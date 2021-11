Yuşa Tepesi’nde aziz İstanbul

Geçen hafta İstanbul il genelinde korona salgını sebebiyle görüşemediğimiz kardeşlerimizle uzun zamandan sonra bir araya geldik.

Şehir dışından misafirlerimiz de vardı. Düzenlediğimiz kahvaltıda buluştuk. Kahvaltı sonrası “İstikamet” konulu seminerimizi dinledik. Mekânımız Beykoz’daki Yuşa Tepesi eteklerinde yer alan belediyeye ait tesislerdi. Uhuvvet ve muhabbet dolu bir birliktelik oldu.

Bulunduğumuz coğrafya Yuşa Tepesi civarı olunca zaman şeridinde Hz. Musa’yı (as) Hz. Yuşa’yı (as); Hz. Hızır’ı (as), Kanunî Sultan Süleyman ve Yahya Efendi’yi, akabinde Bediüzzaman Hazretleri’ni yad etmeden olmazdı.

İKİ DENİZİN BULUŞTUĞU YER

Bir rivayete göre Yuşa (as), Hz. Musa’nın (as) yeğeni ve hizmetçisi olup onunla birlikte Hz. Hızır (as) ile buluşacakları yer olan mecmaü’l bahreyn / İki denizin kavuştuğu yere (Marmara – Karadeniz) kadar yolculuk yapmışlar ve burada Hz. Hızır ile görüşmüşlerdir. Bu seyahatin maksatlarından en önemlisi Hızır’dan gayb, batın ilimlerine dair sırları öğrenmektir. Seyahatin safhaları adeta bir film şeridinin kareleri gibi tek tek Kehf Sûresi’nde anlatılmaktadır. Hz. Yuşa (as) Hz. Musa’dan (as) sonra İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir. Daha sonraları buraya gelerek burada vefat etmiş ve bu türbeye defnedilmiştir. Buradaki mezarı Kanunî Sultan Süleyman’ın süt kardeşi Beşiktaş’ta medfun Yahya Efendi’nin (ö: 1570) manevî keşfiyle bulunduğu ifade edilmiştir. (Aynen Eyüp Sultan’ın kabrinin İstanbul’un fethi sırasında Akşemseddin Hazretleri tarafından keşfen bulunması gibi)

BEDİÜZZAMAN YUŞA’DA İNZİVADA

Bediüzzaman, 1922’de 45 yaşında iken Yuşa Tepesi’nde inzivaya çekilir. “Daimî hizmetkârı, yeğeni ve en yakın talebesi Abdurrahman’ı bile hususî hizmetine aldırmayan bir halet-i ruhiye içerisindedir.”

1929’da yazdığı 23. Söz’deki anlatımına göre de: YuşaTepesi’ndeki inzivasında kendi ifadesiyle “Kur’ân’ın hâlis bir tilmizi (talebesi)” Eski Said’i bir manevî vâkıada irşad eder: Önce tövbe, sonra tevekkül eden Eski Said kaybolur, Yeni Said kalır. (Sözler 23. Söz, 2. Mebhas, 3. Nükte, s. 139-140)

Namaz tesbihatındaki “Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, La ilahe illallah“ sırları burada açılır. Katre Risalesi’ndeki yerini alır.

HÜLÂSA

Bir Kur’ân tefsiri olarak Risale-i Nur’da gayb ve şehadet de dahil olmak üzere varlık âlemini kuşatan bütün ilimler yer alırlar. Hz. Musa (as) ve Hz. Yuşa’nın (as) Hz. Hızır’dan talep ettiği ilimler de dahildir buna…

Bu ilimleri hazmetmek ve sağlıklı bir sosyal hayata sahip olmak için ilk ve en önemli basamak uhuvvet ve muhabbeti tesis etmektir…

İstanbul hanımları olarak Yuşa Tepesi eteklerindeki iki denizin birleştiği yerdeki buluşmamız da bu basamakta attığımız önemli bir adımdı.