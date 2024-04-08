Ramazan’a veda ederken

Bir Ramazan-ı Şerifin daha son günlerindeyiz. Kur’an, dua ve rahmet ayına iki gün sonra veda edeceğiz.

Bu gece son teravih ve sahur, yarın son oruç ve iftar.

10 Nisan Çarşamba günü de Ramazan Bayramı.

Şimdiden okuyucularımızın ve bütün Müslümanların bayramını tebrik ediyor, hayırlar ve saadetler getirmesini diliyoruz.

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Zekât ve fitreler için son günler

Köşemizde yaptığımız “Zekâtlar manevî hizmetlere” vurgularımıza hassasiyet göstererek zekât ve fitrelerini bu hizmetlere yönlendiren ve yönlendirecek olan bütün okuyucularımıza teşekkür ediyor, “Allah razı olsun” diyoruz.

Zor şartlarda, kimseden birşey istememeyi, karşılıksız birşey almamayı ve kabul etmemeyi gerektiren istiğna düsturuna hassasiyetle riayet ederek ve prensiplerden taviz vermeden sürdürülen Risale-i Nur ve neşriyat hizmetlerine zekât ve fitrelerle de omuz vermek, elbette ki bu hizmete gönül vermiş ve ömrünü vakfetmiş ihlâs kahramanlarının işiydi.

Ve bunu her zaman olduğu gibi örnek bir sahibiyet duygusuyla yerine getirdiler ve getirmeye devam ediyorlar.

Tekrar tebrik ve teşekkür ediyoruz.

Allah zekât ve fitrelerinizi kabul etsin.

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Bayramda gazetemiz

Bayram günlerinde gazetemiz çıkmayacak, ama gelişmeleri portalımızdan takip edebilirsiniz.

Her bayramda olduğu gibi gazetemiz mescidinde bayram namazı kılınacak ve bayramlaşma yapılacak. Bayram sabahı okurlarımızı bekliyoruz.

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Ramazan sayfamız

Her sene olduğu gibi, bu Ramazan’da da güzel bir Ramazan sayfası ile huzurunuza çıktık. Sayfamıza yazı ve şiirleri ile katkıda bulunan değerli okuyucu ve yazarlarımıza tekrar teşekkür ediyoruz.

