Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Uzun ile ''La havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim'' ((Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. "Allah'a âsi olmak ve günah işlemekten dönüş, ancak Allah'ın verdiği ismet (günahlardan uzak olma hâli) ile, O'na itâate kuvvet ve iktidar da, ancak O'nun yardımı ile hâsıl olur")) külli zikir ve duasının mana okyanusuna Risale-i Nur penceresinden bir tefekkür yolculuğu.

''Cenab-ı Hakka hem iltica hem de itimad ediyoruz'' başlıklı videomuzda yer alan başlıklar: * Dua; Rabbimize sığınmaktır * Bakiyat-ı salihatın beşincisi * Mesnevi-i Nuriye * Kehf Suresi 39. Ayet * Mektubat, 24. Mektup * Sözler, Konferans * Mazarratı def, menfaati celbetmek * İşaratü’l-İcaz * Musibetten uzak olup, matluba nail olmak * Günah ve isyana düşmemek, ibadete devam etmek * Azaba maruz kalmamak, nimete mazhar olmak * Zulmete düşmemek, nur ile tenevvür etmek * Rabbimizin havl ve kuvveti * Lemalar, 29. Lema * İnsan bir taraftan aciz ve fakir diğer taraftan düşmanları, arzu ve istekleri sonsuzdur * Kuvve-i ilahiyeye iltica * Kudret-i ilahiyeye itimad * Cenab-ı Hakka hem iltica hem de itimad ediyoruz

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