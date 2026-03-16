23 Mart özel sayımız yine dop dolu

Mart ayı, hem Ramazan’ın manevî iklimi, hem de hizmet faaliyetleri bakımından yoğun ve bereketli günlere sahne oluyor. Yeni Asya camiası olarak bir yandan bu müstesna günleri idrak ederken, diğer yandan Risale-i Nur hizmetine dair çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Bu çerçevede öncelikle 23 Mart için hazırlanan özel sayımızın heyecanını yaşıyoruz. Bediüzzaman Said Nursî Hazretlerinin 66. vefat yıldönümü münasebetiyle hazırlanan özel sayı, onun hayatını, iman-Kur’ân davasını ve bıraktığı fikir mirasını bir kez daha hatırlatmayı hedefliyor. Okuyucularımız için arşiv değeri taşıyacak bu sayıda, hem tarihî bir perspektif sunulacak, hem de günümüz meselelerine ışık tutacak değerlendirmeler yer alacak.

ÖZEL SAYIDA NELER VAR?

Anonslarımızda da duyurduğumuz gibi birbirinden dikkat çekici röportajlar ve konu başlıkları var. 6 yaşındayken Üstada yazdığı mektup Tarihçe-i Hayat’ta yer alan Suriyeli âlim Hüseyin Abdülhadi “İnsanlığın Bediüzzaman’ın fikirlerine ihtiyacı var” derken, soldan bir aydın-akademisyen Ufuk Uras Said Nursî’nin din ile bilimi birleştirdiğine dikkat çekiyor. Bu sene Kongre başlığı olarak seçilen “Küresel vicdan, hak ve hürriyetler” “sulh-u umumî” ekseninde işleniyor.

Gündemin sıcak konuları arasında yer alan “ehl-i Şia ve âl-i Beyt” meselesi Üstadın ölçüleri ile cevap buluyor. “İnsanlar yanmasın diye” başlığı altında Üstadın insanları Cehennemden uzak tutma mücahadesi İslâm Yaşar’ın usta kaleminden roman tadında anlatılıyor. Doğudan-Batıdan aydın, ilim adamı, mütefekkir, akademisyen ve siyasetçilerin bakış açısıyla Bediüzzaman Hazretleri ve eserleri yorumlanıyor. Özel sayımız değerli tezler sunan makale ve yazılarla zenginlik kazanıyor.

19. RİSALE-İ NUR KONGRESİ HAZIRLIKLARI

Diğer taraftan Risale-i Nur Enstitüsü’nün koordine ettiği 19. Risale-i Nur Kongresi için hazırlıklarımız da devam ediyor.

Akademisyenler, araştırmacılar ve Risale-i Nur üzerine çalışan ilim insanlarının katkılarıyla gerçekleştirilecek kongre, Risale-i Nur’un farklı yönlerini ilmî bir zeminde ele almayı hedefliyor. Bu kongreler, Risale-i Nur’un sadece bir iman hizmeti değil, aynı zamanda düşünce dünyamıza katkı sunan güçlü bir fikir kaynağı olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.

BEDİÜZZAMAN HAFTASI FAALİYETLERİ

Bununla birlikte Bediüzzaman Haftası kapsamında Türkiye’nin birçok şehrinde çeşitli programlar planlanıyor. Anma programları, konferanslar, paneller ve buluşmalarla Bediüzzaman’ın fikirleri yeniden gündeme taşınacak. Farklı şehirlerde gerçekleştirilecek bu faaliyetler, hem yeni nesillerin Bediüzzaman’ı daha yakından tanımasına vesile olacak, hem de Risale-i Nur hizmetinin toplumdaki yankısını güçlendirecek.

GAZETEMİZ BAYRAMDA YAYINLANMAYACAK

Öte yandan yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla gazetemizin matbu nüshası bayram günlerinde yayınlanmayacak. Ancak okuyucularımız gelişmeleri ve yayınlarımızı her zamanki gibi online platformlarımız üzerinden takip edebilecekler. Dijital mecralarımız bayram süresince de aktif şekilde güncellenmeye devam edecek.

İçinde bulunduğumuz mübarek Ramazan ayının en kıymetli gecelerinden biri olan Kadir Gecesi’ni de idrak ediyoruz. Bu vesileyle bin aydan daha hayırlı olduğu müjdelenen bu mübarek gecenin; ülkemize, İslâm âlemine ve bütün insanlığa hayırlar, bereketler ve feyizler getirmesini temenni ediyoruz.

Yeni Asya olarak hem fikrî, hem manevî hizmetlerimizi sürdürüyor; okuyucularımızla birlikte aynı istikamette yürümeye devam ediyoruz. Bu mübarek günlerin birlik, kardeşlik ve hayırlı hizmetlere vesile olmasını diliyoruz.