Yeni Asya yeni projelerle sizinle olacak

Yeni eğitim dönemine girerken, Yeni Asya Medya Grubu olarak bizler de yeni bir yayın sezonuna hazırlanıyoruz.

Gazetemizden dergilerimize, dijital yayınlarımızdan video ve sosyal medya platformlarımıza kadar bütün mecralarımızda daha güçlü, daha düzenli ve daha geniş kitlelere ulaşmayı hedefleyen çalışmalarımız devam ediyor.

Yeni sezonda, bir süredir üzerinde çalıştığımız bazı projeleri de peyderpey hayata geçireceğiz. Dijital yayıncılık imkânlarının daha etkin kullanılması, gençlere ve farklı okuyucu gruplarına yönelik yeni içeriklerin geliştirilmesi, mevcut yayınlarımızın erişiminin arttırılması ve Yeni Asya’nın birikiminin yeni nesillere daha güçlü biçimde aktarılması önceliklerimiz arasında yer alacak.

Yeni dönemin, yalnızca takvimde yeni bir başlangıç değil; yayıncılık anlayışımızı geliştirdiğimiz, yeni fikirleri uygulamaya koyduğumuz ve okuyucularımızla bağımızı daha da güçlendirdiğimiz verimli bir sezon olmasını temenni ediyoruz.

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Yeni Asya Vakfı mobil uygulaması ile hayra açılan kapı

Yeni Asya Vakfı, hizmetlerini dijital ortama taşıyan yeni mobil uygulamasını kullanıma sunuyor. iOS ve Android platformlarında yer alan uygulama ile Vakfın yardım, eğitim, burs ve sosyal destek faaliyetlerine daha kolay erişim sağlanabilecek.

Uygulama üzerinden zekât, eğitim ve burs destekleri, gıda yardımları, kurban organizasyonları, su kuyusu ve sağlık projeleri ile Risale-i Nur hizmetlerine yönelik bağış alanları incelenebilecek ve destek işlemleri birkaç adımda gerçekleştirilebilecek.

Yeni Asya Vakfı, mobil uygulama sayesinde bağışçılar ile ihtiyaç sahipleri arasındaki mesafeyi azaltmayı, hayır hizmetlerine katılımı daha kolay, hızlı ve erişilebilir hâle getirmeyi hedefliyor.

Yeni uygulama, Yeni Asya bünyesinde sürdürülen dijital dönüşüm çalışmalarının da yeni bir halkasını oluşturuyor. Daha önce gazete, dergi, kitap ve haber içeriklerinin dijital platformlara taşınmasının ardından, Vakfın sosyal yardım ve hizmet faaliyetleri de mobil dünyaya açılmış oldu.

Yeni Asya Vakfı Mobil Uygulaması ile kullanıcılar, bulundukları yerden Vakfın hizmet alanlarını takip edebilecek ve diledikleri çalışmalara destek verebilecek.

Önümüzdeki günlerde detaylı bilgi vereceğimiz Yeni Asya Vakfı’nın mobil uygulamasına ulaşmak için bizi takip ediniz.

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6 Eylül’de Barla’ya bekliyoruz

Üstad Bediüzzaman Said Nursî’nin Barla’ya gelişinin 100. yılı dolayısıyla 6 Eylül 2026 Pazar günü Barla’da özel bir program gerçekleştirilecek. Saat 11.00–14.00 arasında Barla meydanındaki düğün salonunda yemek ikramının ardından, 14.00–16.00 saatleri arasında Yeni Asya Vakfı tesislerinde Kur’ân-ı Kerîm tilaveti, konuşmalar, Barla belgeseli, marş ve şiirler ile dua programı yapılacak.

Geniş katılım olması planlanan programa bütün okuyucularımızı ve gönül dostlarımızı, Barla’nın manevî atmosferini birlikte yaşamaya davet ediyoruz.

İrtibat:

Mithat Yanmaz: 0 (505) 590 66 57

Secaattin Erfidan: 0 (532) 625 99 71

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Barla’yı tanımak için Barla Rehberi

Barla’yı tanımak için Yeni Asya Neşriyatta yayımlanan ve Ahmet Özdemir tarafından kaleme alınan esere bütün temsilciliklerimizden ve Yeni Asya online satış kanalından ulaşabilirsiniz:

Web uygulaması: https://www.yeniasyakitap.com/ahmet-ozdemir/barla-rehberi-5958

Yeni Asya Dijital: https://yeniasyadijital.com/urun?type=book&id=43

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyor, bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.