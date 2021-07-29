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29 TEMMUZ 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Yahudilik ve Hıristiyanlık nasıl ortaya çıktı?

Süleyman KÖSMENE
29 Temmuz 2021, Perşembe
Fikret Yükselten: “Bakara Sûresi’nin 140. âyeti, İbrahim, İsmâil, İshak, Ya‘kub ve torunlarının Yahudi yahut Hıristiyan olmadıklarını, Hanif Müslüman olduklarını zikrediyor. Musa ve İsa Peygamberler (as) Hanif değiller miydi? Bu âyeti açıklar mısınız?”

İbrahim Hakkında Neden Tartışırsınız?

Hazret-i Âdem’den (as) Hazret-i Muhammed’e (asm) kadar gelen hak dinlerin genel ve temel adı İslâm’dır. Ve bu peygamberlerin hepsi “hanifen müsliman”dır. Yani Müslümanlıkta doğru, halis, safi ve samimî kimselerdi. Hiçbirisi Yahudi veya Hıristiyan değillerdi. Hazret-i Musa (as) Yahudi olmadığı gibi, Hazret-i İsa da (as) Hıristiyan değildi.  Her ikisi de İslâm peygamberi idi.  

Kur’ân Hazret-i İbrahim’in (as) şahsında bu konuya açıklık getiriyor: “İbrahim ne Yahudi, ne Hıristiyan idi. O hanif bir Müslüman’dı. O müşriklerden de olmadı.” 1

Yahudiler ve Hıristiyanlar, Hazret-i İbrahim’i (as) ve Hazret-i İbrahim’den (as) sonra gelen peygamberleri paylaşamıyorlar, Yahudiler onların Yahudi olduklarını, Hıristiyanlar da Hıristiyan olduklarını iddia ediyorlardı. 

Kur’ân onlara cevap veriyor:

“Ey Ehl-i Kitap! İbrahim hakkında neden tartışırsınız? Nitekim Tevrat da, İncil de ondan sonra indirildi. Siz hiç düşünmez misiniz?” 2

Yahuda’nın Soyu

Yahuda, Hazret-i Yakub’un (as) Hazret-i Yusuf’u (as) kuyuya atan oğullarının dördüncüsüdür. Yahudilik başlangıçta Yahuda’nın soyundan gelenleri ifade eden bir kabile ismiydi. Bir din veya inanç boyutu yoktu. Hazret-i Musa (as) o günün şartlarına uygun bir İslâm dini getirdiği halde, kendisinden yedi yüz yıl sonra Beni İsrail’e, yani İsrail soyuna Yahudi denmiş, Hazret-i Musa’dan (as) kendilerine miras kalan dine de Yahudilik denmiştir. 

“İsrail” kelimesi Hazret-i Yakub’un (as) bir unvanıdır. İbranice’de ve Aramice’de “el” Allah manasındadır. İsrail ise Allah’ın kulu demektir. Hazret-i Yakup Peygambere (as) Allah’a çok bağlılığından ötürü İsrael denmiştir. İsrail oğulları ise, Hazret-i Yakub’un oğulları demektir. Hazret-i Yusuf’u (as) kuyuya atan oğulların soyunu ifade eder.  

Dolayısıyla Hazret-i Musa (as) Yahudi değildir, Müslüman’dır. 

Hazret-i İsa da (as) bir İslâm peygamberidir. O da Hıristiyan değildi, Müslüman’dı. Getirdiği din, hafifletilmiş ve Tevhid inancı temele alınmış bir İslâm dini idi. Bu dine inananlara başlangıçta Hıristiyan değil, Hazret-i İsa’nın doğum yeri olan köye nispetle “Nasıralılar” denmişti. Nasranî ve çoğulu Nasara da aynı manayı ifade eder. Hazret-i İsa’nın doğduğu köyün adı Nasıriye idi. 

Bilindiği gibi, Hazret-i İsa (as) Hazret-i Musa’nın (as) dinini neshettiği için ona Mesih de dendi. Mesih kelimesinin Yunanca karşılığı Khristos’tur. Bilâhare Hıristiyanlık ismi, Antakya’da “Mesihin dini” manasında kullanılmaya başlandı. Sonradan bu isim yaygınlaştı. 

Her Peygamber Hanif Müslüman’dır

Hazret-i İbrahim, Hazret-i İshak, Hazret-i İsmail, Hazret-i Yakup gibi Peygamberler birer hanif Müslüman oldukları gibi, Hazret-i Musa da, Hazret-i İsa da birer hanif Müslüman’dır. Yahudilik ve Hıristiyanlık isimleri bu peygamberlerden sonra, bozulan dinlerinin adıdır. Meselâ şimdiki Hıristiyanlık dininin esaslarının bozulmuş olduğunu, İslâmiyet ile mühim noktalardan ayrılmasından anlıyoruz. 3

Bahsettiğiniz Bakara Sûresi’nin 140. âyeti bu meseleden bahsediyor: “Yoksa siz İbrâhim, İsmâil, İshak, Ya‘kub ve torunlarının Yahudi yahut Hıristiyan olduklarını mı söylüyorsunuz?” De ki: “Siz mi daha iyi bilirsiniz, yoksa Allah mı?” 4

Dolayısıyla tarih olarak daha önceki peygamberlere Yahudi veya Hıristiyan demek mümkün olmadığı gibi, ne Hazret-i Musa’ya “Yahudi”, ne de Hazret-i İsa’ya “Hıristiyan” demek de mümkün değildir. Bu isimler sonradan ve söz konusu peygamberlerden sonra çıkmıştır.   

DUÂ

Allah’ım! Hakkı hak olarak göster! Batılı batıl olarak göster! Hakkı batıl, batılı hak görmekten muhafaza eyle! Sırat-ı Mustakim üzere sebat ver! Âmin. 

Dipnotlar:

1- Âl-i İmran Sûresi: 67. 2- Âl-i İmran Sûresi: 65. 3- Said Nursi, Mektubat, s. 514. 4- Bakara Sûresi: 140.

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