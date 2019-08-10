"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
10 AĞUSTOS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

Aynı yere bakıp farklı konuşanlar

Yasemin YAŞAR
10 Ağustos 2019, Cumartesi
“Bir hakikatin farklı renklere girmesi, bakış açısına göre şekillenmesi, bakış açısını oluşturan unsurun kişinin iç âlemiyle alâkalı olduğu, niyet ve nazarın mahiyet-i eşyayı nasıl tağyir ettiği” meseleleri bugünlerde daha bir dikkatimi çeken konular oldu.

Gerek mesleğim ile alâkalı okuduğum kitaplar, gerekse farklı görüş ve yazarların kitaplarında bir dane-i hakikat keşfettiklerini, lâkin bu keşfin onları bırakın hidayete götürmeyi, tam tersi türlü türlü sapkınlıklar, dalâletler ve yanlışlara götürdüğünü gördüm.

Aynı pencereden bakan, aynı manzarayı seyreden iki ayrı kimse, nasıl bir olan hakikati çok farklı surette görebilirler?

Meselâ Karl Marx toplumun evrim geçirdiğini, ilkelden, kölelikten, feodal ve kapitalistlikten sonra komünistliğe geleceğini ve en son sınıfsız ve statik bir kâinata varacağını savunur. Bu aynı pencereden aynı manzaraya bakan birinin görüşüdür. Aynı manzaraya bakan bir diğer kimseye, yani Bediüzzaman’ın görüşüne baktığımızda, o da kâinatta tekâmül kanunu olduğunu, bu tekâmül gereği beşerin beş devir geçirdiğini, bunların “vahşet, bedeviyet, memlûkiyet, esaret, ecir” yani basitten, mükemmele doğru bir gidiş olduğundan bahseder. Her ikisi de kâinat kitabını okumaya çalışır. Aynı yere bakar, ama farklı konuşur.

Elbette insanın geçirmiş olduğu sosyal evrimler, değişimler bilimsel bir gerçektir. Bunu ilk defa Karl Marx da keşfetmiş değildir. Fakat Marksist felsefe bu bilimsel hakikati kendi ideolojisiyle yeniden şekillendirmiş, hurafe katmış yani doğru bir hakikati, çirkin bir surete, çirkin bir ideolojiye âlet etmiştir. Her ne kadar içerisinde bir dane-i hakikat varsa da, hakikati kazarken dalâlete düşmüştür. Demek insan hakikati ararken bile dalâlete düşebilir, ayağı kayabilir.

“İnsan fıtraten mükerrem olduğundan hakkı arıyor. Bazen batıl eline gelir, hak zannederek koynunda saklar. Hakikati kazarken, ihtiyarsız, dalâlet başına düşer; hakikat zannederek kafasına giydiriyor. (Hakikat Çekirdekleri)

Evet, insan hakikati ararken nasıl ihtiyarsız dalâlete düşer gerçekten önemli ve bir o kadar da düşündürücüdür. İşaratü’l-İ’caz ve Muhakemat adlı eserlerde Bedüzzaman, bu önemli meselenin cevabını verir. “İşte sathî ve dikkatsiz nazarlar bu gibi hatalara düştükleri gibi, yüksek bir cevhere ve mükerrem bir mahiyete malik olan insan, kastı ve dikkatiyle daima hak ve hakikati ararken, bazen sathî ve dikkatsiz bir nazarla batıla bakar. O batıl da ihtiyarsız talepsiz dâvetsiz fikrine gelir.” Evet İnsan ihtiyarıyla, yanlışı, batılı tasdik etmez. Bu, aynen yolda yürüyen birinin, çukura düşmeyi ihtiyar etmemesi, ama çukura düşmesi, bir öğrencinin başarısızlığı, sınıfta kalmayı ihtiyar etmemesi, ama sınıfta kalması gibi, hiç kimse mutsuzluğu ihtiyar etmez, ama mutsuz olur, dalâlete düşmeyi ihtiyar etmez, ama dalâlete düşer. Bu gibi örnekleri çoğaltmak mümkündür.

O halde cevap kendiliğinden ortaya çıkacaktır. “Sathî ve dikkatsiz nazar” dolayısıyla doğruyu bulma kastı, başarılı olma kastı, mutlu olma kastı, çukura düşmeme kast ve dikkati ancak bizi dalâletten, başarısızlıktan, mutsuzluktan, çukura düşmekten kurtaracaktır.

Başarı için kast ve gayret göstermeyen başarısız olacak, mutluluk için çaba ve kast göstermeyen mutsuz olacak, çukura düşmemek için kast ve dikkat göstermeyen çukura düşecek, iman etmek, imanı kazanmak, hak olan anlayışı öğrenmek için kast ve ihtiyar etmeyen de dalâlete düşecektir. Hem de hakikati ararken, hakikati keşfetmişken batılın kucağına düşecektir. Bediüzzaman, bu yüzden, “inkâr etmemek başkadır, iman etmek bütün bütün başkadır” tesbitinde bulunmuştur.

Hasılı, sathî ve dikkatsiz nazarlar veya bozuk niyetler aynı hadiseden aynı hakikatten farklı şeyler çıkarıp farklı sonuçlara ulaşabilirler. Demek doğruya istikamete, imana ulaşmak niyet ister, kast ister, ihtiyar ister. Hakikati araştırırken bile bir dairenin içinde olmak, doğru bir rehberin yolunda olmak, doğru kaynaktan beslenmek, hiç olmazsa içindeki cevheri, fıtrî hali bozmadan kast ve ihtiyar ile ilerlemek, nazar ve niyeti safileştirmek doğru sonuca istikamete götürecektir. Eğer bu bakış açısı ve niyet problemi varsa yani hakkı arama ve öğrenme kast ve ihtiyarı ile yola çıkmamışsa en hakikat kitabı da okusa hidayete gelmez, en doğru sözlülerin (Peygamberlerin) mu’cizelerini de görse iman etmez.

Okunma Sayısı: 163
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dualar dünya barışı için

    Bayramları, sosyal medyadan kutluyoruz

    Pompeo sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu

    Kıbrıs'ta taraflar buluştu

    Trump'tan 'hazır değiliz' mesajı

    'İran'ın çökerttiği casusluk şebekesi, petrol satışları hakkında bilgi topluyordu'

    Öğretmenlik vicdan işi

    CİMER’e Cumhurbaşkanlığı hakkında soru sorulamıyor

    Mescid-i Aksa'da bayram namazı saati değiştirildi

    Nijerya'da kaçırılan Türkler serbest bırakıldı

    'Suriye'deki güvenli bölge gerginliğe neden olacak'

    Hükümet ve memur sendikaları zam pazarlığı için ikinci kez masada

    'Körfez'de İsrail'in olacağı deniz koalisyonu İran için açık tehdittir'

    İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetleri Filistin'de barışı baltalıyor

    Suriye'de oyalama sürecine kesinlikle müsaade etmeyiz

    'Türkiye ve ABD'nin güvenli bölge planı Suriyeli Kürtler arasında gerginlik oluşturacak'

    ABD'den Almanya'ya: Ülkenizdeki askerlerimizin masraflarını ödeyin

    Türkiye giderek çölleşiyor

    Afrin'deki TSK üssüne YPG saldırısı: 2 asker yaralı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Burukluk ve ümit iç içe
    Cevher İLHAN

    OHAL uygulamaları yargıya açılmalı...
    Risale-i Nur'dan

    Arefe’de ve bayramda getirilen tekbirler
    Faruk ÇAKIR

    İki taraf da kazansın
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî tartışmanın olmadığı nice bayramlara
    Yasemin YAŞAR

    Aynı yere bakıp farklı konuşanlar
    Genel

    Dualar dünya barışı için
    Mehmet ÇETİN

    Beş dehşetli hücuma mukabele etmek
    Naci TEPİR

    Demokrasiyle uyanış

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.