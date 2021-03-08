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8 MART 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Şefkat kahramanları

Süleyman KÖSMENE
08 Mart 2021, Pazartesi
Kadın Önce İnsandır

Biz Müslümanlar, değerlerimizi gün ve haftalara sıkıştırmıyoruz. İnsan sorumlu ise, sorumluluğunu her zaman bilmeli, sevgisini hayat boyu göstermeli. Allah katında makbul olan budur. 

Kadına değer vermek bir medeniyet projesi değil; bir âhiret projesidir. İşte Hazret-i Muhammed’in (asm) gösterdiği yol haritası: “İmanca en olgununuz, ahlâkça en güzel olanınızdır. Ahlâkça en güzel olanınız, kadınlarına iyi davrananınızdır.” 1  

Bir gün kadına değer verdiğini ilân edip, yılın diğer günlerinde kadına zulmetmek, kadınlık değerlerini çiğnemek, kadını dünya görüşüne, menfaatine, çağdaşlık algısına alet etmek, kadının insan olarak hakkını teslim etmemek ikiyüzlülüktür. 

Kadın önce insandır. Hakkı vardır, hukuku vardır, ahlâkı vardır, iffeti vardır, edebi vardır, kendini ifade etme hürriyeti vardır.

Kadın, Allah’ın Kuludur 

Kadın, insan olarak erkeğin hemcinsidir. Kadın, Allah’ın kuludur. Kadın, tıpkı erkek gibi Allah’ın kudret eliyle yarattığı, dünyaya imtihan için gönderdiği, Kıyamet Günü’nde erkekle birlikte dirilteceğini ve mahşerde erkekle birlikte hesaba çekeceğini bildirdiği mahlûkudur. 

Kadın ile erkeğin her ikisi bir yaratılmıştır. Her ikisi bir diriltilecektir. Mahşerde her ikisi bir hesap verecektir. Allah’ın huzurunda her ikisi bir terleyecektir. 

Bu açıdan her iki cinsin de birbirine karşı hakkı da, hukuku da, davranışları da, görgüsü de, sevgisi de, saygısı da, ilgisi de, ilişkisi de, birliktelikleri de İslâm dininde önemsenmiş, kılı kırk yararak düzenlenmiş ve her iki cins de bu ölçülere uymaya dâvet edilmiştir.  

Kadın Şefkat Kahramanıdır 

Cenab-ı Allah’ın, “Sana her ne iyilik erişirse Allah’tandır. Sana her ne kötülük gelirse, o da kendi kusurun sebebiyledir.” 2 Âyeti kadını da, erkeği de muhatap almakta, her iki sınıfı da kendi yaptıklarıyla ve amelleriyle değerlendirmektedir. Kadının ve erkeğin biyolojik ve psikolojik bir takım farklılıklar içinde bulunması birbirlerine karşı farklı vazifeler yükler. Erkek evde dış işlerin müdürüyse, kadın iç işlerin müdürüdür. 

Kadın ile erkek farklı işlerde şüphesiz meziyet sahibidirler. Bu bir tür fıtrî görev dağılımından ibarettir. Bu görev dağılımı ne erkeği kadından üstün kılar, ne de kadını erkekten geri plâna iter. 

Erkekler düşmana karşı gerektiğinde vatan kahramanı iseler, Bedîüzzaman Saîd Nursî Hazretleri’nin ifadesiyle, kadınlar da gerek kendi evlâtlarına, gerekse vatan evlâtlarına karşı şefkat kahramanıdırlar, 3 vatan kahramanı doğurmaya kabiliyetli analardır.

Allah katında esas üstünlük takvada, güzel ahlâkta, kötü huylardan sakınmakta ve Allah korkusundadır. 

Kadınlarınızla İyi Geçinin

Bunu Kur’ân şöyle ilân ediyor: “Ey insanlar! Biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık. Sonra da birbirinizi tanıyıp kaynaşasınız ve aranızdaki münasebetleri bilesiniz diye sizi milletlere ve kabilelere ayırdık. Allah katında en şerefliniz, O’ndan en çok korkanınızdır. Muhakkak ki, Allah her şeyi hakkıyla bilir, her şeyden hakkıyla haberdardır.” 4

Öyleyse gelin bu gün şu hadisleri ezberleyelim: 

“Kadına, ancak asalet ve şeref sahibi kimseler değer verir. Onları hor gören ve onlara ihanet edense, kötü ve aşağılık kimselerdir.” 5

“Kadınlarınızla iyi geçinin. Eğer onlardan hoşlanmıyorsanız, sabredin. Hoşlanmadığınız bir şeyi Allah çok hayırlı kılmış olabilir.” 6 

Biz kadınlarımızın bir gün değil; her gün kadınlar gününü kutluyoruz.

Dipnotlar:

1- Rıyâzü’s-Sâlihîn, 278; Tirmizî, Radâ, 11.

2- Nisâ Sûresi: 79.

3- Lem’alar, Y. A. Neşr., Germany, 1994, s. 202.

4- Hucurât Sûresi: 13.

5- Câmiü’s-Sağîr, 2/2129.

6- Nisâ Sûresi: 19.

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