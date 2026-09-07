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ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
7 EYLÜL 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

E-gazete aboneliğine hep birlikte sahip çıkalım

Yeni Asya'dan Size
07 Eylül 2026, Pazartesi
Yeni Asya’nın en önemli farkı, 57 yılı aşan yayın hayatı boyunca kendisiyle güçlü bir gönül bağı kurmuş temsilcileri ve okuyucularıdır.

Gazetemizin bugünlere ulaşmasında yazarlarımızın ve çalışanlarımızın emeği kadar, her şartta gazetesine sahip çıkan okuyucularımızın ve temsilciliklerimizin gayreti de önemli bir yere sahiptir.

Yayıncılık dünyası ise hızla değişiyor. Haber ve makalelerin okunma biçimleri, genç nesillerin medya kullanma alışkanlıkları ve gazeteye ulaşma yolları artık geçmişten oldukça farklı. 

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Bu noktada e-gazete aboneliği özel bir önem taşıyor.

E-gazete, okuyucularımızın bulundukları yerden gazeteye kolayca ulaşmasını sağlıyor. Türkiye’nin herhangi bir şehrinde veya dünyanın farklı bir ülkesinde yaşayan bir okuyucumuz, mesafe problemi olmadan Yeni Asya’yı takip edebiliyor. 

Abone olmak için aktif bir mail adresinizin olması gerekir.

Abone olmak için tıklayınız:

https://yeniasyadijital.com/

12 Aylık E-gazete aboneliği 1500 TL’dir.

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Yeni Asya Dijital Mobil Uygulamasını indirerek de abone olabilirsiniz

Daha hızlı ve daha kolay bir okuma deneyimi için mobil uygulamamızı kullanabilirsiniz:

📥 iOS (App Store): https://apps. apple.com/us/ app/ yeni-asya-dijital/ id6758656907 

📥 Android (Google Play): https://play. google.com/ store/apps/details?id=com. yeniasya.books&hl=tr 

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Her okuyucumuz ne yapabilir?

1. Öncelikle mevcut okuyucularımız kendi e-gazete aboneliklerini gerçekleştirebilir veya yenileyebilirler. Bunun yanında ailelerinden, arkadaşlarından ve Yeni Asya’yı takip eden çevrelerinden en az bir kişiyi e-gazete aboneliğine teşvik edebilirler.

2. Gazeteyi zaman zaman internetten veya sosyal medyadan takip eden ancak henüz abone olmayan okuyucularımıza e-gazetenin imkânları anlatılabilir. Özellikle şehir dışında yaşayanlar, yurt dışındaki okuyucularımız, öğrenciler ve gençler için e-gazete önemli bir alternatif olabilir.

3. Bir başka güzel uygulama da hediye abonelik olabilir. Bir yakınımıza kitap hediye eder gibi belirli bir dönem Yeni Asya e-gazete aboneliği hediye ederek onun gazetemizle daha düzenli bir bağ kurmasına vesile olabiliriz.

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Temsilciliklerimiz ne yapabilir?

1. Temsilciliklerimiz bu konuda daha sistemli çalışmalar gerçekleştirebilir. Öncelikle bölgelerindeki mevcut okuyucular ile geçmişte gazeteyi takip etmiş kişilerin bir listesi oluşturulabilir. Kendileriyle birebir irtibat kurularak e-gazete aboneliği hakkında bilgi verilebilir.

2. Her temsilcilik kendi bölgesi için ulaşılabilir bir aylık veya dönemsel abonelik hedefi belirleyebilir. Meselâ “Bu ay 20 yeni e-gazete abonesi kazandıralım” şeklindeki müşahhas hedefler çalışmayı daha takip edilebilir hâle getirecektir.

3. Toplantılar, dersler, sohbet programları ve diğer faaliyetlerde e-gazetenin nasıl kullanılacağı kısa şekilde gösterilebilir. Dijital uygulamalara alışık olmayan okuyucularımıza abonelik işlemi sırasında yardımcı olunabilir.

4. WhatsApp grupları ve sosyal medya hesapları da bu çalışmada etkili biçimde kullanılabilir. Ancak yalnızca abonelik bağlantısı paylaşmak yerine, neden abone olunması gerektiğini anlatan kısa ve samimî mesajlarla okuyucularımızın desteği istenmelidir.

5. Önemli olan bir kampanya yapıp bırakmak yerine sürekli bir abonelik kültürü oluşturmaktır. Yeni abonelerin yanında süresi dolan aboneliklerin yenilenmesi de düzenli olarak takip edilmelidir.

Bugün yapılacak bir e-gazete aboneliği küçük bir işlem gibi görülebilir. Fakat binlerce okuyucunun aynı hassasiyetle hareket etmesi, Yeni Asya’nın sesinin daha geniş kitlelere ulaşması ve gelecek nesillere taşınması açısından büyük bir destek olacaktır.

Bu sebeple bütün okuyucularımızı ve temsilciliklerimizi e-gazete aboneliği konusunda yeni bir gayret göstermeye davet ediyoruz. Kendimiz abone olalım, aboneliğimizi yenileyelim ve en az bir yeni okuyucuyu Yeni Asya e-gazetesiyle buluşturalım.

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E-Gazete Aboneliği kişiye özel olmalı

Dijital aboneliklerde özellikle dikkat edilmesi gereken bir diğer husus, abonelik hesabının kişiye özel olmasıdır. Okuyucularımız aboneliğe teşvik edilebilir, gerekli bilgilendirme ve teknik yönlendirme yapılabilir; ancak hesap oluşturma, şifre belirleme, giriş bilgilerini muhafaza etme ve abonelik yenileme işlemlerinin esas olarak kullanıcının kendisi tarafından yürütülmesi gerekir. Kişisel verilerin korunması, hesap güvenliği ve mahremiyet açısından bu yaklaşım; KVKK ile Avrupa ve ABD’deki kişisel veri ve dijital güvenlik düzenlemelerinin temel prensipleriyle de uyumludur. Bu sebeple temsilciliklerimizin abonelik sürecinde destekleyici ve yönlendirici olması, fakat kullanıcı adına hesap ve şifre yönetimi yapmaması, bununla birlikte yol gösterici olması önemlidir.

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Her türlü görüş, teklif ve değerlendirmelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.

WhatsApp İletişim Hattı: 0546 539 13 69

Yeni Asya ailesi olarak hepinize selam ve muhabbetlerimizi iletiyor, bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.

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