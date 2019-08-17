10 yılda 50 milyon yolcu YHT ile seyahat etti

Türkiye'de ilk kez 2009'da Ankara-Eskişehir arasında hizmet vermeye başlayan ve halen 4 hatta sefer yapan YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.

Yüksek Hızlı Tren (YHT) hatlarında, Türkiye'de hizmete alındığı günden itibaren bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı.

Türkiye, hızlı ve konforlu tren yolculuğu ile 13 Mart 2009'da Ankara-Eskişehir arasında açılan YHT hattı ile tanıştı. Böylece, Ankara-Eskişehir arasındaki seyahat süresi 1 saat 25 dakikaya düştü.

Türkiye genelinde halen 4 hatta seferlerini sürdüren YHT ile bugüne kadar 50 milyon yolcu taşındı. Bu yolcuların 14 milyon 537 bini, günde ortalama 14 sefer yapan Ankara-Konya hattını kullandı.

Ankara-Eskişehir hattında 17 milyon 284 bin, Ankara-İstanbul hattında 13 milyon 321 bin, Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 4 milyon 627 bin yolcu taşındı.

Günlük yolcu ortalamalarına bakıldığında, Ankara-Konya hattında 5 bin 900, Ankara-Eskişehir hattında 3 bin 850, Ankara-İstanbul hattında 9 bin ve Konya-Eskişehir-İstanbul hattında ise 3 bin 200 yolcu seyahat etti.