"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 ŞUBAT 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Esaretten hürriyete

Yasemin GÜLEÇYÜZ
19 Şubat 2020, Çarşamba
Sağlıklı bir bitkiyi sarıp gelişmesine engel olan yaban otları gibi, öfke de toplumumuzu sarıp sarmalıyor, nefsanî duygularının esiri haline getiriyor…

Kadına yönelik şiddet gün geçtikçe dozunu arttırıyor. Eşine şiddet uygulayan kadınlar da yok değil şüphesiz. Ama azınlıkta.

Kadın olsun, erkek olsun öfkenin doğurduğu şiddet problemlere çözüm mü?

Hayır! İşi daha da içinden çıkılmaz hâle getirip, insanı öfkesinin esiri  yapıyor. 

İSLÂMDAN ÖNCE- İSLÂMDAN SONRA

Gerçekten insanoğlunun hayvanî duyguları İslâmın esaslarıyla terbiye edilmediğinde vahşi hayvanlar gibi, hatta onlardan aşağı derecede zarar veriyor etrafına.

Kız çocuklarının toprağa diri diri gömüldüğü Cahiliye döneminde de kadının hâli şimdikinden farklı olmasa gerek. Alınıp satılabilen, miras malı gibi devredilebilen kadın İslâmla insanlık hukukuna kavuştu.

Bu açıdan Hz. Ömer’in (ra) İslâmdan önceki hâli ile İslâmdan sonraki hâli çok ibretlidir. Onun hayatında İslâmı kabul etmek bir milâttır adeta.

Halife olduğu günden itibaren  öfkesini kontrol edebilmek, insanlara zulmetmemek için Allah’a daima duâ etmeyi alışkanlık haline getiren Hz. Ömer’i (ra) maziyi düşündüğünde ağlatan şey kızını toprağa diri diri gömmekti.  “Böyle bir şeyi nasıl yaptım?” diye her hatırladığında ağlıyordu.

Hukukun üstünlüğünün hüküm sürdüğü o günlerde camide insanlara evlilik sırasında kadınlara verilen mehir miktarının azaltılması gerektiğini söylediğinde, bu sözleri dinleyen bir kadın ilgili âyeti okuyarak “Allah’ın bize verdiği hakkı sen mi almak istiyorsun?” demişti. Bu sözler karşısında “Bir kadın hatamı düzeltiyor!” diye şükretmişti Hz. Ömer.

Kadın da erkek de “Allah’ın hoşuna gidecek şeyler”i hayat tarzı haline getirmişlerdi o Asr-ı Saadet günlerinde.

İslâm tarihi buna benzer örnek olaylarla dolu… Ne zaman ki, İslâmî değerlerden uzaklaşmışız, karanlıklara gömülmüşüz.

BEDİÜZZAMAN’IN ALTIN FORMÜLÜ

Bediüzzaman Hazretleri’nin şu formülü Asr-ı Saadete benzer günlere kavuşmanın da anahtarı hükmünde: “Bu millet ve vatan hayat-ı içtimaiyesi ve siyasiyesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halâs olmak için, beş esas lâzım ve zarurîdir:

Birincisi, merhamet.

İkincisi, hürmet.

Üçüncüsü, emniyet.

Dördüncüsü, haram ve helâlı bilip haramdan çekilmek.

Beşincisi, serseriliği bırakıp itaat etmektir.

(Kastamonu Lâhikası, s. 346-347. )   

Okunma Sayısı: 131
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Nakit paralar temizlenecek

    Filistinli şirketlerden İsrail’e boykot çağrısı

    Peygamberimiz (asm) için kısa film yarışması

    İlaca erişim temel bir haktır

    Yerleşim yerleri ovalara kurulmasın

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj

    Libya’da 150 bin ton denetimsiz silâh var

    Karantinalı gemide bekleyiş sürüyor

    Osman Kavala hakkında gözaltı kararı

    BM'den koronavirüs açıklaması: Risk çok büyük

    Virüs nedeniyle Apple, Huawei ve Samsung'un satışları düştü

    İran'da 8 kişiye casusluk suçlaması

    Rus Dışişleri: İdlib anlaşmasına bağlılık teyit edildi

    Manisa'da deprem

    Rusya'ya kesilen 50 milyar dolarlık ceza onaylandı

    AB'den Türkiye kararı

    'Saldırılar durmadan barış konuşmanın anlamı yok'

    Netanyahu'nun yargılanacağı tarih açıklandı

    'Hafter güçleri Trablus'ta Türk gemisini vurdu' iddiası

    'Hepimiz şu soruyu soruyoruz'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Çözülme ve kopuş
    M. Latif SALİHOĞLU

    Boğaz Harbi başladı; M. Kemal nerede?
    Ahmet BATTAL

    Tamam mı devam mı ey TBDM?
    Faruk ÇAKIR

    Üyeliği kim engelliyor?
    Mustafa ORAL

    Kelâmlar, kalemler ve insanlar
    Ali FERŞADOĞLU

    21 Şubat’a doğru kendimizi sorgulamak
    Genel

    BM Genel Sekreteri Guterres'den mülteciler için âyetli mesaj
    Risale-i Nur'dan

    Gayr-i meşrû zevkler, zehirli bal hükmünde
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    Esaretten hürriyete

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.