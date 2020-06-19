"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 HAZİRAN 2020 CUMA - YIL: 51

Said Nursî’nin siyasî vazifesi

Süleyman KÖSMENE
19 Haziran 2020, Cuma
Hilmi Çekici: “Said Nursî siyasetten uzak durmuştur. Ama aynı zamanda siyasî vazifesi de vardır. Bunu nasıl anlayacağız?”

Büyük Bir Vazife

Said Nursî Hazretleri’nin siyasî vazifesi vardır. Ama o, siyasetçi değildir.

Said Nursî, siyasî vazifesini bir parti kurmadan, devletin idaresine karışmadan, siyasî oluşumlara bir adam göndermeden ve hatta siyaseti takip etmeden, manevî vazifesi içerisinde yerine getirmiştir.

Onun siyasî vazifesi öylesine güçlüdür ki, manevî vazifesi içerisine dâhildir. 1948 yılında Afyon hapsinde kendisini bu yönde tenkit ettiği de görülüyor. Şuâlar’da diyor ki: “Büyük kusurlarımdan bir tek suçum: Vatan ve millet ve din namına mükellef olduğum büyük bir vazifeyi-dünyaya bakmadığım için- yapmadığımdan hakikat noktasında affolunmaz bir suç olduğuna ve bilmemek bana bir özür teşkil edemediğine şimdi bu Afyon hapsinde kanaatim geldi.” 1

Afyon Mahkemesi’ne sunduğu bir lâyihada geçen bu cümlede “affolunmaz suç” dediği, ama “dünyaya bakmadığı için” yapmadığını söylediği, bununla beraber “vatan ve millet ve din namına mükellef olduğu büyük bir vazife” olarak nitelendirdiği bu vazife, siyasî vazifesi olsa gerektir. Çünkü tarif oraya çıkıyor. Çünkü Said Nursî’nin doğrudan dünyaya bakan başkaca dünyevî vazifesi yoktur.

Hatta bu dünyevî vazife de, bir sanat ve ilim olarak doğru ve ahlâklı siyaseti göstermesi hasebiyle uhrevî vazife hükmündedir.

Başka bir ifadeyle, Said Nursî’nin siyasî vazifesi, Müslüman evlâdının imanını yapılandırma vazifesinin bir parçasıdır ve mütemmim cüz’üdür. Siyasetçilik değildir. Onun muharrik gücü siyaset değil, dindir.

Üç Mesele Var

Bu mütemmim cüz’ü kendisi şöyle ifade etmiştir: “Bu zaman hem iman ve din için, hem hayat-ı içtimaiye ve şeriat için, hem hukuk-u âmme ve siyaset-i İslâmiye için, gayet ehemmiyetli birer müceddid ister. Fakat en ehemmiyetlisi, hakaik-i imaniyeyi muhafaza noktasında tecdid vazifesi, en mukaddes ve en büyüğüdür. Şeriat ve hayat-ı içtimaiye ve siyasiye daireleri ona nisbeten ikinci, üçüncü, dördüncü derecede kalıyor.” 2

Bu üç görevi Şuâlar’da da şöyle ifade ediyor: “Büyük Mehdi’nin  çok vazifeleri var. Ve siyaset âleminde, diyanet âleminde, saltanat âleminde, cihad âlemindeki çok dairelerde icraatları olduğu gibi…” 3 Keza, bir diğer eserinde: “Hem üç mesele var: Biri hayat, biri şeriat, biri imandır” 4 der.

Anlaşılan o ki, bu zamanda müceddit isteyen üç ana mesele var. Risale-i Nur bu üç ana meselede de vazifelidir. 

Bu meseleler şunlardır:

1- İman ve din. Bu saf dindir. Arı duru imana ve Kur’ân’a ait meselelerdir. Risale-i Nur bu meselenin müceddididir.

2- Hayat-ı içtimaiye ve şeriat. Dinin ahlâkının, edebinin ve emirlerinin, toplumca amel ve yaşayış haline getirilmesidir. Toplumun, Müslüman toplum özelliklerini göstermesi, örfünü, geleneklerini buna göre tanzim etmesidir. Toplumda doğru İslâmiyet’in yaşanmasıdır. Risale-i Nur bu meselenin de müceddididir.

3- Hukuk-u amme ve siyaset-i İslâmiye. Dinin mefahirinin, şeairinin, hukukunun ve siyasetinin toplumda yerleşmesidir. Siyasetin bir yönetim sanatı olarak ortaya konması, ötekileştirme, aldatma ve algı mesleğinden çıkarılıp hizmet mesleğine dönüştürülmesidir. Risale-i Nur bu meselede de vazifelidir.

SiyasÎ Meseleler

Birinci vazife olan “din ve iman” alanındaki tecdit vazifesi, “en mühim ve en azam” 5 mes’ele olmakla ve ehemmiyetine binaen Risale-i Nur işe buradan başlamakla beraber, Risale-i Nur’un diğer iki mes’eleyi bütün bütün sonraya bırakmadığını, eşzamanlı olarak yaptığını ve beraber götürdüğünü görüyoruz.

İşte siyaset bunlardan biridir. Siyaset, en son mesele gibi görünürken, Said Nursî gerek Eski Said döneminde yazdığı Münâzarât’ta, yaptığı konuşmalarda, verdiği nutuklarda, gerek 1950 sonrası Üçüncü Said döneminde yazdığı mektuplarda ve Emirdağ Lâhikasında öyle siyasî meseleler işlemiştir ki, şu an bile tazeliğini korumaktadır ve siyaset dünyası bu düsturların çok gerisindedir.

Türkiye’nin, Said Nursî’nin çizdiği modern siyaset ufkuna âcilen, ekmek ve su kadar, daha da ileri derecede ihtiyacı vardır.

Dipnotlar:

1- Şuâlar, s. 422. 2- Kastamonu Lâhikası, s. 196. 3- Şuâlar, s. 622. 4- Kastamonu Lâhikası, s. 94. 5- Kastamonu Lâhikası, s. 94.

Okunma Sayısı: 145
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar

    Hak kayıpları âcilen telâfi edilmeli

    Son 24 saatte dünya genelindeki gelişmeler

    ''Aileleri için çalışmaya gitmişlerdi''

    'Vaka sayısında 125 azalma oldu'

    'Rusya'da 500'e yakın sağlık çalışanı öldü'

    Yeni Zelanda 7,4'le sallandı

    'Hafter muhatap alınmamalı'

    PFDK, Koç ve Özsoy'a ilişkin kararını açıkladı

    Binali Yıldırım'a TBMM Başkanlığı sorusu

    Artvin - Erzurum kara yolunda heyelan!

    ABD'de ölü sayısı 119 bin 955'e yükseldi

    Demirel eserleriyle milletin gönlünde yer etti

    LGS ve YKS Tedbirleri konulu genelge 81 ile gönderildi

    AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzatma kararı aldı

    ABD'de geçen hafta 1,5 milyon kişi işsizlik maaşına başvurdu

    Bakan Kurum'dan hasar tespit çalışmalarına ilişkin açıklama

    'Dünya nüfusunun yüzde 1'i zorla yerinden edildi'

    Irak'tan İran'ın Bağdat Büyükelçisine nota

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme hızlanırken
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Tefsir ve Hadis kitabını suç delili yaptılar
    Ali FERŞADOĞLU

    Affa müstahak olmak için ne yapmalı?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Saldırganlaşan tenkit virüsü
    Süleyman KÖSMENE

    Said Nursî’nin siyasî vazifesi
    Risale-i Nur'dan

    Yaz mevsiminde küre-i arz bahçesine gir
    Ahmet BATTAL

    Bize yeni bir akıl lâzım
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Her derde bir ‘gün’

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.