. 1

Musa Aleyhisselâm asası ile vurduğu taşlardan on iki gözlü su fışkırtmasıyla farklı sondaj aletleri ile, türlü madenlerin, petrolün, doğal gazın ve her türlü yer altı kaynaklarının ve zenginliklerinin çıkarılıp istifade edilebileceğine işaret etmiştir.

İsa Aleyhisselâm Allah’ın izniyle hastaları iyileştirmesi ve ölüleri diriltmesi mu’cizeleri ile yeryüzünde her derde deva olduğuna, bitkilerden ilâç yapımına, tıp ilmine, tıp ilminin ileri derecede gelişerek ölüme bile geçici bir hayat rengi verecek bir kudrete ulaşabileceğine işaret etmiştir.

Örnekler arttırılabilir. Anlaşılıyor ki Kur’ân asrımız bilim, fen, sanayi ve teknolojisinin çok ilerisindedir ve fen ve teknolojinin en ileri hududunu çizip göstermiştir.

Dipnot:

1- Bediüzzaman, Sözler, Yeni Asya Neşriyat, İstanbul, 2004, s. 405.