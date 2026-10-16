Eyüp Sultan Camii manevî buluşma noktamız

Eyüp Sultan Camii mevlidi, Bediüzzaman Hazretlerinin sadık talebelerinin medfun bulunduğu o mübarek beldede, hem vefat etmiş abilerimizi yâd etmek hem de hayattaki abi ve kardeşlerimizle bir araya gelmek adına gerçekten çok müstesna bir vesile.

Zübeyir Gündüzalp Ağabey başta olmak üzere pek çok Nur kahramanının kabirlerinin orada bulunması, o mekânı Nur talebeleri için adeta bir manevi buluşma noktası haline getiriyor.

Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin sıklıkla vurguladığı “müfritane irtibat” düsturunun, günümüz koşturmacası içinde bu tür gelenekselleşen programlarla fiilen hayata geçirilmesi son derece kıymetli.

Uzaklardan gelen dostlarla kucaklaşmak, bu güzel manevî iklimde omuz omuza saf tutmak muhabbeti artırdığı gibi sadakat ve şevki de tazeliyor.

Cenab-ı Hak bu tür samimî buluşmaları, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin; ahirete irtihal etmiş olan Zübeyir Ağabey ve tüm merhum talebelere rahmet, hayatta olanlara da hayırlı ve hizmet dolu ömürler ihsan etsin.

Dualarda buluşmak duasıyla...