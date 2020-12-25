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27 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Nazarlar Risale-i Nur’a çekildi

25 Aralık 2020, Cuma
ISPARTA’DA DAĞITILAN TANITIM BROŞÜRLERİYLE NAZARLAR RİSALE-İ NUR KÜLLİYATINA VE İMAN HAKİKATLERİNE ÇEKİLDİ.

Dünya ve ülkemizde bütün nazarları üzerine çekmiş olan korona salgın hastalığı, hususan “hastalık, musîbet, kader” gibi manaların hakiki manevî mahiyetleri tam olarak netleştirilemediği takdirde, hususan bir de “esbabın tesir-i hakikî sahibi olduğu” batıl itikadının etkisi altında da kalınılmışsa ruh, kalp ve akıllarda müz’iç bir etkiyi netice veriyor. Ve bu elim hal pekçok kimseyi kurtuluş çaresini araştırmaya ve hatta bu kurtuluş çaresine hakiki ihtiyacını hissetmesine kendisini sevk edebiliyor. Bu süreçte şefkat elini uzatmak ve hakikat ile tanışmalarına vesile olmak cihetini hususan “muhabbet fedaileri” olan Risale-i Nur Talebeleri, her türlü sahada boşluk-noksan bırakmadan, ifa etmenin gayretindeler.

BROŞÜRLER KAPIŞILDI

Biz de Isparta Yeni Asya Risale-i Nur Talebeleri olarak gazetemizden temin ettiğimiz 1000 küsûr “Risale-i Nur tanıtım broşürlerini” Isparta merkezde dağıttık. Yeni Asya gazetemizin hazırlamış olduğu broşürlerin arka sayfasında Külliyattan her bir kitabın tek tek tanıtımı; ön yüzü ise “7’den 70’e herkes okusun diye” farklı fiyat seçenekleri ile Risale-i Nur Külliyatı’nın pırıl pırıl fotoğrafları bununuyor. Broşürleri dağıtırken bütün nazarlar Risale-i Nur eserlerine çevrelmiş oldu.

ÇOCUKLAR DA SEVİNDİ

Dağıtım esnasında broşrü alıp sevinçle koşan çocuklar, “ben de alabilir miyim” diyerek broşürümüzü yolun ortasında okumaya dalan hanımlar vardı. Risale-i Nur’un müthiş, emsalsiz muhteviyatı ile tanışılmasına vesile olan broşürlerimize dağıtım süresince gören hiç kimsenin lakayt kalamadığını müşahede ettik. Kur’ân-ı Azimüşşan’ın mu’cize-i maneviyesi, ahirzamanın en mühim bir halâskarı olan bu elmaslara nazarları celb vazifesine cüz’i manada da olsa iştirak etmek ve broşürlerimize gösterilen ilgi bizi çok mesrur etti. 

Isparta - Yeni Asya

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