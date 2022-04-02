CAN KARDEŞ’TEN RAMAZANA ÖZEL SAYI

Bin aydan daha hayırlı Ramazan ayı geldi çattı. Can Kardeş, 42’inci Yaş Gününü Ramazanla karşılıyor.

Can Kardeş’te birbirinden eğlenceli ve renkli sayfalar sizi bekliyor. Renkli Düşünceler’de yazar İnci Karaman “Ramazan Baharla Geldi” başlıklı yazısında, kainatın dirilişini yani “bahar”la gelen çifte güzellikten bahsediyor. Arif’in Dünyası köşesinde Sahur Bereketi yazısıyla okurların karşısında çıkıyor. Faaliyet sayfalarından Makas Eller’de, Şule Ünlü Gülgün Şükür Kavanozu yapıyor. Haydi, siz de bir Şükür Kavanozu yapın ve ailenizle beraber etkinliği tamamlayın. Hikaye köşesinin yazarı Mehtap Yıldırım Yükselten Kadir Gecesi hakkında bir yazı kaleme aldı.

BEDİÜZZAMAN’IN KELİME ANLAMI

Kelime Dağarcığı’nda İnci Karaman, Bediüzzaman’ın kelime anlamını sizin için araştırdı. Haber sayfamız, “Ne Haber”de yazarımız Kübra Örnek Korkmaz, Kelebek Çiftliğine bizi götürüyor. Hayvanlar Alemi’nde İrem Özdemir, baharın müjdecisi olan leyleği sayfasına konuk ediyor. Leyleklere neden “Hacı” dendiğini ve Leyleklerin niçin ve nasıl göç ettiğinin sırrını bu sayfamızda öğreneceksiniz. Uçan Çocuk bu macerada savaştan dolayı göç eden mağdurlara Ramazan kumanyası dağıtıyor. Vız Vız Arı, baharda arkadaşlarıyla bir araya geliyor ve kış uykusundan uyanan hayvanlarla baharı karşılıyor. Mikrofon Sende köşesinde, Berfin Karakoyun, “Can Kardeş deyince aklına ne geliyor?” diye sordu. Bilmece-bulmaca sayfaları, Şenlik, Tarihten Çizgilerle Kıssalar, Genç Yazar Çizerler, Çizgilerle Kıssalar. Resfebe, Origami, Bir Fikrim Var, Asya ile Zamana Yolculuk, Gül Serisi ve daha neler var neler! Can Kardeş Dergisi kuşaktan kuşağa yeni sayılarında daha çook hizmet verecek. Dün olduğu gibi bu gün de... Nice 42 yıllara!

İrem Özdemir