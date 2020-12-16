"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 ARALIK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Tecvitte bir hata mı var?

Süleyman KÖSMENE
16 Aralık 2020, Çarşamba
İbrahim Bey: “Tecvid, harflerin mahreçlerini aslına uygun olarak okumak ise, idğam meal gunne, idğam bila gunne, idğam mütecaniseyn gibi kurallarda harfleri değiştiriyoruz. Kur’ân’ın okunuşunu değiştirmiş olmuyor muyuz? Bu ne derece doğrudur?”

İlim Sabit Değerler Zinciridir

Önce sabitemizle başlayalım: Tecvit bir ilim dalıdır. Binlerce kıraat ve mahreç âliminin elinde yoğrularak gelmiştir. Her bir kuralı bir sabite olmuştur. Yani bin küsur yıldır İslâm ümmetinin elinde artık tartışmasız birer hüküm olmuştur. Bu bir ön yargıya veya zanna yahut evhama dayalı saplantı değildir. İlim saplantı kabul etmez.  

Saplantı, bilmediğimiz için, bizim evhama dayalı bilgilerimizdeki kör bağlılıktır. Ama değişmez hüküm haline gelmiş, kanunlaşmış ilmî sabit değerlere bağlılık, saplantı değil, hakikate bağlılıktır, doğru hükümlere bağlılıktır. Bu hükümler bin küsur senedir İslâm ümmetine yettiği gibi, koca dünyaya da yeter, sana, bana da yeter. 

Hadis Usûlü ilminden bîhaber, hadisleri yeniden yeniye tefe koyup çalması, dilediği şekilde deforme etmesi cehaletini gösterdiği gibi; bizim de Tecvit gibi bir ilim dalından şüphe duyarak, oradaki okunuş kurallarını “Kur’ân’ı değiştiriyorlar” gibi bir boş korkuya malzeme yapmamız, cehaletimizi gösterir.

İlimsiz bir evhamla Tecvit ile uğraşmaya harcadığımız zamanı, Tecvit’i öğrenmeye harcasak, Kur’ân’ı güzel okuma yolunda bir çabanın içine girmiş olurduk. Bir boş zanna hakikat rengi verdiğimizde ise, yıllar sonra o zannın bir yanlış anlamadan kaynaklandığını öğrensek bile, bir şey kazanmış olmayız.  

Boşa Kürek Çekmemeli

İlimde sabit değerler çoktur. Sabit değerlerle kavga yapmak akla ziyandır. Meselâ dünyanın dönüyor oluşu, yuvarlak oluşu ilimde birer sabit değerdir. Yanlış değerler değildir. Bunu ispat etmenize gerek yoktur. Bundan şüphe duymanıza da gerek yoktur. Böyle durumlarda halk dilinde “Amerika’yı yeniden keşf etmeye gerek yok” sözü kullanılır. 

Biz, dünyanın dönüyor oluşu gibi, yuvarlak oluşu gibi ve daha nice sabitelerle yola çıkmış ve bu gün yeni keşiflerle, yeni bilgilerle insanlığa yeni ufuklar açan Fizik, Coğrafya, Jeoloji, Jeofizik, Jeodezi gibi bilimlerin bilgilerinden şüphe etmeyiz. Diğer ilimler de öyledir. 

Şüphe normalde olmalı tabiî ki. Ona itirazımız olmaz. Şüphe olmazsa gerçeğe ulaşılmaz. Şüphe olmazsa ilim de yapılmaz. Şüphe olmazsa bir adım ileriye gidemezsiniz. O ayrı mesele! Ancak şüphenin de altı bilgiyle dolu olmalı. Boş şüphe, yahut sabitelerden de şüphe etmek, insana bir kemal sağlamaz ve insana boşa kürek çektirir.     

Gelelim Tecvit İlmine

Evet, Kur’ân’ın harflerini mahreçlerine uygun okumak lâzımdır. Tecvit ilmi de bunun için vardır. Arap diline ve Kur’ân’ın okunuşuna dair Tecvit ilminde ifadesini bulmuş bu kurallar zannî değil, ilmîdir.

İdgam bir harfi diğer harfe katmaktır. Yahut önceki harfi yutarak sonraki harfi baskın söylemektir. Görünüşte harfi yutuyorsunuz. Meselâ ye, mim, nun ve vav harfleri, kendilerinden önce sakin nun geldiğinde, sakin nunu yutuyorlar. “Hayran yerah” kelimesi “hayrayyerah” şeklinde okunuyor. 

Harf yutmak her dilde bir bozulma işaretidir, evet. Fakat Tecvit’teki durum böyle değildir. Harfin mahreçten çıkarken bazı durumlarda yutulup, sonraki harfe katılarak, sonraki harfin baskın çıkarılarak okunması, Kur’ân’da bir okunuş kuralıdır. 

Başka bir ifadeyle, Cebrail Aleyhisselâm Kur’ân’ı aynen Tecvitteki gibi, gerekli yerlerde idgamlı, gunneli, ihfalı, izharlı okuyarak indirmiştir. Yani bu mahreçler, idgamlar, gunneler ve diğer kurallar arzî değil, semavîdir. Arap dilinde kıraat yapısı böyle gelişmiş ve böyle güzelleşmiştir. Kur’ân da bu kıraat üzerine inmiştir.

Bunu anlamak için Arap diline hâkim olmak lâzımdır.

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İtalya'daki ölüm sayısı 2. Dünya Savaşı seviyesinde

    NATO Genel Sekreteri, ABD'nin Türkiye'ye yaptırım kararını değerlendirdi

    Dünya genelinden salgınla ilgili son gelişmeler

    İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine ek genelge

    TBMM'den ABD'ye kınama: 'Bu vahim yanlıştan bir an evvel geri dönmeye davet ediyoruz'

    Türkiye'de son 24 saatte 235 vefat ve 32 bin 102 yeni vaka gözlemlendi

    Yahya Alkın Hoca vefat etti

    ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımları hakkında İran'dan açıklama

    Fas’ta 'İsrail ile normalleşme' protestosu engellendi

    Putin'den Biden'e tebrik mesajı

    Meteoroloji'den Marmara'ya kuvvetli yağış uyarısı

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu 2. kez toplandı

    Biden'ın Başkanlığı resmen onaylandı

    Dünyada salgına ilişkin son gelişmeler

    Meclis bu hale de mi düşecekti?

    Hukuksuzluğun bütçesi

    Krizin sebebi 3 kelime

    Dışişleri Bakanlığından ABD'ye tepki

    BM: 1,8 milyar kişi temiz sudan mahrum

    ABD, Türkiye'ye yaptırım uygulayacak

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yahya Alkın
    Ahmet BATTAL

    Adalet ve Hürriyet kitabımızın özeti - 1
    Faruk ÇAKIR

    Devlet kemer sıkmaz mı?
    Feyzullah ERGÜN

    Bir sağlık savaşçısı: Zerdeçal (1)
    Cevher İLHAN

    Türkiye’nin feci “basın özgürlüğü” karnesi
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Peygamberimiz (asm) aileye rahmettir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Tecvitte bir hata mı var?
    Raşit YÜCEL

    İstikamet üzere ol
    Ali FERŞADOĞLU

    İlâhiyatçı şüpheleri izale eder

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.