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15 OCAK 2022 CUMARTESİ - YIL: 52

Risale-i Nur Külliyatının özeti bu eserde

15 Ocak 2022, Cumartesi
BİZZAT BEDİÜZZAMAN VE NUR’UN SAFF-I EVVELLERİNİN İFADELERİYLE

Çok değil, 30-40 sene öncesine kadar kitapların “içindekiler” kısmı şimdilerde olduğu gibi kitabın başında değil, sonunda yer alır ve “fihrist” diye isimlendirilirdi. Bir nevi “indeks” tarzında hazırlanan listede kitabın uzunluğuna ve önemine göre konu başlıklarının yanı sıra muhtevası da kısaca aksettirilirdi. 

Zamanla “kitap sunum tekniği” değişim ve gelişime uğrayıp bugünkü şeklini aldı, dolayısıyla “fihrist” bahsi “içindekiler” ve “indeks” diye kendi içinde ikiye bölündü; “içindekiler” denilen konu listesi başa alınırken “indeks” de isim ve kavram listesi olarak sonda kaldı. İşte, “fihrist” adı böylece “eski”den gelmekte ve lügatte “bir kitabın içinde neler bulunduğunu gösteren liste” diye tarif edilmekte... 

Bahsini edeceğimiz “Fihrist Risalesi” ise Risale-i Nur Külliyatı’nın bir parçası olup onun muhtevasını özet olarak bildiriyor. 

“Fihrist Risalesi” hem müellif, hem de yazılış tarihi bakımından iki cilde tekàbül etmekte. Şöyle ki ilk cildini Külliyat’ın müellifi ÜstadBediüzzaman Said Nursî, ikinci cildini de bilâhare sâdık talebeleri tanzim etmişler. 

Yeni Asya Neşriyat tarafından müstakilen ilk defa yayımlanmış bulunan “Fihrist Risalesi”nin—ki elimizdeki nüsha Ekim 2021 tarihli “ilk baskı” olup, 17 x 24 cm ebadında ve 304 sayfa“takdim” yazısında derhatır edildiği üzere, “Üstad Hazretleri’nin bizzat kendisinin telif ettiği birinci cilt, Külliyat’ta makam olarak ‘On Beşinci Lem’a’ iken, Nur Talebelerinin telif ettiği ikinci cilt ise ‘Onuncu Şuâ’ olarak yerini almış.” 

Yine orada verilen bilgilere göre, Bediüzzaman Hazretleri, Risale-i Nur Külliyatından “Sözler,” “Mektubat” ve “Lem’alar”dan On Beşinci Lem’a’ya kadar olan kısmın fihristini ihtiva eden birinci cildi 1934 senesinde telif etmiş. İkinci cilt ise Bediüzzaman Kastamonu’dayken (1936-1943) Isparta’daki talebelerince, On Altıncı Lem’a’dan Otuzuncu Lem’a’ya ve Birinci Şuâ’dan On Beşinci Şuâ’ya kadar olan kısımlar ile Arapça Mes-nevî-i Nuriye’nin Türkçe fihristi hazırlanmış... 

Bediüzzaman, kendi hazırladığı birinci cildi şöyle takdim etmekte: 

 “‘Fihriste’ nâmında, umum Risale-i Nur’un eczalarının mevzularını gösteren bir fihristesidir. İcmâlen her risalenin mevzuuna ve kısmen gayelerine işaret eder dört kısımdan ibarettir. (...) Bu fihristenin dört kısmı da gayet ehemmiyetlidir, hattâ diyebilirim ki en mühim bir risaledir! Onun Risale-i Nur eczalarının mahiyeti bilindiği gibi, Risale-i Nur’un yüz cüz’ü, Kur’ân-ı Hakîm’in nasıl bir tefsiri olduğunu gösteriyor. Ve yüzer âyât-ı Kur’âniyenin yüzer hakàik-ı kudsiyesini nazara vaz’ edip, Risale-i Nur’un her bir cüz’ünü bir âyetle bağlayıp Kur’ân’dantereşşuh ettiklerini ve Kur’ân’dan gelip Kur’ânâyetlerini tefsir ettiğini gösterir.” 

“Üstad’ın hizmetkârları” imzasını kullanan Nur Talebeleriyse “takriz” yazısında ikinci ciltle alâkalı olarak şunları belirtiyorlar: 

 “İkinci kısım fihriste (...) ‘Onuncu Şua’ nâmıyla, Risale-i Nur’un Isparta havalisindeki hâlis şâkirtleri tarafından kaleme alınmış ve her bir Nur şâkirdi kendi âyinelerininkàbiliyet ve renklerine göre o risalelerden tecelli eden envarını satırlara aksettirmeye çalışmışlardır. Risale-i Nur’un şahs-ı manevîsinin birer ferdi bulunan bu ‘kahraman, fedakâr, mümtaz’ Nur Şâkirtleri, bu fihristle nesl-i âtî için en kıymettar eserlerden birisini bırakmışlardır.” 

Hâsıl-ı kelâm, bizzat Risale-i Nur Külliyatı müellifi ÜstadBediüzzaman ve onun mübârek talebeleri tarafından peyderpey telif edilmiş olan “Fihrist Risalesi”yle bütün Külliyat bir nevi özetlenmiş ve müştaklarının istifade ve istifazalarına arz edilmiş bulunuyor...

Editör: ORHAN GÜLER

Detaylı bilgi için tıklayınız: https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/fihrist-risalesi-9208

 

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