12 senede çiftçi sayısı yüzde 48 azaldı

Saadet Partisi Elazığ İl Başkanı Abdullah Akın, Kovancılar’da vatandaşlarla bir araya geldi.

Akın, çiftçilerin sorunlarına değinen Akın “Çiftçilerimizin üretmeye devam edebilmesi için bu işten para kazanmaları gerekiyor. Aynı zamanda ailelerinin de bu işi sürdürebilmesi, çiftçi nüfusumuzun azalmaması için devletin uygun koşullarda kazanç sağlamak devletin temel vazifesidir. Ekonomik refahı olmayan çiftçiden nasıl üretim beklenebilir? Veriler ortada... 2008 ve 2020 yılları arasında çiftçi sayımız yüzde 48 azalmış. Bu bilgileri SGK verilerine göre söylüyorum. İlgilenenler bu rakamları inceleyebilirler. Çiftçilikten elde edilen kazançlarda ciddi bir düşüş yaşanmasına rağmen her şeye yüzde 100’ün üzerinde zam gelirken hükümetin çiftçilere yüzde 12 zam yapması, ‘ekme, üretme’ mesajı veriyor. Her şeye yüzde yüz zam gelirken çiftçilere yüzde 12’lik zam yapmak, onları açlığa, yoksulluğa ve çaresizliğe itmek anlamına gelir” dedi.

Elazığ - Anka