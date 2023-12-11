"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 ARALIK 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Risale-i Nur korku ve dehşet vermez

Süleyman KÖSMENE
11 Aralık 2023, Pazartesi
Murat Hekim: “Konferans’ta geçen şu paragrafı açıklar mısınız: “Bediüzzaman, beşeri Risâle-i Nur’la sefâhet ve dalâletten kurtarırken, korku ve dehşet vermek tarzını takip etmiyor. Gayr-i meşru bir lezzetin içinde yüz elemi gösterip, hissi mağlûp ediyor.”1

Allah’ın Affı Üstündür

Aslında sefahetin ve dalaletin neticelerini düşünmek bile insana korku ve dehşet veriyor. Cehennemden başlıyorsun, Allah’ın her türlü azabına kadar korkunç neticeleri vardır. 

Fakat Risale-i Nur sefahetten ve dalaletten uzaklaştırırken bu korkunç sonla alakalı sarf-ı kelam etmiyor. Çünkü bu korkunç sonu baştan haber vermek iman sahibi değilsen dehşet veriyor ve dinden uzaklaştırıyor. Dinin güzelliklerini anlayamadan, Allah’ın rahmetini fark edemeden, Allah’ın rızasının güzelliklerini derk edemeden, insan olmanın ve insanca yaşamanın sevimliliğini göremeden his ve duygu dünyası insanı şeytana maskara yapıyor. Şeytan gözünü açtırmıyor. Nefis aklını ve idrakini çalıştırmasına fırsat vermiyor. Günahın cazibesi his ve hevesatı mağlup ediyor. 

Oysa her ne kadar sefih bir hayatın içinde olsanız da, her ne kadar boyunuza kadar dalaletin içinde yüzseniz de Allah’ın affı, mağfireti, bağışlayıcılığı her zaman vardır ve sizin her günahınızdan daha büyüktür.   

Yani aslında affediliyorsunuz. Ama siz, eğer imanınız yoksa veya zayıfsa, Allah’ın affetmeyeceği vehmine kapılıyorsunuz ve af ışığına ulaşamıyorsunuz. Girdiğiniz yoldan da çıkamıyorsunuz. Ve artık, günah günahı çekiyor. Ve siz günahta bitiyorsunuz.

Bitiş noktasından sonra ise, -maazallah- artan ve sizi yutan bir küfür ve dalalet yakanızı bırakmıyor.       

Senden Başka Hangi Kapı Var?

Oysa ne kadar bitmiş olursanız olunuz, iman güzeldir, şefkatlidir, kucaklayıcıdır, serinleticidir, ümit vericidir, arındırıcıdır, temizleyicidir. 

Mesela Kur’ân’ın, “Ey kendi nefisleri aleyhinde haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz! Çünkü Allah, bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok affedicidir; merhamet sahibidir."2, Mevlana’nın, “Yüz kere tövbeni bozmuş olsan da, yine gel!” sözü, Ebu’l-Hasan Şazelîye ait olan, “Günahlar ve sonucundaki belalardan korunmak için en güzel sığınak istiğfardır.” böyle bir dolu ümidi haber veriyor.

Bediüzzaman istiğfar yolunu gösterirken, istiğfarın hikmetine de işaret ediyor: 

“Eğer kemâl-i rahmetinle onu kabul etsen, mağfiret edip rahmet etsen, zaten o Senin şânındır. Çünkü Erhamürrâhimînsin. Eğer kabul etmezsen, Senin kapından başka hangi kapıya gideyim? Hangi kapı var? Senden başka Rab yok ki dergâhına gidilsin. Senden başka hak Mâbud yoktur ki, ona iltica edilsin."3

Örnekler artırılabilir. İslamiyet ümit dinidir. Ümitsizlik dini değildir.      

Risale-i Nur’un Psikolojik Dili

Öte yandan, İslamiyet’te ümit sözlerinin içi boş değildir. Yani öylesine denmiş, gönül almak için söylenmiş sözler değildir. İçi doludur. Af var deniyorsa, vardır. Bunu öncelikle işlemek, insanlara, ümitsizliğe düşmeden, ümit aşılamak, Allah’ın ceza vermekten hoşlanmadığını söylemek öncelik arz eder. 

Aslında, gayr-ı meşru olan, haram olan, Allah’ın razı olmadığı lezzetlerin içinde yüzlerce dünyevî elem vardır. Mesela birçok günah insanın işini bozuyor, aşını bozuyor, huzurunu bozuyor, sıhhatini bozuyor, hasta ediyor, itibarını iki paralık ediyor, çoğu zaman ceza çektiriyor...  vs. Oysa sevaplarda böyle dehşetli neticeler yoktur.

İnsan hislerine mağlup da olsa, bu neticeleri görmeden geçemiyor. 

İşte Risale-i Nur bu dili kullanıyor.      

Dipnotlar:      

1- Sözler, s. 853

2- Zümer Suresi: 53

3- Lem’alar, s. 227

Okunma Sayısı: 239
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'İnsanca yaşayacak ücret istiyoruz' - 'Asgari ücret sefalet ücreti olmasın'

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?

    İnsan hakları örgütleri: ABD savaş suçuna ortak oldu

    Veto, BM Güvenlik Konseyi’nin otoritesini zayıflattı - İsrail’den ABD ve Biden’a ''veto'' teşekkürü

    Mezarlıklarda yer kalmadı

    Mersin’de genç hekimlerden Filistinliler için sessiz yürüyüş

    Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

    Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada

    Putin, Netanyahu ile görüştü

    Biden yönetiminden İsrail’e acil mermi yardımı

    Gazze’nin güneyi de işgal altında

    Ankara’da protesto, Duabi’de birliktelik

    Zonguldak’taki heyelanda 2 kişi öldü

    Gazze'de ateşkesin uygulanamaması, BMGK'nın otoritesini zayıflattı

    Gazze'deki kitlesel göçün yayılmasını önlemek için "acil ateşkes"

    ABD'den İsrail'e: Saldırıları yıl sonuna kadar sonlandır

    Muğla'ya, Antalya'ya ve Mersin'e kuvvetli sağanak yağış uyarısı

    İsrail gazetesi Yedioth Ahronot: 5 binden fazla İsrail askeri yaralandı

    425 İsrailli asker ve subay öldü

    En Çok Okunanlar

    Hüseyin GÜLTEKİN

    Cemaatler asli vazifelerine dönmeli
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Orhan Ali YILMAZ

    Veylun lilmutaffifîn!..
    Genel

    Önceki Bakan da yine AKP'li değil miydi?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Kudüs’te Haçlı’dan sonra Yahudi zulmü
    Yeni Asya'dan Size

    Şaşmaz pusula
    Risale-i Nur'dan

    Hukuk-u insaniyenin muhafazası için çalışanların ecri büyük
    Genel

    Çocuk yoksulluğunda Türkiye ikinci sırada
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Kapanması gereken kapılar -1
    Genel

    Gazze’nin yarısı açlık çekiyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.